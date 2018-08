Kaffee mit…

Ando Hakob, Profi-Boxer

Unentschieden. Nach zehn Siegen in zehn Kämpfen, fünf davon durch K. o., stieg der erfolgsverwöhnte Boxer Ando Hakob am 14. April im Grand Casino Basel erstmals nicht als Sieger aus dem Ring. Der Entscheid gab zu reden – die beiden Kampfrichter waren zu völlig gegensätzlichen Wertungen gekommen. Mehr als vier Monate später hadert Hakob immer noch mit dem Verdikt. «Das ist ein riesiger Makel in meiner Bilanz», erzählt der Boxer im Bal’s Caffè am Bahnhofsplatz in Baden. Die Sonne scheint, und um neun Uhr ist es bereits deutlich über zwanzig Grad warm. Am Vortag erst ist Andranik Hakobian, wie Ando Hakob mit bürgerlichem Namen heisst, von einem Trainingsaufenthalt in Berlin zurückgekehrt. Dort hat er sich auf seinen nächsten Kampf vorbereitet. Seit 2015 ist der Badener Profiboxer im Superleichtgewicht bis 63,5 kg. Als Amateur gewann er 62 von 67 Kämpfen. «Für mich war das Unentschieden ein riesiger Rückschritt. Ich riskiere im Ring meine Gesundheit, und dann werde ich von Schiedsrichtern bestraft, weil sie mich arrogant finden.» Wegen seiner polarisierenden Art werde er missverstanden. Einmal wurde ein Kampf abgebrochen, weil er Faxen gemacht und den Gegner provoziert hatte.

Im Gespräch wirkt er überlegt und ruhig, spricht mit leiser Stimme. Das Gehabe diene nur der Unterhaltung. «Ich will den Zuschauern etwas bieten – dazu gehören eben Showeinlagen.» Und diese kommen im Verband offenbar nicht gut an. «Die Punktrichter mögen meinen Boxstil nicht.» Doch alle grossen Boxer waren laut und arrogant: Muhammad Ali, Mike Tyson oder Floyd Mayweather. «Als Boxer darf man nicht nett sein. Und ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu kämpfen habe.»

Auf das Unentschieden folgte in seinem bisher letzten Kampf die erste Niederlage. Er hatte Pech: In der vierten Runde verletzte er sich an der Bizepssehne und konnte nur noch mit links boxen. Und statt sich optimal vorzubereiten, hielt er am Tag vor dem Kampf an einem Firmenanlass eines Wirtschaftsprüfers einen Vortrag. Diese Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, wollte er sich nicht entgehen lassen.

Denn Hakob ist Manager, Marketing-Chef und Boxer in Personalunion. «Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua hat einen Betreuerstab so gross wie eine Fussballmannschaft. Ich mache alles selbst», sagt er und kramt in seiner Mappe die Pendenzenliste für den Tag hervor. «Das alles muss ich heute noch erledigen», erklärt er und zeigt auf ein dicht beschriebenes A4-Blatt. Auch die Plakate, die seinen nächsten Kampf ankündigen, hat er in Eigenregie entworfen – und sie gleich selbst wild in der ganzen Stadt Baden aufgehängt. Anders gehe es nicht, wenn man kein Budget habe, meint er lakonisch. Einmal habe sich die Polizei bei einem seiner Sponsoren gemeldet und sich beschwert. Zum Glück habe dieser sportlich reagiert. Zugute kommt ihm, dass er auf der Klaviatur der sozialen Medien bestens zu spielen weiss. Dort lässt sich auch mit kleinem Budget Aufmerksamkeit erzeugen. Auf Facebook setzt er sich gekonnt in Szene, zeigt, wie er trainiert, und interagiert regelmässig mit seinen 7900 Followern. Obwohl er mittlerweile oft auf der Strasse erkannt werde und eine amerikanische Sportsendung gar eines seiner Videos ausgestrahlt habe, muss er auf kleinem Fuss leben.

«Mit Boxen kannst du in der Schweiz kein Geld verdienen», meint Hakob, «erst recht nicht in meiner Gewichtsklasse.» Zwar habe er grosszügige Sponsoren, von ihnen erhält er aber vor allem Naturalien: Handschuhe, Trikots, Nahrungsergänzungsmittel und Beratung – oder das eine oder andere Gratisessen. Gelegentlich tauscht er Boxunterricht gegen Fitnesstraining. «Es ist ein Geben und Nehmen.» Wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht und die Mahnungen ins Haus flattern, ist er sich nicht zu schade, sich als Sicherheitsmann zu verdingen oder in einer Badener Kinderkrippe zu putzen. Er habe auch schon Pfandflaschen gesammelt, um über die Runden zu kommen. Er ist es gewohnt, bescheiden zu leben. Als Junge kamen er und seine Familie als Flüchtlinge in die Schweiz – auf Umwegen über Polen, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das hat ihn geprägt. Er stammt aus Jerewan, der grössten Stadt Armeniens. Ist das nicht auch die Heimat eines anderen berühmten Boxers? Seine Augen leuchten: «Arthur Abraham ist ein Freund von mir, wir haben einen ähnlichen Background. Er hat sich vom Asylanten zum Champion hochgeboxt.»

Ob er schon Pläne für die Zeit nach dem Profiboxen habe? Sein Ziel ist es, in Baden in einem eigenen Gym Box- und Fitnesstraining zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Flüchtlingen und Jugendlichen ohne Geld will er kostenloses Training ermöglichen. Noch steckt er in Verhandlungen mit der Liegenschaftsbesitzerin, Gönnern und Sponsoren.

Am Samstag steigt Ando Hakob wieder in den Ring. «In meinem 13. Profikampf geht es um alles oder nichts», weiss er. An den Namen seines Kontrahenten kann er sich nicht erinnern. Es sei ein Georgier, der schon 35 Profikämpfe hinter sich habe und in einer höheren Gewichtsklasse boxe. Er ist jedoch zuversichtlich, dass er auf den Erfolgspfad zurückfinden wird. Trotz kleinem Budget will Hakob am Ende des Gesprächs die Rechnung begleichen – diese Auseinandersetzung verliert er allerdings. Hoffen wir, dass er am Samstagabend das bessere Ende für sich behält.