Kaffee mit

David Hablützel, Snowboarder

Ich treffe den Snowboarder David Hablützel im Monocle im Zürcher Seefeld, einem multifunktionalen Ort: Tee schlürfen, Radio machen, Kleider kaufen. Für jeden Gusto gibt es etwas. Das passt zum facettenreichen 25-Jährigen. Wir setzen uns mit ­Ingwertee draussen vor das Café. «Ich habe einen Jetlag, falls ich ein wenig desorientiert daherkomme.» Erst tags zuvor ist er aus dem Weltcup in den USA zurückgekehrt, wo er sich in der Halfpipe für die Olympischen Spiele qualifiziert hat.

Trotz den Erfolgen als Boarder leidet Hablützel wie viele seiner Generation unter dem Gen-Z-Syndrom – alles ist nicht genug. So ­studiert der Zürcher auch Volkswirtschaft. «Es ist ein guter Ausgleich, zahlenlastig und genau.» Ein Kontrast zum freigeistigen Gedankengut des Snowboardsports. «Der Studiengang ist mein Standbein, wenn ich den Sport nicht mehr auf professioneller Ebene ausüben kann.»

Hablützel hat kürzlich einen Vortrag über das Thema Generation Z gehalten. Er selbst habe mit Fomo (Fear of missing out) zu kämpfen, der Angst, etwas zu verpassen. «Es gibt endlose Möglichkeiten, und es wird gesagt, dass man alle umsetzen kann.» Gerne würde er alles haben: Freunde in Zürich treffen, studieren, einen passenden Job finden und weiter snowboarden. «Aber was will ich eigentlich?» Er lacht und erklärt: «Wenn alles zu viel wird, mache ich eine Lagebestimmung: Wo bin ich, wohin will ich, was ist das nächste Ziel?»

Schon lange träumte er von einem eigenen Unternehmen. Gegründet hat er darum Teal Project, ein Start-up, das Sportsocken aus Ozeanplastik produziert. Hergestellt werden sie vom Züriwerk in Zürich von geistig ­beeinträchtigten Menschen. «Dies ist aus Unsicherheit vor dem entstanden, was nach der Snowboard-Karriere kommt, aber zugleich auch aus einer Offenheit dafür.» Der Boarder baut sich Optionen auf, wenn die ­Profikarriere zu Ende ist. «Ich denke, das ist ein Vorteil unserer Generation, denn uns ist bewusst, dass alles kurzlebig ist. Es gibt eine Unmenge Konkurrenz, und somit gibt man immer das Beste.»

Um kein Burnout zu bekommen, stellt er das Handy auf Flugmodus, macht Yoga, hört Musik oder stretcht. «Ein Klischee, aber es hilft», lacht er. «Ich liebe mein Zürcher Nichtsportlerumfeld, das gibt mir den notwendigen Ausgleich.»

In meinem Kühlschrank findet man immer Rüebli und Hummus

Der Ausgleich ist für Hablützel wichtig. Wenn er in den USA an einem Wettkampf teilnimmt, nimmt er sich nach dem Training Zeit für sich. Nichtsdestotrotz ist das Networking unter den Sportlern ­essenziell. Snowboarder verdienen in der Schweiz deutlich weniger als Skifahrer. Die Social-Media-Präsenz ist entsprechend höher. Man muss Sponsorenpartnerschaften pflegen und Posts kreieren. Es ist eine ganz andere Welt als die, in der Gian Simmen – Halfpipe-Olympiasieger 1998 in Nagano – der Held unter den Boardern war. «Viel Energie investiere ich für Dinge, die nichts mit dem Kern zu tun haben. Man kann sich darin verlieren. Wichtig ist darum, dass man nie vergisst, weshalb man den einen Post oder das andere Interview erledigen muss. Für den Sport.»

Das Hobby zum Beruf zu machen, ist für Hablützel kein Problem: «Ich kann generell nichts angehen, nur damit es einfach gemacht ist. Auch beim Boarden: Ob im Training, mit einem Sponsor, an einem Wettkampf oder zum Spass, ich muss irgendeine Veränderung spüren und eine Verbesserung hervorbringen.» 200 Tage im Jahr sei er auf dem Brett und könne sich immer verbessern. «Das ist das Grösste», sagt er und grinst. Ob er stolz ist auf seine Leistungen? – «Zu wenig», sagt er nachdenklich.

Seit einigen Jahren dominieren die Skifahrer wieder auf der Piste. Es gibt bessere Ausrüstung und mehr Forschung im Skibereich als bei den Snowboardern. Nach einem grossen Schluck Tee überlegt Hablützel und sagt bestimmt: «Um diese Sportart wieder populärer zu gestalten, müsste man zeigen, was es in einem auslösen kann: Freude, Gelassenheit, Abschalten und auch den Aspekt, immer besser zu werden.»

Trotz der vielen Projekte bleibt auch Raum zum Träumen. Gerne würde Hablützel einen Concept Store eröffnen, wo man hineinspazieren kann und ein Erlebnis hat, einen guten Kaffee trinken und nebenbei die Dinge einkaufen kann, die man sonst nirgends findet. Ebenso will er in einem Leben nach dem Sport Impact Investment betreiben, indem er für einen Fonds arbeitet, der Start-ups mit Fokus auf sozialen Themen aufzieht.

Still wird es um den Profisportler noch lange nicht. Der Tee ist ausgetrunken, und Hablützel macht sich auf den Weg in die Berge.