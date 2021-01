Kaffee mit…

Erik Wirz, Wirz & Partners

Als Berater sei er es ja gewohnt, virtuell zu arbeiten, aber es gebe schon gewisse Abnutzungserscheinungen, nicht nur bei ihm selbst, sondern auch bei seinen Kunden und bei den Kandidaten, sagt Erik Wirz. Beim virtuellen Kaffeeplausch ist ­davon ­allerdings wenig zu spüren. Der Gründer und Eigentümer der Executive-Search-Firma Wirz & Partners kommt schnell zur Sache und zeigt deutlich, dass er von seiner Aufgabe begeistert ist.

Die Aufgabe sind die Suche und die Vermittlung von Verwaltungsräten, CEO, Finanzchefs und Fachspezialisten für Unternehmen mit einem Bezug zur Schweiz. Wirz betont, er mache dabei vieles anders als seine Konkur­renten. «Wir sind die Challenger im Executive-Search-Markt der Schweiz.» Die grossen Player seien alle schon sehr lange im Markt und lebten von ihren Rolodex. Das sei bei ihm nicht so.

Er habe seine Firma damals mehr oder weniger aus Frust gegründet. Als er selbst mit grossen Headhuntern zu tun gehabt habe, sei die An­sprache oft unverbindlich gewesen. Aus seiner Sicht nicht stufengerecht, teilweise mit jungen und unerfahrenen Beratern. «Ich dachte, statt zu lästern, mach ich das jetzt selbst, und zwar besser.»

«Um meinem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, haben wir in unserer Strategie festgelegt, dass wir nur Dinge tun, die wir auch ver­stehen», sagt Wirz. «Wir machen drei Sachen und nicht fünfzig, und wir folgen nicht dem opportunistischen Prinzip, egal, was der Kunde sucht, wir können das.»

Zu den drei Sachen gehören die beiden Branchen Life Science und ­Informationstechnologie sowie die Digitalisierung, die Wirz als hori­zontale Disziplin beschreibt. Er betrachte Digitalisierung nicht per se als eine Technologie, sondern holistisch, als Teil eines kontinuierlichen Change Management. «Ich denke, da sind wir Marktführer in der Schweiz.» Die Zeiten, in denen Produktion, Marketing und Vertrieb getrennt voneinander agierten, seien endgültig vorbei. Nur im Zusam­menspiel der Funktionen könne man ein Geschäft durchgängig digitalisieren. «Das ist unsere Positionierung.»

Erik Wirz begann seine Karriere bei DEC. Es folgten verschiedene Managementfunktionen bei Compaq, Hewlett Packard, Computer Associates und bei verschiedenen Unternehmensberatungen. Daher weiss er aus eigener Erfahrung, was veraltete, ungenaue und unvollständige Daten für ein Unternehmen im heutigen Umfeld bedeuten. Das «Schmerzmuster» innerhalb von Geschäftsleitungen habe sich in einer Zeit, in der die Di­gitalisierung nicht mehr in die Kategorie «wenn wir einmal Zeit haben, machen wir das auch noch» gehört, deutlich geändert. «Die klassischen Rollenausprägungen werden heute extrem herausgefordert.»

Finanzchefs, Informatikchefs, aber auch Verwaltungsräte gerieten heute zunehmend unter Druck. So hätten sich zum Beispiel viele CFO jahrzehntelang darauf verlassen, dass sie ihre Budgetierung auf die Zahlen der Vorjahre abstützen können. Das funktioniere in disruptiven Zeiten nicht mehr. Gleichzeitig stiegen die Ansprüche an die Genauigkeit von Planzahlen. Alle Planungsaspekte müssten daher immer intelligenter im Unternehmen verankert und neue Hilfsmittel und Technologien integriert werden. «Da kommen wir ins Spiel. Wir finden Leute, die fähig sind, eine Organisation für ein neues Zielbild zu begeistern».

Das klinge zwar banal, doch es gehe heute bei Veränderungsprozessen nicht mehr darum, Silos aufzubrechen oder eine neue Firmenorgani­sation einzuführen. Mehrdimensionale Kompetenz sei gefragt. Jemand, der eine Finanzabteilung verändern solle, müsse nicht nur die Rechnungslegungsvorschriften kennen, sondern brauche eine hohe Affinität zu Technologie. Zudem müsse ein Kandidat oder eine Kandidatin fähig sein zu begeistern, um die intrinsische Motivation in der Organisation zu fördern, damit nicht jede Veränderung zur Schockstarre in der Organisation führe. Ähnliches gelte auch für Verwaltungsräte. Heute reiche es nicht mehr, lange genug in einer Industrie unterwegs gewesen zu sein. Die Profile würden vielschichtiger.

Doch gibt es solche Leute überhaupt, und wie findet Erik Wirz sie ohne Rolodex? Der Berater bleibt vage. «Viele Dinge wissen wir einfach, weil wir fokussiert und daher genügend nahe an den Zielindustrien und den Rollen sind.» Zudem habe sein Unternehmen ein eigenes Research-Team mit viel Erfahrung und müsse daher nicht auf Drittfirmen zurückgreifen. Und es würden Suchalgorithmen eingesetzt sowie sogenannte ontologische Suchwolken. Das ist eine Mischung aus harten Fakten und grossen Begriffswolken. Die Mischung unterscheide sich je nach Auftrag. Die Algorithmen würden während des Suchprozesses zum «Data Enrichment» eingesetzt, um zu plausibilisieren, ob ein potenzieller Kandidat tatsächlich geeignet ist und die Daten noch stimmen.

«Wir können sehr schnell analysieren, wie viele geeignete Personen es in einem Zielmarkt gibt. Wir brauchen eine gewisse Kandidatenmarktgrösse, bevor wir ein Commitment abgeben.» Es könne daher vorkommen, dass Wirz & Partner ein Mandat ablehne, weil es zu wenig Leute gebe, die dem gesuchten Profil entsprächen.