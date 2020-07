Gewinn von US-Banken bricht ein

(Reuters) Die Coronapandemie hat JP Morgan einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der Überschuss halbierte sich im zweiten Quartal auf 4,7 Mrd. $ von 9,65 Mrd. im Vorjahreszeitraum, wie die grösste US-Bank am Dienstag mitteilte. Hauptgrund dafür waren die um gut 9 Mrd. auf 10,5 Mrd. $ aufgestockten Rückstellungen für faule Kredite. Wegen der Corona-Pandemie gehen immer mehr Unternehmen Pleite, immer mehr Verbraucher können in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. Mit ihren Ergebnissen schlug sich JP Morgan aber besser als befürchtet. Die in den vergangenen Monaten stark gebeutelte Aktie legte im vorbörslichen Handel um vier Prozent zu und zog andere Finanzwerte mit nach oben.

«Trotz zuletzt einiger positiver Konjunkturdaten und entschlossener Massnahmen der Regierung, herrscht nach wie grosse Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten», sagte Vorstandschef Jamie Dimon. Die Bank sei mit ihrer starken Bilanz aber für Ungemach gewappnet und werde weiterhin Dividenden zahlen – ausser die Wirtschafslage trübe sich erheblich ein. Europas Geldhäuser dagegen mussten auf Druck der Bankenaufseher die Gewinnausschüttungen stoppen.

Ein Lichtblick für JP Morgan war im zweiten Quartal die um 15% auf fast 34 Mrd. $ gestiegenen Erträge. Dies hatte die Bank dem Kapitalmarktgeschäft und dem Investmentbanking zu verdanken. Insbesondere der Anleihenhandel brummte, aber auch im Aktienhandel ging es ordentlich nach oben. Dadurch konnte JP Morgan die Belastungen aus den gesunkenen Zinsen wettmachen, denn im Kampf gegen die Krise hat die Notenbank Fed den Leitzins auf Nahe 0% gesenkt. Der Zinsüberschuss der grössten US-Bank schrumpfte um 4%.

Wells Fargo macht Milliardenverlust

Die US-Grossbank Wells Fargo ist wegen der Coronakrise im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 2,4 Mrd. $ an, nach einem Gewinn von 6,2 Mrd. vor Jahresfrist, wie die Bank aus San Francisco am Dienstag mitteilte. «Unsere Einschätzung über die Dauer und Schwere des Konjunktureinbruchs hat sich gegenüber dem letzten Quartal deutlich verschlechtert», sagte Vorstandschef Charlie Scharf. Deshalb habe die Bank ihre Rückstellungen für faule Kredite auf 9,5 Mrd. $ aufgestockt. Zugleich soll die Dividende für das dritten Quartal auf zehn Cent je Aktie gekürzt werden.

Gewinn der Citigroup fällt um 73%

Hohe Rückstellungen für faule Kredite haben der Citigroup (C 50.15 -3.93%) einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Überschuss fiel im zweiten Quartal um 73% auf 1,3 Mrd. $, wie das Geldhaus am Dienstag mitteilte. Wegen der Corona-Krise rechnet die Bank mit höheren Kreditausfällen und legte dafür 5,6 Mrd. $ zurück. Im Vorjahreszeitraum wurden dafür nur 111 Mio. $ angesetzt. Wie beim Rivalen JP Morgan brummte auch bei der Citigroup der Anleihenhandel und das Investmentbanking, die Konzernerträge legten daher um fünf Prozent auf knapp 19,8 Mrd. $ zu.