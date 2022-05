Julius Bär verspricht höhere Ausschüttung

So erwartbar er war, so unerfreulich ist der Rückgang der Kundenvermögen von Julius Bär. Zwar sind alle Banken von den Entwicklungen am Aktienmarkt betroffen. Doch bei Julius Bär hat der Abbau von Lombardkrediten durch asiatische Kunden insgesamt zu einem Netto-Abfluss von Kundenvermögen geführt, was darauf hinweist, dass die Bank in dieser Region etwas zu stark auf dieses Instrument gesetzt hat. Der Rücksetzer im Wachstum der Kundengelder wird indes ausgeglichen durch die Tatsache, dass die Kunden weiterhin aktiv waren und der Marktentwicklung offenbar nicht bloss von der Seitenlinie aus zuschauten. So befindet sich Julius Bär auch acht Monate vor Ende der Strategieperiode auf Kurs, die eigenen Ziele zu erfüllen und wird durch steigende Zinsen dabei zusätzlichen Rückenwind spüren. Die heute angekündigten Pläne für die folgenden drei Jahre fokussieren zudem mit Wachstum, Investitionen in Technologie und einer attraktiven Ausschüttungspolitik auf das Richtige. Das Management hat seine Kompetenz in der - schwierigen - Zeit seit 2020 bewiesen, eine Erfüllung der neuen Pläne ist ihm also zuzutrauen. Angesichts dessen ist die Aktie mit ihrem Absturz auf unter 50 Fr. ein eigentliches Schnäppchen. Allerdings nur eins für Investoren mit guten Nerven und etwas Geduld.

