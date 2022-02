George Motz, Burger-Gelehrter

Mit George Motz trifft man sich nicht auf einen Kaffee. Mit dem Mann, der in den USA als einziger Burger-Scholar (Gelehrter) bekannt ist, trifft man sich natürlich auf einen Hamburger. Motz, dessen Vorfahren einst aus dem Elsass nach Amerika ausgewandert waren, besuchen wir in seinem Haus im New Yorker Stadtteil Brooklyn. In seiner Küche, die zugleich sein Arbeitsplatz ist, brutzelt er einen der vielen ikonischen US-Burger. «Das ist der Gully Boy aus Ohio», sagt Motz. Tartarsauce auf der einen Brötchenhälfte, Barbecuesauce auf der anderen, zwei dünne Frikadellen, dazwischen Cheddar. «Das Schöne am Burger ist, man hat das komplette Geschmackserlebnis bereits im ersten Biss. Enjoy!»

George Motz hasst den Begriff Junkfood. Ein Hamburger ist für den ­Gelehrten kein Junk (engl.: Müll). Er ist fleischgewordene Historie. Das musste der Scholar aber erst selbst lernen. Es begann auf Long Island im Städtchen Garden City östlich von New York, wo Motz aufwuchs und in seiner Jugend Bademeister am Atlantikstrand war. «Einer der grossartigsten Jobs, den ich je hatte.» Das Glück wollte es, dass seine Heimatregion einen der ikonischen US-Burger hervorgebracht hat, den Chester. Eigentlich ein Käsetoast – das klassische amerikanische Grilled Cheese Sandwich – mit Burgerfleisch dazwischen. Serviert wird er in einem Strandklub nahe dem Arbeitsplatz von Motz. «Ich joggte fast jede Mittagspause dorthin, ass den Burger – oder zwei – und lief dann langsam zurück.»

Das zweite Erlebnis und der Startschuss für seine Karriere als Scholar begaben sich in seinem späteren Berufsleben. Als bildgestaltender Kammermann (Director of Photography) für einen New Yorker TV-Sender war Motz im ganzen Land unterwegs. Für seine Arbeit erhielt er unter anderem die höchste Auszeichnung seiner Branche, den Emmy, und das gleich dreimal. «Mein wahres Verständnis für den Hamburger kam, als ich in Los Angeles ein Restaurant namens The Apple Pan besuchte.» Kellner mit ­blütenweissen Schürzen und Mützen grillieren und servieren an einem Ort mit roten Tartanwänden, an dem die Fünfzigerjahre nie aufgehört zu haben scheinen. Der Biss in den Apple-Pan-Burger war mehr als Nahrungsaufnahme. «Es war Nostalgie, es war Geschichte, es war Überlieferung.» Ab diesem Zeitpunkt suchte Motz – wo immer er auch in den USA Halt machte – ähnliche Orte auf und dokumentierte die lokalen Burger-Varianten und deren Geschichte.

Man könnte bis ins Römische Reich zurückgehen, doch im engeren Sinn nimmt das Gericht seinen Anfang in der gleichnamigen deutschen Hafenstadt und im dortigen Frikadellenrezept, das die Auswanderer nach Amerika mitbrachten und hier als «Hamburg Steak» verkauften. Auf den grossen Jahrmärkten des mittleren Westens wurden die Frikadellen dann in ein Brötchen gesteckt. Von dort verbreitete sich die Kreation in den ganzen USA in mindestens dreihundert regionalen Ausprägungen. Beispiele sind: Der Slugburger aus Nord-Mississippi, dessen Fleisch mit altem Brot versetzt wird. «Die Leute waren arm und konnte damit ihren Fleischvorrat strecken.» Oder der Butter-Burger in Wisconsin, dem Bundesstaat, wo am meisten Milch und damit Käse und Butter produziert wird. «Lange war es hier per Gesetz verboten, in Restaurants Margarine zu servieren», sagt Motz. Anhand des Kalifornien-Burgers kann man nachempfinden, wie die Städte dort beschaffen sind: «Sie haben mildes Klima und deswegen fast das ganze Jahr Gartengemüse, weshalb die Burger dort voll damit sind. Und man bekommt ihn immer mit Papier umwickelt, damit man ihn beim Autofahren essen kann, weil man zu Fuss dort nirgendwo hinkommt.» In Miami gibt es den Cuban Frita Burger, eine Variante, erfunden von kubanischen Einwanderern, die es so gar nicht mehr auf Kuba gibt.

Aus Motz’ Neugier entstanden ein Dokumentarfilm, zwei Bücher, von dem eines bald neu aufgelegt wird, und mehrere Episoden einer Serie, die bis 2013 im US-Fernsehen lief. Dann wurde sie wegen zu hoher Produktionskosten abgesetzt. «Wir sind damals mit neun Leuten und sechs Kameras durchs Land gereist», sagt Motz. Die Karriere vor der Kamera schien vorbei, Motz wechselte wieder vor allem hinter das Gerät. Dann meldete sich die Produktionsfirma First We Feast, die auf Youtube mundwässernde Episoden der sogenannten Burger Show produziert, die von Millionen angeklickt werden. Dafür brauchten sie einen Experten, den sie in Motz fanden. Sie waren es auch, die ihm die Bezeichnung Burger-Scholar verpassten. Motz schlug im Internet ein und wurde zum Dauergast der Show.

«Bis dahin bestand meine Zielgruppe aus vierzigjährigen, übergewichtigen Männern mit Brille – so wie ich eben.» Nach dem Durchbruch auf Youtube kam er auch auf das Radar von jüngeren und von weiblichen Zuschauern – «bis hin zu Achtzig- und Neunzigjährigen». In der Pandemie wurde Motz für First We Feast umso wichtiger, weil er als einziger Protagonist vor der Kamera wusste, wie man das Gerät selbst bedient. So wurde seine Küche zum Ein-Mann-Filmstudio und ist es bis heute geblieben. Am Valentinstag beginnt die Ausstrahlung der neuen Staffel auf Youtube. Bald will Motz mit der Show auf Tour gehen, über die US-Grenzen hinaus. «Wir wollen zeigen, wie sich der Hamburger in der ganzen Welt ausgebreitet hat.» Und was kommt danach? Motz grinst wissend und sagt: «Ich überlege, ob ich nicht ein eigenes Restaurant eröffnen soll.»

