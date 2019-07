Judy Shelton: Trump-Loyalistin soll Notenbankerin werden

Bezeichnung für das internationale Währungssystem nach dem Zweiten Weltkrieg, das auf der Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen im Juli 1944 in Bretton Woods (USA) beschlossen wurde. Hauptcharakteristikum waren die Festlegung fester Wechselkurse sowie die Errichtung der Weltbank und des IWF .

Fed

US-Zentralbanksystem, dem die zwölf Federal Reserve Banks angeschlossen sind. An der Spitze steht das Direktorium (Board) in Washington, das auch die Mehrheit im Offenmarktausschuss stellt, in dem über die Geldpolitik entschieden wird.

Alle Artikel zu diesem Fachbegriff