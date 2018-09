Julius Bär spannt mit Nomura zusammen

(AWP/JH) Die Bank Julius Bär (BAER 50.22 -1.49%) und Nomura haben eine strategische Partnerschaft in Japan geschlossen. Die japanische Bank erwirbt 40% an der Vermögensverwaltungstochter Julius Baer Wealth Management (JBWM), wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst. Angaben zu den finanziellen Details der Transaktion werden keine gemacht. Gemäss Informationen von «Finanz und Wirtschaft» erhält Julius Bär für den Anteil einen einstelligen Millionenbetrag, rund 7 Mio. Fr.

JBWM entstand aus der ehemaligen TFM Asset Management in Erlenbach, die sich auf die Betreuung reicher japanischer Kunden spezialisierte. Julius Bär hatte 2013 einen Anteil von ursprünglich 60% erworben, bevor sie das Unternehmen 2016 ganz übernommen und in Julius Baer Wealth Management umbenannt hatte. Damals hatte sie für den verbleibenden 40%-Anteil 2,5 Mio. Fr. bezahlt. JBWM soll dem Vernehmen nach einige hundert Millionen Franken verwalten.

JBWM erbringt internationale Wealth-Management-Dienstleistungen für High-Net-Worth-Kunden in Japan. Der Schritt eröffne Julius Bär Zugang zum Segment vermögender Kunden von Nomura, heisst es weiter. Gleichzeitig ergänze Nomura damit ihr auf den Heimmarkt ausgerichtetes Produktangebot mit internationalen Mandatslösungen von JBWM.

Die japanische Bär-Tochter spezialisiere sich seit zwanzig Jahren erfolgreich auf diskretionäre Vermögensverwaltungslösungen für Kunden in Japan, wie es weiter heisst. Die Dienstleistungen für die Kunden werden von einem in Zürich angesiedelten Portfoliomanagement-Team erstellt.

Nach Abschluss der Transaktion soll JBWM in Julius Baer Nomura Wealth Management umbenannt werden.