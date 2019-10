SMI: Käuferseite gewinnt Oberhand

Der Ausbruch des SMI (SMI 10257.69 0.25%) über die seit Juni bestehende Hürde bei 10.150 war offenbar keine Zufallsschwankung, sondern wurde von einem zweiten, höheren Schlusskurs des Marktes am folgenden Handelstag bestätigt. Damit ist der Weg nach oben frei für neue Rekorde, nur die Statistik hilft jetzt noch bei der Ermittlung weiterer Kursziele. Insbesondere der aus vergangenen Schwankungen auf jeder Zeitebene kalkulierbare Korridor, dessen kurzfristige Variante (graue Fläche) aktuell Raum bis an die 10.300er-Marke lässt.

In der mittelfristigen Ausführung eröffnet der Prognosekanal (blaue Fläche) Potenzial bis knapp über 10.350, weist jedoch eine steigende Tendenz auf. Geduldige Investoren könnten sich für eine nun mögliche Jahresendrally in Stellung bringen und beispielsweise mit Hebelprodukten wie Optionsscheinen oder KO-Zertifikaten sogar überproportional an einem Anstieg partizipieren. Beispiele für geeignete Produkte finden sich in der unten stehenden Tabelle. Bei Papieren mit hoher Hebelwirkung (Leverage) von mehr als fünf sollte jedoch nur mit kleinen Beträgen spekuliert werden.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)