Julius Bär erhält neuen Grossaktionär

(AWP) Die Bank Julius Bär (BAER 40.39 3.27%) hat einen neuen Grossaktionär. GIC, der Staatsfond der Regierung von Singapur, hält an der Private-Banking-Gruppe einen Anteil von 3,09% wie einer am Dienstag aufgeschalteten Pflichtmitteilung bei der Schweizer Börse SIX zu entnehmen ist.

Der Staatsfond ist damit neben den beiden amerikanischen Investmentgesellschaften BlackRock (BLK 434.53 3.48%) und Wellington Management sowie dem UBS (UBSG 11.625 2.15%) Fund Management zu einem der der gewichtigsten Anteilseigener der Zürcher Bank geworden. Einen Kommentar zum Engagements von GIC wollte Julius Bär gegenüber AWP Finanznachrichten nicht geben.

Mit GIC hat sich die Aktionärsstruktur von Julius Bär weiter in Richtung Asien diversifiziert, wo die Zürcher Bank ihre Präsenz in den letzten Jahren stark ausgebaut hat. Julius Bär gehört dort hinter der UBS, Credit Suisse (CSGN 11.59 2.75%) und HSBC (5 648.6 0.43%) gemessen an den verwalteten Vermögen zu den grössten Privatbanken und will gemäss CEO Bernhard Holder auch weiter wachsen. In Singapur etwa beschäftigt das Institut derzeit rund 1000 Mitarbeitende.

Retter der UBS

Der Staatsfonds von Singapur ist hierzulande kein unbekannter Investor. Ins Rampenlicht geriet er 2007 durch sein Engagement bei der damals wegen der Finanzkrise in Not geratenen UBS. Quasi als Retter in der Not erwarb GIC für 11 Mrd. Fr. Aktien der Grossbank in Form einer Wandelanleihe. Das entsprach damals einer Beteiligung von rund 9%.

Gut zehn Jahre später, im Mai 2017, trennte sich GIC dann von einem grossen Teil seiner UBS-Aktien und reduzierte seine Beteiligung auf 2,7%.

In der Schweiz ist GIC auch am Reisedetailhändler Dufry (DUFN 81.8 -0.27%) beteiligt. An diesem hält der Fonds einen meldepflichtigen Anteil von 5,05%.

