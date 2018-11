Kaffee mit…

Flaviano Bencivenga, Unternehmer

Schöne Treter und schnelle Motorräder sind die Leidenschaft von Flaviano Bencivenga. Der Gründer und Geschäftsführer der Schweizer Schuhmarke Benci Brothers schlägt als Treffpunkt das Rare Street Coffee in Rapperswil-Jona vor, eine Mischung aus Espressobar und Bikertreff. Die ehemalige Tankstelle ist auch ein Showroom für PS-starke Raritäten. Hinter dem Tresen thront eine Motocross-Husqvarna Baujahr 1976, in der Ecke steht eine alte Harley. Im Nebenraum sind ein Lotus Esprit und ein total aufgemöbelter Ford Modell B ausgestellt.

Bencivenga, dessen Töfffahrerherz für Ducati und MV Augusta schlägt, kommt oft hierher. Es ist sozusagen sein Boxenstopp am Morgen auf dem Arbeitsweg von Rapperswil nach Zürich. Bei einem Espresso erzählt der einundfünfzigjährige Unternehmer und Familienvater von der Faszination für hochwertiges Leder und seinen Anfängen im Schuhgeschäft. «Ich könnte stundenlang in einem Strassencafé sitzen und den Leuten auf die Schuhe schauen.» Die Leidenschaft für stilvolles Schuhwerk verdankt er seinem elf Jahre älteren Bruder Bruno. Dieser holte ihn nach Abschluss der Lehre als technischen Zeichner zu Divarese. Das war 1988. Bruno Bencivenga leitete damals als Franchisenehmer die Schweizer Filialen der italienischen Schuhladenkette. 1991 gründete er die eigene Schuhmarke Navyboot. Bruno war der Chef dieses Familienbetriebs, Flaviano kümmerte sich ums tägliche Geschäft.

Navyboot wurde ein Riesenerfolg. Aus der Schuhmarke wurde ein Lifestyle-Label. Bis zum Verkauf an den Denner-Erben Philippe Gaydoul im Jahr 2008 wuchs die Zahl der Mitarbeiter auf dreihundertfünfzig. Die fast sechzig Läden setzten rund 100 Mio. Fr. um. «Bei dieser Grösse waren andere Strukturen sinnvoll», erinnert sich Flaviano Bencivenga. Sie hätten aber nicht aktiv nach einem Käufer gesucht, es habe sich so ergeben.

Zwei Jahre waren die Bencivenga-Brüder wegen des Konkurrenzverbots aus dem Geschäft. Als sie dann vom Zürcher Kaufhaus Jelmoli angefragt wurden, einen Schuhladen als Multibrand auf eigene Rechnung zu führen, zögerten sie nicht lange. «Es war die Chance, wieder ins Schuhgeschäft einzusteigen.» Doch schon bald wurde ihnen bewusst, dass bei den Schuhmarken im Angebot bestimmte Modelle fehlten. Und so fingen sie wieder an, eigene Schuhe unter einem neuen Brand zu designen. Das war die Geburtsstunde der Marke Benci Brothers. Genaugenommen war es eine Wiedergeburt: Zu Navyboot-Zeiten gab es bereits eine teure, rahmengenähte Linie unter diesem Namen. Nun aber wurde daraus ein eigener Brand, mit verschiedenen Modellen für Damen und Herren. Unterdessen zählt das Unternehmen drei Filialen in Zürich. Bruno Bencivenga hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Dafür ist Flavianos Sohn Alessandro nachgerückt. «Mit uns zwei eingerechnet sind wir achtzehn Leute», sagt Flaviano Bencivenga. Als nächstes will er den Schritt ins Ausland wagen. München erscheint ihm dazu ideal: eine Grossstadt mit vielen potenziellen Kunden, genug nahe, um das Personal eng zu betreuen und den «Geist» einfliessen zu lassen. Wenn der Standort stimmt, würde er auch nicht nein zu neuen Läden in der Schweiz sagen. Einen Webshop dagegen sucht man im Internet vergeblich. Das passe nicht zum Produkt. «Der Kunde muss es fühlen und riechen können.» Die Läden sollen Treffpunkt für Liebhaber sein. Die einzige Präsenz in den sozialen Medien ist ein Instagram-Kanal, um den sich Sohn Alessandro kümmert.

Hergestellt werden die Benci-Brothers-Schuhe hauptsächlich in Italien, in Manufakturen in der Toscana, der Marche und in Novara. «Familienbetriebe mit einer langer Tradition», schwärmt Bencivenga. Eine Herrenlinie wird noch in der Schweiz produziert. Für rahmengenähte Schuhe gebe es hierzulande aber keinen Hersteller mehr. Dafür lässt Benci Brothers neuerdings auch rahmengenähte Schuhe und Gürtel in einer kleinen Manufaktur in England anfertigen. «Wir suchen nicht nach dem besten Preis, sondern nach der richtigen Qualität.» Denn im Unterschied zu Kleidern sehe man einem Schuh sofort an, ob beim Material oder bei der Verarbeitung gespart wurde.

Bencivenga selbst trägt an diesem kalten Novembertag einen halbhohen, rahmengenähten Schuh aus dunkelbraunem Pferdeleder, das von der traditionsreichen Gerberei Horween in Chicago kommt. Es wird mit dem Alter immer schöner. So ein Modell könne man locker zum Anzug anziehen, aber auch zum Motorradfahren.