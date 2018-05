Julius Bär und Nestlé

Die Grafik von Julius Bär (BAER 61.58 1.08%) zeigt einfach und verständlich, weshalb ich keine Trendlinien benutze. Sie liefern anscheinend einfache Erklärungen für eine komplexe Materie, was ja grundsätzlich willkommen wäre. Aber allzu oft führen diese Erklärungen auch in die Irre. Genauso, wie das auch anderswo die einfachen, populistischen Rezepte tun.

Diese Kolumne wurde in der Printausgabe vom 25. April 2018 publiziert. Infobox öffnen

Trends verlaufen in unterschiedlichen Abschnitten. In jedem Abschnitt hat der Trend andere Eigenschaften, und denen gilt es als Investor gerecht zu werden. Mit einem linear arbeitenden Instrument geht das in der Regel aber nicht.

Normale Korrektur

Julius Bär hat im März eine länger laufende Trendlinie durchbrochen. Es ist erstaunlich, wie viele Analysten darauf mit prozyklischen Bewertungen reagiert haben. Aus meiner Sicht befindet sich der Titel in einer mittelfristigen Korrekturphase. Wenn man sich tatsächlich auf die langfristige Perspektive bezieht, dann ist es meines Wissens absolut normal, dass auch längere Linien brechen.

Was ich im Moment noch nicht mit grosser Sicherheit feststellen kann, ist, ob diese Korrektur mit dem Kurstief von Mitte April bereits abgeschlossen ist. Möglicherweise ist nur ein erstes Segment fertiggestellt worden. Nach dem Ende der seit drei Wochen laufenden Zwischenphase würde dann ein neues Korrektursegment folgen. Das lässt sich jedoch deswegen nicht mit Sicherheit bestimmen, weil die zur Verfügung stehenden Datenreihen eben erst relativ kurz sind.

Um gute Entscheidungen zu fällen, muss man die Zukunft jedoch nicht vorhersehen können. Meist reicht es, scharf zu überlegen, wozu ich die Hilfe einer Szenariotechnik benutze. Wenn die Korrektur im April vorübergegangen ist, dann wird Julius Bär in Kürze korrigieren und danach um ca. 59 Fr. herum Fuss fassen. Und hält die im Januar gestartete mittelfristige Korrekturphase weiter an, wird der Titel die vor etwa drei Wochen gestartete Aufwärtsbewegung ebenfalls in Kürze abbrechen, dann aber bei 59 Fr. nur einen kurzen Halt einlegen.

Keine grossen Sprünge

Die orangefarbenen Linien im Chart von Nestlé (NESN 77.4 0.78%) sind keine Signallinien. Sie markieren ganz einfach eine Flag-Erholung. Diese Erholung dürfte kurzzeitig noch andauern. Doch es ist ziemlich gut zu erkennen, dass sie keinen grossen Ertrag bringt. Besser ist, zu warten, bis das Flag abgewickelt ist, was Kurse um 72 Fr. und ein besseres Risiko-Chancen-Verhältnis bringen dürfte.

Nestlé befindet sich übrigens – jetzt wieder langfristig betrachtet – in einer im Vergleich zu Julius Bär gänzlich anderen Lage, und das Bewegungspotenzial ist deshalb geringer. Nicht von ungefähr notieren Nestlé heute auf dem gleichen Kursniveau wie Anfang 2015. Warten muss man können.