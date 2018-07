Julius-Bär-CEO: «Haben ein Rekordergebnis erzielt»

(AWP) Der neue CEO der Bank Julius Bär (BAER 54.5 -4.15%), Bernhard Hodler, ist sehr zufrieden mit dem im ersten Halbjahr 2018 erzielten Ergebnis. «Der Nettogewinn von 480 Mio. F. ist ein Rekordergebnis in der Geschichte von Julius Bär», erklärte der CEO am Montag an einer Pressekonferenz gegenüber AWP Video.

Auch über den Zufluss an Neugeldern könne er sich nicht beklagen, so Hodler weiter. «Auch dass wir 80 neue Kundenberater gewinnen konnten, zeigt die Attraktivität unserer Plattform.»

Sein Amt, das Hodler relativ kurzfristig von Vorgänger Boris Collardi übernommen hat, gefalle ihm sehr gut und er fühle sich in seiner neuen Rolle wohl, sagte der CEO weiter.

