Kaffee mit…

Alibek Bakajew, Botschafter Kasachstans

Direkt und unkompliziert – das ist bei einem Diplomaten nicht unbedingt zu ­erwarten. Doch der neue kasachische Botschafter in Bern, seit vergangenem Oktober im Amt, ist ohne Scheu. «Viele Leute in der Schweiz wissen wenig über Kasachstan. Wenn ich auf der Strasse jemandem darüber erzählen kann, dann nehme ich mir gerne ein paar Minuten», sagt Alibek Bakajew.

Das fällt ihm leicht, denn das Deutsch des 39-Jährigen ist perfekt. Das sei Zufall: Die Schule in seinem Wohngebiet in der früheren kasachischen Hauptstadt Almaty sei auf den Unterricht in Deutsch spezialisiert gewesen. Später hat er als 19-Jähriger ein Stipendium für ein Auslandsemester in Heidelberg erhalten. «Von der Bewerbung hatte ich meinen Eltern nichts erzählt, meine Mutter hatte Angst um mich und wollte mich nicht gehen lassen, mein Vater hat sich durchgesetzt.» Es sei eine prägende, aber nicht unbedingt einfache Zeit gewesen, das Stipendium war nicht ­gerade üppig. Aber von damals habe er noch viele Freunde. Nach dem Universitätsabschluss entschied er sich für die Diplomatie, um seine Sprachkenntnisse einzusetzen.

Wir sitzen im Besprechungsraum neben seinem Büro in der Botschaft, einer Villa in einer ruhigen Strasse im Quartier Schlosshalde. Bakajew trinkt nur ein Glas Wasser. «Die Lage ist sehr schön. Wir suchen aber ein grösseres Gebäude. Das Problem ist, dass Vermieter oft zögern, an eine Botschaft zu vermieten.» Wegen der Immunität ist es etwa kompliziert, die Miete einzutreiben. Ein neues Gebäude wäre angebracht, da Bern bisher ein Nebenstandort war: Der kasachische Botschafter hatte zuvor seinen Hauptsitz in Genf und war auch für die Vereinten Nationen zuständig. Nun gibt es eine ständige Vertreterin, die nur für die internationalen ­Organisationen zuständig ist. Bakajew ist damit der erste kasachische ­Vertreter, der sich mit einem ständigen Sitz in Bern auf den Austausch mit der Schweiz, Liechtenstein und dem Vatikan fokussieren kann.

Dem vor einem Jahr gewählten Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew sei es wichtig gewesen, einen Botschafter für die bilateralen Beziehungen zu ernennen. Tokajew, lange Diplomat und Aussenminister, leitete zwei Jahre lang als Generaldirektor die Genfer Niederlassung der Vereinten Nationen. «Jetzt hat das Aussenministerium mehr Kompetenzen bekommen, wir sind auch für ausländische Investitionen und teilweise für den Handel zuständig», erklärt Bakajew. Der wirtschaftliche Austausch mit der Schweiz ist ihm ein Hauptanliegen. Der Tourismus etwa sei eine der wichtigsten Branchen, um die Wirtschaft weg von den dominanten Rohstoffeinnahmen zu diversifizieren und das Image des Landes zu stärken. «Schon jetzt gibt es mehrere spannende Destinationen, aber es gibt noch grosses Potenzial.» Auch in der Industrie brauche «es fast überall» Kooperation mit ausländischen Unternehmen und Institutionen. Besonders an Know-how fehle es. Auch die Landwirtschaft in dem – gemessen an der Fläche – neuntgrössten Land der Welt müsse weiterentwickelt werden.

Unter den Schweizer Unternehmen hebt Bakajew Stadler Rail hervor, mit der Kasachstan einen Vertrag abschliessen wolle. Auch wolle man die Schweizer Finanzfirmen für das Astana International Financial Centre ­gewinnen, das zwar in der Hauptstadt Nur-Sultan liegt, aber wie ein Offshore-Gebiet mit einer eigenen, international besetzten Rechtsprechung Investoren anlocken will. «In der Schweiz kennt man sich untereinander. Wenn ein Schweizer Unternehmen in Kasachstan Probleme hat, dann wissen das gleich viele andere. Deswegen wollen wir Schwierigkeiten von Firmen schnell und unkompliziert lösen», sagt Bakajew. Dafür sei er auch in regem Kontakt mit seinem schweizerischen Pendant in Nur-Sultan.

Kasachstan liegt zwischen Russland und China. Es ist damit Drehpunkt des von der Volksrepublik initiierten Infrastrukturprojekts der Neuen Seidenstrasse: «Ein Viertel der Seidenstrasse geht durch Kasachstan», betont Bakajew, der im Aussenministerium zuvor die Asienabteilung geleitet hat. «Es ist unmöglich, bei einer fast 1800 Kilometer langen Grenze mit China nicht gute Beziehungen zum Nachbarn zu pflegen.» Der Handelsstreit zwischen den USA und China könnte Kasachstan noch schwer in Mitleidenschaft ziehen. Der erfahrene Diplomat versucht, sich nicht pessimistisch zu äussern: «Wenn man die wirtschaftlichen Aspekte von der Politik trennt, dann kann der Streit diplomatisch gelöst werden.» Sein Land sei bereit, eine Vermittlerrolle einzunehmen.