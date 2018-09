Julius-Bär-Aktien sind günstig

01 | Erfolgsrechnung: Der Betriebsertrag bei der Bank Bär hat sich in den vergangenen Jahren in etwa verdoppelt. Nach einem starken Anstieg des Kosten-Ertrags-Verhältnisses (KEV) zu Beginn des Jahrzehnts operiert die Privatbank zunehmend effizienter, was zu einem niedrigeren KEV führt. Auch der Gewinn der Bank Bär hat sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Davon haben auch die Anleger etwas: Die Dividende ist deutlich angestiegen. In den vergangenen Jahren stand jedoch die Stärkung der Kapitalbasis im Vordergrund.