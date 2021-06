Kaffee mit…

… Samuele Briatore, Benimm-Coach

Wer sich mit Italiens wichtigstem Lehrer für gutes Benehmen und Etikette trifft, muss auf Überraschungen gefasst sein. Der Journalist hatte ihm die Wahl seines bevorzugten Cafés überlassen und erwartet, dass sie auf ein nobles Kaffeehaus in einem der vielen römischen Palazzi fallen würde, in denen das Preisniveau für ein Tässchen Espresso ähnlich hoch liegt wie das Durchschnittsalter der Gäste. Aber Samuele Briatore bevorzugt das Studentenviertel im Norden Roms, Pigneto, das eher das Flair von Berlin-Kreuzberg verbreitet als die Grande Bellezza von Italiens Hauptstadt. Und damit sind wir schon mittendrin in Briatores Verständnis, wie traditionelle Verhaltensregeln heute Anwendung finden sollten: «Wir sollten sie kennen, um sicherer entscheiden zu können, wann wir sie brechen dürfen», sagt er.

1551 setzte sich Giovanni Della Casa, Erzbischof der katholischen Kirche, an seinen Schreibtisch und begann ein Traktat zu verfassen, in dem alle Regeln des guten Benehmens aufgeführt werden sollten. Das Buch «Galateo» wurde posthum veröffentlicht und ist seither das wichtigste und meistzitierte Standardwerk zum Thema. Den Begriff Galateo kennt heute jeder in Italien. Er steht für korrektes Benehmen, vergleichbar mit dem Knigge im deutschsprachigen Raum.

Briatore leitet die Accademia Italiana Galateo. Sie bietet Kurse und Seminare an, in denen Privatpersonen und Unternehmen so ziemlich alles lernen können, was für die täglichen Umgangsformen bis zur formellen Etikette von Belang ist. Nach wie vor der Renner sind Crash-Kurse, um sich auf ein Staatsbankett oder ein hochrangiges privates Event vorzubereiten. An solchen Anlässen sind die formalen Benimmregeln noch in Vielzahl vorhanden und lauern wie Fallstricke. Aber die Zielgruppen reichen weiter. Unterrichtet wird auch mal in Krankenhäusern und in Museen. Es gibt Kurse für «Public Speaking» vor Publikum, am Radio oder im Fernsehen. Auch Journalisten sind willkommen, unter anderem in einem Kurs, der ihnen Kommunikationstechniken zeigt, um in Interviews rasch eine Beziehung zum Gegenüber aufzubauen. Und Jugendliche? «Im Piemont haben wir Schulklassen unterrichtet», berichtet Briatore. Verhaltensregeln zu kennen, könne dabei helfen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Ein überzeugendes Auftreten, die Stimme, die Körpersprache unterstreichen die Persönlichkeit und sind im privaten und beruflichen Umgang eine wichtige Stütze, ist der 39-Jährige überzeugt.

Er weiss, wovon er spricht. Briatore studierte Theatergeschichte und schrieb sich nach seinem Universitätsdiplom in eine Schauspielakademie ein. Während dieser Jahre boten er und einige Kommilitonen Benimm-Kurse für Private an. «Wir fingen ganz klein an, unterstützten uns gegenseitig und hatten Spass daran. Niemals hätten wir gedacht, dass daraus ein Beruf werden könnte», erzählt er. Das positive Feedback seiner Auftritte sprach sich herum. Ein Netzwerk entstand. Eine kulturelle Vereinigung Galateo wurde gegründet. «Das Echo in der Presse war unglaublich», erinnert sich Briatore. Und eines Tages kam es, wie es kommen musste: Die Banca d’Italia kontaktierte ihn. Briatore sollte ihren Direktoren lehren, was es bei offiziellen Einladungen zu beachten gilt. Damit war der Berufsweg für einen «Galateo-Coach» geebnet.

Die von den Studenten geschmiedete Benimm-Akademie erfüllt alle Kriterien eines Start-up. «Mit dem einen Unterschied vielleicht, dass bei uns der finanzielle Erfolg gar nicht im Vordergrund stand, sondern wir das Vorhaben eher als kulturelle Leistung verstanden», erzählt Briatore. Heute sind die Seminare nur das eine Standbein der Galateo-Schule, das andere ist die Forschung. «Wir haben eine umfassende Bibliothek aufgebaut, die alle historischen Werke zum Thema enthält. Ausserdem bieten wir zwei Kurse an der staatlichen Universität La Sapienza an, im Fachbereich Soziologie.» Sie seien die Ersten in Europa, denen das gelungen sei.

Die Akademie bestimmt heute darüber, welche Galateo-Regeln in Italien gültig sind und welche nicht. So wie sich Mode und Sprache über die Zeit verändern, so muss auch der Verhaltenskodex an das veränderte Umfeld angepasst werden. Nach wie vor gelte beispielsweise, dass die jüngere Person der älteren vorgestellt wird. Aber heute müsse man darüber hinaus die Situation richtig interpretieren, in der man sich befinde, um entscheiden zu können, ob die bisherige Altersregel tatsächlich Vorrang hat.

Ähnlich sei es bei den traditionellen Regeln zwischen Mann und Frau, die unter dem Stichwort Galanterie firmieren. Manche dieser Konventionen sind Ausdruck einer Zeit, in der Frauen sozial unterdrückt waren. «Eine galante Geste kann schnell zum Macho-Verhalten werden», warnt Briatore. Also kein Türaufhalten, kein Vortrittlassen etc.? «Die ideale Höflichkeitsgeste ist geschlechtsunspezifisch», antwortet Briatore. Wenn ein Mann sie auch einem männlichen Gast gegenüber machen würde, weil es aus Freude geschehe, dann passe sie auch.

Und was ist beim Umgang mit des Menschen bestem Freund zu beachten – dem Handy? «Regel Nummer eins lautet: Betrachte es als Hilfsmittel, nicht als Begleiter. Ich weiss nicht, was ich tun soll, also schaue ich aufs Handy, geht gar nicht. Ich blicke nur aufs Telefon, wenn es klingelt oder vibriert, sonst nicht.»