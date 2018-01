Julius Bär wächst unter den Erwartungen

(AWP) Die Julius-Bär-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 die Gewinnzahlen klar verbessert und hat die verwalteten Vermögen nicht zuletzt dank guter Neugeldzuflüsse deutlich gesteigert. Der um Integrations- und Restrukturierungskosten adjustierte Konzerngewinn lag mit 806 Mio. Fr. um 14% über dem Vorjahreswert. Der Konzerngewinn gemäss IFRS legte ebenfalls 14% auf 705 Mio. Fr. zu, wie der Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte.

Die von der Bank verwalteten Vermögen (AuM) lagen per Jahresende bei 388 Mrd. Fr., was einem Anstieg gegenüber Ende 2016 von 16% entspricht. Allerdings lagen die AuM etwas unter dem Wert von Ende Oktober 2017 (393 Mrd.): Wegen neuer Kundenberatungsmodelle seien diese per Ende Jahr durch ein Umklassifizierung von 6 Mrd. Fr. per Jahresend zu den Custody-Vermögen beeinträchtigt, heisst es in der Mitteilung.

Der Neugeldzufluss lag mit 22,2 Mrd. Fr. klar über dem Vorjahreswert von 11,9 Mrd. Fr., entsprechend einem Zufluss von 6,6% der AuM. Damit lag die Bank über ihrem Zielwert eines Neugeldzuflusses von 4-6% der AuM.

Insgesamt stieg der von der Vermögensverwaltungsgruppe erwirtschaftete Betriebsertrag um 14% auf 3’252 Mio. Fr. Die Bruttomarge sank im vergangenen Jahr um einen Basispunkt auf 90 BP. Die adjustierte Cost/Income-Ratio belief sich auf 69% nach 68,9% im Vorjahr.

Die Julius Bär-Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,40 Fr. (VJ 1,20 Fr.) erhalten. Das entspreche der vierten Dividendenerhöhung in Folge, betont das Institut.

Mit den Zahlen bleibt Julius Bär (BAER 63.2 -0.94%) allerdings hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der adjustierte Konzerngewinn war gemäss AWP-Konsens bei 821 Mio. Fr. erwartet worden, die Schätzungen für den IFRS-Konzerngewinn lagen im Schnitt bei 722 Mio. Fr. Die verwalteten Vermögen hatten die Analysten im Schnitt bei 398 Mrd. Fr. und damit ebenfalls höher erwartet. Die Dividendenerwartungen lagen bei 1,42 Fr. und wurden damit in etwa erfüllt.

Julius-Bär-CEO: „Schauen uns nach weiteren Zukäufen um“ /

Julius Bär kauft in Brasilien zu (AWP) Die Private-Banking Gruppe Julius Bär erwirbt 95% an der Reliance Gruppe. Diese sei die grösste unabhängige Wealth-Management-Firma Brasiliens, teilte Julius Bär am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.



Der Abschluss der Transaktion wird nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und nach Erteilung der behördlichen Genehmigungen für das zweite Quartal 2018 erwartet. Die 13 Partner von Reliance werden das Unternehmen unter der Leitung von Julius Bär mit demselben Team und unter dem etablierten Namen Reliance weiter führen. Nach Abschluss der Transaktion wird Julius Bär gemeinsam mit Reliance und GPS das weitere Vorgehen festlegen, mit dem Ziel, potenzielle Synergien zu erschliessen.



Die 1998 gegründete Reliance mit Hauptsitz in Sao Paulo beschäftigt 70 Mitarbeitende und verwaltet gemäss Mitteilung Kundenvermögen von annähernd 17 Mrd. BRL (5 Mrd. Fr.). Das Unternehmen sei auf Vermögensverwaltungsdienstleistungen für sehr vermögenden Kunden spezialisiert und passe deshalb sowohl in strategischer wie in kultureller Hinsicht ausgezeichnet zu Julius Bär, heisst es weiter.



Reliance sei profitabel, und die Transaktion dürfte Julius Bär zu einer Ertragssteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich verhelfen. Der Einfluss auf die BIZ-Kapitalquoten der Julius Bär Gruppe ist auf weniger als 50 Basispunkte beschränkt.



Mit diesem Kauf stärke Julius Bär ihre strategische Position in Brasilien deutlich. Die Gruppe ist dort bereits mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft GPS Investimentos (GPS) vertreten, dem grössten unabhängigen Vermögensverwalter des Landes mit Kundenvermögen von 27 Mrd. BRL (8 Mrd. Fr.) und über 120 Mitarbeitenden. Julius Bär steigert nun die in Brasilien verwalteten Kundenvermögen auf annähernd 44 Mrd. BRL (13 Mrd. Fr.).

