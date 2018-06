Julien Tornare: Brückenbauer zwischen Tradition und Moderne

Die Marke aus dem 19. ins 21. Jahrhundert zu führen und zeitgemässe Uhren herzustellen. Das war der Anspruch, als Julien Tornare vor gut einem Jahr die Leitung von Zenith übernahm. «Markentradition und Firmengeschichte haben nur eine Bedeutung, wenn sie zum Erfolg in der Gegenwart beitragen», sagt der 46-Jährige zu FuW. Sonst seien sie ein Fall für das Museum.

«Bei Zenith sind wir nun im selben Boot und in derselben Richtung unterwegs», resümiert Tornare seine ersten vierzehn Monate an der Unternehmensspitze. Das war zuvor während langer Zeit nicht der Fall gewesen. Drei Chefwechsel in sechs Jahren hatte die 1865 gegründete Marke Zenith hinter sich. Management- und Richtungswechsel der Marke verunsicherten Mitarbeiter, Kunden und Händler zugleich. Die Stabilisierung des seit 1999 zum LVMH-Konzern gehörenden Traditionshauses dauerte eine Weile. Dass dieser Prozess Geduld brauchen würde, hatte LVMH-Uhrenchef Jean Claude Biver zu Tornares Amtsantritt bereits vorhergesagt.