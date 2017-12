Juncker und May verkünden ersten Brexit-Durchbruch

(Reuters) Die EU und Grossbritannien sind bei ihren Verhandlungen über den geplanten Brexit ein grosses Stück vorangekommen. «Ich gehe davon aus, dass wir den Durchbruch erzielt haben, den wir brauchten», sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitagmorgen in Brüssel. Somit könnten die Gespräche in die nächste Phase gehen und sofort beginnen. Dann soll es um einen Freihandelsvertrag der EU mit der Insel gehen. Es bleibe aber noch eine Menge Arbeit, so Juncker.

Grossbritannien und die EU hätten sich bei allen drei Knackpunkten verständigt, teilten beide in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Dabei ging es um den Umgang mit der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland, den künftigen Rechten der rund drei Millionen EU-Bürgern in Grossbritannien und den finanziellen Verpflichtungen Grossbritanniens gegenüber der EU. Wie viel das Land am Ende zahlen wird, wurde nicht bekanntgegeben.

Die weiteren Weichen für den Brexit muss die EU nun auf ihrem Gipfel am 14. und 15. Dezember stellen. Die britische Premierministerin Theresa May rechnet damit, dass dies gelingen wird. «Wir werden die EU verlassen.»

Am Montag war eine Einigung in den zähen Verhandlungen über die Grundzüge des EU-Ausstiegs bereits zum Greifen nah, scheiterte jedoch in letzter Minute am Einspruch der britischen Provinz Nordirland. Die nordirische Partei DUP erklärte am Freitag, Grossbritannien habe substanzielle Änderungen bei den Vorschlägen für die EU vorgenommen. Es sei aber noch sehr viel weitere Arbeit nötig. «Es gibt keine Einigung, solange man sich noch nicht über alles geeinigt hat.»