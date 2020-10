Jung schlägt Alt im Tech-Sektor

Die Kluft zwischen alten und jungen Tech-Unternehmen wächst. Das haben die ersten Abschlüsse von Gesellschaften der Branche für das dritte Quartal gezeigt: Während die Aktien von Intel und IBM auf Vorlage der Zahlen mit deutlichen Abgaben reagierten, explodierten die Titel von Snap förmlich. Die Papiere von Netflix gaben ebenso nach. Hier waren die Erwartungen einfach zu hoch. Die Old-Tech-Unternehmen wollen dank Reorganisationen schneller werden. Doch noch eine Weile werden Anleger wohl mit den Jungen besser fahren.

Anfang der Woche haben Netflix und IBM den Reigen der Tech-Quartalssaison eröffnet. Die Branche ist bislang gut durch die Krisenzeiten gekommen, hat in vielen Bereichen in Folge der Pandemie gar profitiert. So rechnen Experten auch lediglich mit einem Rückgang der Ergebnisse über den Sektor in den USA von 2,5% für das dritte Quartal. Für den Industriebereich etwa gehen sie von einem Minus von mehr als 60% aus. Wichtiger als vergangene Woche wird für den Technologie­sektor die kommende: Google-Mutter ­Alphabet legt ihr Ergebnis nächsten Montag nach Börsenschluss in den USA vor, Microsoft folgt am Dienstag, am Donnerstag folgen Amazon, Apple und Facebook. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.