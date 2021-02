Julius Bär kommt gestärkt aus dem Coronajahr

Das Profitwachstum ist in den Augen von Philipp Richenbacher, CEO der Bank Julius Bär, die wichtigste der von ihm vor Jahresfrist definierten Zielgrössen – und 2020 hat die Bank geliefert: Im Strategiezyklus bis 2022 strebt sie jährlich einen Fortschritt von 10% an, gemäss dem am Montag vorgelegten Jahresabschluss waren es 2020 22%.

Auch die Rendite auf dem harten Eigenkapital CET1 von 32% hat die Zielgrösse geschlagen, ebenso wie das Kosten-Ertrags-Verhältnis und die Nettomarge auf den verwalteten Vermögen. Dennoch kann sich der Chef der grössten «reinen» Privatbank mit Börsenpräsenz nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Die «Gegenwinde» in der Industrie seien nicht geringer geworden, sagte er im Gespräch mit FuW. «Die Notwendigkeit, auf Kosten und Ertrag zu achten, ist also nicht geringer geworden.»

Nur teilweise nachhaltig

Zwar hat Julius Bär bereits 2020 130 Mio. von den angepeilten 200 Mio. Fr. in Kostenreduktionen hinter sich gebracht, muss allerdings auch dieses Jahr noch 70 Mio. Fr. sparen, was etwa 29 Mio. Fr. und 280 Stellen kosten wird. Es ist zudem noch gut die Hälfte der nachhaltigen Ertragsmassnahmen von insgesamt 150 Mio. Fr. ausstehend, die das zweite Standbein des Profitwachstums darstellen.