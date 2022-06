Julius Bär verstärkt Geschäftsleitung

(AWP) Julius Bär (BAER 44.77 -2.33%) verstärkt die Führung. Luigi Vignola, Chef des Bereichs Markets, wird per Anfang Juli als zusätzliches Mitglied in die Geschäftsleitung der Julius Bär Gruppe AG und der Bank Julius Bär & Co. aufgenommen.

Der Schritt erfolge im Zusammenhang mit der Überführung des Bereich Markets in eine eigenständige Einheit, teilte der Vermögensverwalter am Mittwoch mit. Vignola werde der Einheit, die er seit 2019 leitet, zudem weiterhin vorstehen.

Vignola startete 2009 bei Julius Bär im Bereich Strukturierte Produkte, wurde danach Head Markets and Advisory Solutions in Singapur und 2017 zum Global Head Structured Products ernannt.