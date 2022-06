Julius Bär expandiert nach Katar

(AWP) Die Zürcher Privatbankengruppe Julius Bär (BAER 50.80 +2.21%) baut ihre Präsenz im Nahen Osten aus. Sie eröffnet ein sogenanntes Advisory Office in Katar, wie sie am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Man arbeite derzeit eng mit den lokalen Regulierungsbehörden zusammen, um die Gründung und den damit verbundenen Antragsprozess durchzuführen. Ausserdem habe man bereits den Manager Slim Bouker von der Doha Bank eingestellt.

Er soll die Expansion überwachen und das Advisory Office dann auch persönlich leiten. Bei der Doha Bank war Bouker laut Meldung als Leiter des Private Banking tätig. In seiner neuen Funktion bei der Bank Bär werde er an nun Alireza Valizadeh, CEO Julius Baer Middle East, berichten.