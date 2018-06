Kaffee mit…

Jennifer Santner, Restaurant-Chefin

Es herrscht emsiges Treiben – und das, obschon die Lokalität noch gar nicht geöffnet ist. Im Hintergrund werden die letzten Vorbereitungen erledigt, Tischtücher gebügelt und die Tische gedeckt. Die ersten Gäste werden erst in ein paar Stunden erwartet. Jennifer Santner hat den zum Restaurant Sketch gehörenden Lecture Room für das Gespräch vorgeschlagen, um in Ruhe ihr Reich zu zeigen. Die 26-jährige Luzernerin ist seit fast einem Jahr Chefin dieser Lokalität, die sich in einer Seitengasse der Londoner Einkaufsmeile Regent Street befindet. Wie es sich für eine gute Gastgeberin gehört, bringt sie das Heissgetränk gleich selbst an den Tisch. Für einmal – die Ausnahme sei hier gestattet – befindet sich kein Kaffee in der Tasse, sondern Tee, wie es sich in Grossbritannien am Nachmittag geziemt.

Tatsächlich war der Lecture Room in früheren Zeiten ein Lesezimmer. Heute befindet sich darin ein Restaurant, das seit geraumer Zeit mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. So unscheinbar der Eingang ist, so prunkvoll öffnet sich das Innere – vergleichbar mit einem italienischen Palazzo. Das Gebäude ist aus dem 18. Jahrhundert und gehört im Stadtteil Mayfair zu den «Häusern von besonderem Interesse».

Seit zwei Jahren gehört Jennifer Santner zu den Jungstars in der Restaurantszene – geplant war dies nicht. Ursprünglich hatte sie damit geliebäugelt, Automechanikerin zu werden. «Das hatte ich aber schnell verworfen», sagt Santner. Ihr anderes Interesse galt der Gastronomie. Den Einstieg fand sie bei zwei renommierten Schweizer Häusern, dem Grand Hotel National in Luzern und dem Dolder Grand Hotel in Zürich.

Schicksalshaft war ihr Entscheid vor sechs Jahren, für ein paar Monate nach London zu kommen. «Ich hatte vor, hier während eines halben Jahres mein Englisch aufzubessern», erzählt Santner. Sie verliebte sich in die Stadt – und blieb. «Irgendwie surreal, wie sich alles entwickelt hat», sagt sie heute. Noch während des Besuchs der Sprachschule baute Santner sich ein neues Umfeld auf. Ihr gefiel das Grossstadtleben, und so arbeitete sie sich von Job zu Job höher – im wahrsten Sinn des Wortes. Zuletzt war sie Restaurant-Managerin des bekannten Fenchurch-Restaurants, gut 150 Meter über dem Boden gelegen, zuoberst im «Walkie Talkie Tower». In London ist es üblich, Hochhäuser nach ihrem Aussehen zu benennen.

Den endgültigen Durchbruch schaffte sie 2016 mit dem Gewinn des Gold Service Scholarship. Für ein Jahr galt sie damit als beste Gastgeberin des Landes – mit einem speziellen Highlight. «Die Queen höchstpersönlich übergab mir den Preis. Das war ein sehr bewegender Moment», sagt Santner, die noch heute von dieser Begegnung schwärmt. Allerdings war das Treffen mit viel Vorbereitung verbunden gewesen. «Meine Mitstreiter und ich mussten in einem Benimmkurs üben, wie man sich vor der Queen verhält», erzählt Santner.

Ein Sieg bei diesem Wettbewerb ist ein Türöffner in die weite Welt hinaus. So durfte sie einen zehntägigen Stage im Mandarin Oriental in Kuala Lumpur machen. Unübertroffen bleibt aber eine Gartenparty des Buckingham Palace, bei der Santner als Wettbewerbssiegerin mitarbeiten durfte. «7000 Gedecke mussten aufgetischt werden. Hoffentlich muss ich das nie mehr machen», sagt sie mit einem Grinsen.

Heute besteht diese Gefahr nicht mehr. Denn nun leitet sie ein Restaurant mit überblickbaren achtzehn Tischen. Und statt in luftiger Höhe im 37. Stock eines Wolkenkratzers wirbelt sie im ersten Geschoss eines Herrschaftshauses umher. «Diese Intimität und die Nähe zu den Gästen gaben den Ausschlag, ein neues Kapitel zu beginnen», sagt Santner. Jetzt kann sie wieder dem nachgehen, was ihr am meisten Spass macht: «Mich als Gastgeberin voll und ganz um die Gäste kümmern.»

Trotz all den Möglichkeiten, die sich ihr auf der ganzen Welt bieten, ist ein Wegzug aus London, der Stadt ihrer Liebe, noch kein Thema. «Ich habe mir hier sechs Jahre lang ein Umfeld aufgebaut, was mir wichtig geworden ist», sagt Santner, manchmal nach Worten suchend. Schon zu Beginn des Gesprächs hatte sie vorgewarnt, dass ihr Deutsch ab und zu nicht mehr so sattelfest sei. Dafür ist ihr Englisch umso besser geworden. So gut, dass ein britischer Journalist dies in einem Artikel über Jennifer gar besonders betonte: «Wenn sie spricht, erkennt man nur einen ganz leichten Akzent, der aber kaum auf ihre Schweizer Wurzeln hindeuten würde.» Für britische Verhältnisse ein wahrhaftig grosses Lob.