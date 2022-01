Kaffee mit…

Angelita Teo, Leiterin des Olympischen Museums

«Ich sehne mich nach der vollen Erfahrung von Olympischen Spielen», offenbart ­Angelita Teo. Daran wird sich auch in einer Woche nichts ändern, wenn am 4. Februar in Peking die 24. Olympischen Winterspiele beginnen. Obwohl sie gerne vor Ort dabei wäre, wird die Leiterin des Olympischen ­Museums von Lausanne die Wettbewerbe aus der Ferne verfolgen. Das erklärt sie während eines Espresso im TOM Café mit Sicht auf den wolkenverhangenen Genfersee.

Ihre Abwesenheit liegt einerseits an den ­restriktiven Bestimmungen in der chinesischen Hauptstadt, die ein Kunstprogramm vor Ort verunmöglichen. Andererseits an ihrer ­Familie. «Ich habe mich gefragt, wer mich mehr braucht, meine Frau und mein zweijähriger Sohn oder meine Mitarbeiter.» Die Antwort war klar. Hinzu kommt, dass der künstlerische Aspekt der aktuellen Ausgabe im virtuellen Raum stattfindet. «Mit Olympic Agora sollen Leute angesprochen werden, die sich weniger für Sport und mehr für Kunst interessieren», sagt Teo. Während der Sommerspiele in Tokio war sie zwar vor Ort, aufgrund der Restriktionen war das Erlebnis aber eingeschränkt. «Es gab beispielsweise eine Ausgangssperre nach 19 Uhr.»

Was auf den ersten Blick wie eine nette Ergänzung aussieht, ist ein integraler Bestandteil der modernen Olympischen Spiele, die der Gründervater Pierre de Coubertin ausgedacht hatte. Nicht nur wurden bis 1948 Medaillen unter anderem für Malen, Architektur und Literatur vergeben, Kunst war dem Sport ebenbürtig. Hier kommt Teo ins Spiel. Seit Oktober 2019 ist die Singapurerin Leiterin der «Olympic Foundation for Culture and Heritage». Ihre Hauptaufgabe ist die Erhaltung und Verbreitung der Olympischen Bildung und die Nutzung von Kunst und Kultur als Medium. Beispielsweise wurden Programme geschaffen, um an Schulen die olympischen Werte Exzellenz, Freundschaft und Respekt zu vermitteln. Teo möchte die Jugend über Soziale Medien auch direkt ansprechen. Dabei ­fokussiert die 49-Jährige auf Länder, in denen die olympische Bewegung nicht so ausgeprägt ist, wie Indien und Indonesien.

Trotz Pandemie hat sich Teo in Lausanne gut eingelebt. Das liegt auch daran, dass sich Singapur und die Schweiz nicht unähnlich sind. «Beides sind kleine Nationen und haben etwa gleich viele Einwohner.» Die Gemeinsamkeiten gehen aber noch weiter. Etwa der hohe Anspruch an Sauberkeit und Pünktlichkeit. Das habe ihr bei der Entscheidung geholfen, ob sie hier leben wolle. «In Singapur sind wir ein wenig verwöhnt, weil wir so sehr an die Bequemlichkeit und den Komfort gewöhnt sind.» Beispielsweise könne man dort im Starbucks den Computer auf dem Tisch stehen lassen, wenn man auf die Toilette gehe, ohne Angst zu haben, dass er gestohlen wird. Unterschiede gibt es auch bei der Esskultur. «In Asien kann man immer und überall etwas zu Essen bekommen. Egal, zu welcher Tageszeit.» Und sie vermisse authentisches chinesisches Essen. Als Folge kocht sie so viel wie nie zuvor. Im Stadtstaat haben auch viele Läden rund um die Uhr geöffnet. In Lausanne musste sie sich hingegen daran gewöhnen, am Samstag einzukaufen. Andere Unterschiede empfindet Teo als angenehm. «Ich liebe das kalte Wetter, die Hitze und die Feuchtigkeit von Singapur vermisse ich überhaupt nicht.»

Ausschlaggebend für den Job in der Schweiz war der internationale ­Aspekt. Zuvor hatte Teo für verschiedene Museen in Singapur gearbeitet. Siebzehn Jahre im National Museum of Singapore, das sie von 2012 bis 2019 leitete. Studiert hatte Teo Anthropologie und Archäologie unter ­anderem im Vancouver, wo sie auch schon auf Ski stand, sowie moderne Kunst in Melbourne. «Ich versuchte, das gesamte Spektrum abzudecken.» Ihre Karriere beruhe auf gutem Timing. «Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte den richtigen Abschluss.» Nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland befand sich Singapur in einer Selbstfindungsphase: «Kultur und Kunst wurden wichtig, um uns selbst und unser Erbe zu definieren.»

Für Teo ist es darum auch wichtig, dass sich Lausanne mit dem Olympischen Museum identifizieren kann. Deswegen hat sie unter anderem dafür gesorgt, dass Schulklassen kostenlos ins Museum dürfen. «Für mich geht es darum, einen Grund zu haben, morgens aufzustehen. Ich bin in einem Alter, in dem ich nicht den Erfolg suche, sondern etwas bewirken will.» Dabei erzählt sie von den kulturellen Festivals, die sie über Jahre ­hinweg in Singapur organisierte. Trotz Besucherzahlen in Millionenhöhe stehen für sie Einzelgeschichten im Vordergrund: Ein Enkel, der über ein Schulprojekt eine Beziehung zu seinem Grossvater aufbauen konnte, oder Paare, die sich während des Festivals einen Heiratsantrag machten.

«Für mich besteht die Herausforderung darin, historische Objekte so zu präsentieren, zu bewahren und zu pflegen, dass sie für die heutige Jugend attraktiv und relevant sind. Ohne die Vergangenheit zu kennen, können wir uns nicht in die Zukunft bewegen.» Entsprechend fasziniert ist sie von Technologie und Gadgets. Kunst sammelt sie hingegen nicht. Gespannt blickt Teo auf 2024: «Ich möchte gerne in Paris die volle Erfahrung der Olympischen Spiele haben. Hoffentlich ist mein Französisch bis dahin auch besser.» Bis jetzt spricht sie erst ein paar Worte, aber kennt die wichtigen: «Ich kann französische Speisekarten verstehen.»