Junge Banker fordern weniger Stress – und erhalten mehr Geld

Es ist ja nur ein Film. Doch das, was der Börsenmakler Jordan Belfort in «Wolf of Wall Street» seinen Nachwuchskräften entgegenbrüllt, als er schön zugedröhnt im dunkelblauen 2000-Dollar-Anzug vor ihnen steht, erweist sich gerade mal wieder als gar nicht so realitätsfernes Sittengemälde einer sehr speziellen Welt.

«Seid ihr mit euren Kreditkartenrechnungen im Rückstand?», fragt Belfort. «Hält eure Freundin euch für einen verdammten Loser? Dann nehmt den Hörer in die Hand.» Arbeiten sollen sie gefälligst. «Ich will, dass ihr eure Probleme löst, indem ihr reich werdet», schreit Belfort.

Vermutlich geht es in der modernen Welt der Grossbanken nicht mehr ganz so testosterongeladen zu wie im Film über den Börsenmakler Belfort. Doch was anscheinend bis heute gilt an der New Yorker Wall Street, ob in den Büros der Börsenmakler oder bei den Kolleginnen im Investmentbanking: Gearbeitet wird viel. Und: Probleme werden gerne mit Geld gelöst.