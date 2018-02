Julius Bär wirbt CS-Berater ab

(AWP/Reuters) Der Vermögensverwalter Julius Bär (BAER 64.38 0.75%) verstärkt sein Team für Privatkunden in Luxemburg. Neu wird Jean-Daniel Roch als Market Head Luxembourg Western Europe, der zusammen mit vier weiteren Kundenbetreuer von der Credit Suisse (CSGN 18.24 1.56%) kommt, die Mannschaft verstärken, wie die Bank am Donnerstag schreibt. Er berichtet an Carlos Recoder, Head Western Europe.

Der neue Bär-Chef Bernhard Hodler hatte angekündigt, er wolle im laufenden Jahr rund 80 neue Kundenbetreuer einstellen und so neue Gelder einzusammeln.

Roch hat 35 Jahre für die CS in Luxemburg gearbeitet. Die vier neuen Kundenbetreuer sind Oliver Theisen, Françoise Dawir, Tomasz Kosiur und Nicolas de Canchy, die zwischen 11 und 21 Jahre für die CS gearbeitet