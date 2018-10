Kaffee mit…

Franz-Xaver Simmen, CEO Andermatt Swiss Alps

Er kennt das Urserental wie seine Westentasche. Aufgewachsen ist er in Realp, und die Schule hat er in Andermatt besucht. Diesen Heimvorteil konnte Franz-Xaver Simmen in die Waagschale werfen, als Andermatt Swiss Alps 2015 einen Geschäftsleiter suchte. «Als Einheimischer habe ich die vielen Projekte beobachtet und erkannt, dass die Entwicklung der Tourismusregion schiefzulaufen droht», schildert er den Vorlauf zu seinem Engagement.

Anerkennung zollte er dem Hotelprojekt The Chedi, doch anderen Vorhaben fehlte es seiner Meinung nach an Qualität. «Andermatt in die richtige Richtung zu steuern, war meine Ambition, als ich mich entschied, diese Aufgabe anzunehmen», sagt der 42-Jährige rückblickend im Gespräch, das vor der Bergkulisse des Urserentals stattfindet.

Hauptinvestor Samih Sawiris kannte er da bereits seit einigen Jahren, und die beiden fanden rasch zusammen. «Er ist eine globale Persönlichkeit, ein Visionär und extrem engagiert», anerkennt er Sawiris’ Arbeit. «Er denkt in vielen Themen ganz anders als wir Schweizer, und das gibt hervorragende Impulse an die Schweiz.» Manche architektonischen und gestalterischen Details des Resorts wie der Bahnanlagen hätten ihren Ursprung in Sawiris’ geschultem Auge und Flair für Design.

Für seine Aufgabe als CEO gab sich Simmen drei Prioritäten. Zuoberst auf die Liste setzte er die Verbindung der Skigebiete Andermatt und Sedrun. Gleich dahinter kam der Bau eines zweiten Hotels neben dem Luxusresort The Chedi, gefolgt vom Vorhaben, das Feriendorf zu beleben. Simmen gelang es, mit seiner Überzeugungskraft die richtigen Partner für diese Herausforderungen zu gewinnen.

Peter Furger zur Rückkehr als Projektleiter Skiarena zu motivieren, erwies sich dabei als cleverer Schachzug. Der Macher und Umsetzer, wie Simmen sich selbst einschätzt, wusste um Furgers Erfahrung mit Bergbahnprojekten und der Revitalisierung von Ferienorten. «Wir starteten zusammen auf diese Reise mit einem äusserst ehrgeizigen Terminplan, aber mit einem klaren Ziel», sagt Simmen nun, kurz vor der Fertigstellung der letzten Verbindungsbahn Schneehüenerstock-Express und kurz vor der Eröffnung des Hotels Radisson Blu.

«Was wir in den letzten drei Jahren gebaut haben, ist enorm. Andere Destinationen benötigen dazu zwei Jahrzehnte», merkt Simmen stolz an. Das Gespann Furger/Simmen funktionierte entlang einer strikten Arbeitsteilung. Der Walliser Furger kümmerte sich um die aufwendigen Bewilligungsverfahren, dem Urschner Simmen oblag die Finanzierung. Der studierte Bauingenieur mit einem MBA der Universität St. Gallen und dem Erfahrungsrucksack von diversen Managementpositionen im Schindler-Konzern fühlte sich in dieser Rolle rasch wohl.

«Die Mittel für das Skiprojekt aufzutreiben, war eine echte Herausforderung, und ohne Grossinvestor Sawiris wäre sie nicht zu meistern gewesen», sagt Simmen, der selbst gern Ski fährt. Denn für Investitionen in Bergbahnen würden Banken nicht eben Schlange stehen. Dennoch konnte ein Teil des Investments von insgesamt 130 Mio. Fr. auf diese Art finanziert werden.

Ein Bundesdarlehen über 40 Mio. Fr., rückzahlbar in zwanzig Jahren, sowie Beiträge von 8 Mio. Fr. à fonds perdu der Kantone Uri und Graubünden bildeten den Grundstock. Den Rest finanzierte Andermatt Swiss Alps, die fast 80% an den Bergbahnen Andermatt Sedrun hält, aus eigener Kraft.

Dass der Familienvater und Hobbygolfer Simmen seinen vielfältigen Aufgaben mit Freude nachkommt, ist ihm glaubhaft abzunehmen. Ein «Projekt zum Fliegen zu bringen», ist seine Motivation. Entsprechend fiebert er der Hoteleröffnung entgegen und legt im Endspurt auch selbst Hand an. Priorität zwei erledigt, heisst es dann im Dezember.

Auch das Feriendorf gedeiht. 2018 war für den Verkauf von Appartements ein erfolgreiches Jahr, auch weil eine Gesellschaft um Urs Wietlisbach von Partners Group gleich 25 Wohneinheiten übernahm. An der Piazza Gottardo sind Läden entstanden, und die Planung von drei weiteren Häusern im nächsten Jahr läuft. Priorität drei ist somit auf Kurs. Vielleicht klappt es auch damit, Ende Jahr eine ausgeglichene Rechnung von Andermatt Swiss Alps zu präsentieren. «Wir arbeiten daran und sind auf dem Weg zu einem für uns recht guten Ergebnis», entzieht sich der CEO einer präzisen Prognose.

Klar sind seine Vorstellungen dagegen zur Positionierung von Andermatt als Feriendestination. «Andermatt spricht den aktiven, erlebnishungrigen Gast an. Wir stehen für Qualität im Angebot in der ganzen Bandbreite von einfach bis Luxus und im Umgang mit dem Gast», sagt der oberste Gastgeber Simmen.

Der Zusammenschluss mit Sedrun sowie die gemeinsame Marketingorganisation mit Disentis, das ebenfalls mit der Skiarena verbunden wird, bringen nochmals mächtig Schub, ist er überzeugt. Und als Stratege denkt Simmen bereits ein paar Jahre weiter voraus. «Die Porta Alpina muss realisiert werden.» Er ist überzeugt, dass die Direktanbindung der Metropole Mailand via Neat und Lift nach Sedrun wieder eine Chance habe, nachdem sich alte Emotionen gelegt hätten. «Die Porta Alpina wird für die Schweiz als Tourismusland und als Technologieland ein Leuchtturmprojekt von grosser Strahlkraft sein», legt er sich ins Zeug. Ob er darin eine neue Herausforderung, einen neuen Job für sich selbst sehe? Simmen lacht.