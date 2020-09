Julius Bär verliert im Streit über DDR-Vermögen

Nun ist es definitiv: Julius Bär muss wegen Altlasten der 2005 übernommenen Bank Cantrade 150 Mio. Fr. nach Deutschland überweisen. Das hat das Bundesgericht bestätigt. Der Fall zeigt exemplarisch, wie unberechenbar alte Geschichten den Finanzplatz einholen können. Die sanktionierten Verfehlungen reichen auf die frühen Neunzigerjahre zurück, lange bevor Cantrade in den Besitz von Julius Bär wechselte. Anders als bei den diversen Geldwäschereiskandalen, an denen Julius Bär beteiligt war und derentwegen sie von der Finanzmarktaufsicht gerügt wurde, kann man der Bank deshalb wenig vorwerfen. Bereits im Dezember hatte sie angekündigt, eine allfällige Busse von der alten Eignerin UBS zurückfordern. Man stehe mit der Grossbank in einem konstruktiven Dialog, so eine Sprecherin. Damit geht der Streit über die DDR-Vermögen in die nächste Runde. Ob es zu einer Einigung kommt, ist offen. Immerhin: Das operative Geschäft des laufenden Jahres wird vom Verdikt des Bundesgerichts nicht belastet: Bär hatte bereits 2019 Rückstellungen über 153 Mio. Fr. gebucht.