Kaffee mit…

Andreas Kern, Fintech-Unternehmer

Es gilt als das erste reine Bürogebäude der Stadt Zürich, gehörte lange der Credit Suisse und befindet sich nun im Besitz der Schweizerischen Nationalbank: Für einen Fintech-Unternehmer gäbe es gleich mehrere gute Gründe, das «Metropol» als Treffpunkt vorzuschlagen. Doch weit gefehlt – die Geschichte des Belle-Epoque-Baus an der Fraumünsterstrasse ist Andreas Kern gänzlich unbekannt. «Die Idee, das Café ‹Metropol› zu wählen, kam von einem Geschäftspartner, dem ich guten Geschmack zutraue. Und tatsächlich: Es ist wirklich angenehm hier», meint der 44-jährige Österreicher schmunzelnd.

Andreas Kern ist Gründer und CEO von Wikifolio, einer Internet-Plattform, auf der sowohl Investmentexperten als auch Privatanleger ihre Börsenhandelsideen öffentlich sichtbar teilen können. An besonders erfolgreichen Strategien lässt sich inzwischen auch über Zertifikate partizipieren.

Ein gewisses Flair für Technologie besass Kern bereits als Jugendlicher. «Als ich zwölf oder dreizehn war, stellte mir der lokale Elektrohändler einen MSX-Heimcomputer zur Verfügung», erzählt Kern. Als Gegenleistung musste er die Videotextseiten programmieren und mit Wetterdaten und Gemeindenews füttern. Dennoch hat er seine Karriere als IT-Unternehmer nicht von langer Hand geplant. «Eigentlich wollte ich immer in die Wissenschaft. Die künstliche Intelligenz war mein grosses Steckenpferd.» Das Studium der technischen Mathematik unterbrach er aber für ein Jahr, um Geld zu verdienen – und kehrte nicht mehr an die Uni zurück.

Lange arbeitete er als Berater und Entwickler und gründete früh seine eigenen Firmen – darunter etwa Time for Team, eine Plattform, die sowohl Terminabstimmung als auch Messaging- und Datingdienste verband und zum Höhepunkt rund 750 000 registrierte Nutzer verzeichnete.

Die Idee für Wikifolio kam Kern durch ein privates Erlebnis mit seiner Hausbank. «Die Berater haben mir ein Produkt empfohlen, das ich kaufen solle», sagt Kern. Dieses habe er am Computer nachgebaut und mit bis 1953 zurückreichenden Daten durchgerechnet. Die von der Bank angepriesene Rendite sei in keinem einzigen Jahr eingetreten. «Das hat mich nachdenklich gemacht und die Frage aufgeworfen: Wie sollen Finanzprodukte erstellt und distribuiert werden?»

Die Gründung von Wikifolio verlief alles andere als reibungslos: Zur selben Zeit brach sich Kern bei einem Fahrradunfall das Genick. Ein übles Malheur, dem der Österreicher rückblickend jedoch auch Positives abgewinnen kann. «Als ich damals versuchte, die ersten Partner zu akquirieren, tauchte ich jeweils mit einer grossen Halskrause zu den Verhandlungen auf. Die haben wohl gedacht: Wenn sich dieser Typ nicht mal von einem gebrochenen Genick aufhalten lässt…»

Dennoch gestalteten sich die ersten Finanzierungsrunden schwierig – vor allem weil der Unfall kurz vor einem wichtigen Notartermin geschah: «Ich hatte ein finales Telefonat mit dem Anwalt, lag fixiert im Krankenhausbett und konnte nur die Fliesen an der Decke betrachten. Glücklicherweise hatte ich den Vertrag vor der Radfahrt gerade noch gelesen und vermochte die letzten Passagen aus dem Gedächtnis fertigzuverhandeln.»

Über die letzten Jahre ist Wikifolio deutlich gewachsen. Schlaflose Nächte bereitet das Kern kaum, selbst wenn er jetzt für mehr Angestellte Verantwortung trägt. «Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, Jobsicherheit zu gewähren, sondern Innovationen zu schaffen.» Klar werde jeder Unternehmer ab und zu von Selbstzweifeln geplagt. Aber nur so setze ein Lerneffekt ein. Existenzängste habe er jedenfalls keine. Zudem versuche er stets, Risiken angemessen zu managen und anhand ihres Nutzens einzugehen. Das sei im Alltag nicht anders: «Autofahren in angetrunkenem Zustand ist ein Risiko, der Return ist gleich null, der Erwartungswert ist deutlich negativ – ergo macht das überhaupt keinen Sinn.»

Inzwischen hat Wikifolio die Rolle des Aussenseiters abgelegt und sich in der Finanzbranche etabliert. Das sehe er jeweils daran, wie offen Vertreter traditioneller Geldinstitute auf ihn zukommen würden. In Frankfurt habe ihn auf der Strasse ein Unbekannter mit «Hallo Andreas, ich bin’s, Christian» angesprochen. Wie sich herausstellte, war es ein Bereichsvorstand der Commerzbank. Er habe ihn wahrscheinlich deshalb erkannt, weil er Kern zuvor an einem Event als Sprecher gesehen hatte.

Wer den Österreicher zurzeit zum Interview trifft, kann es sich kaum verkneifen, die üppig wuchernde Gesichtsbehaarung anzusprechen. Kern ist die Frage gewohnt – und gibt bereitwillig Auskunft: Einem Journalisten habe er letztes Jahr erklärt, sich erst dann seines Bartes zu entledigen, wenn Wikifolio mindestens 1 Mrd. € wert sei. Was zu Beginn als Spass gedacht gewesen sei, habe seither ziemlich an Eigendynamik gewonnen.

Das sei ihm jüngst an einer Messe wieder bewusst geworden. «Einer unserer Geschäftspartner, der börsengelistet ist und 5% der Wikifolio-Anteile hält, mag meinen Bart überhaupt nicht. Entsprechend hat er einen Friseur an den Stand bestellt, der mich rasieren sollte.» Bloss: Sähe man Kern nun plötzlich ohne Bart, sei allen gleich klar, dass die 5%-Beteiligung einen Wert von 50 Mio. € erreicht habe. Eine Rasur ohne gleichzeitige Ad-hoc-Meldung sei deshalb gar nicht mehr möglich.