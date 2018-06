Kaffee mit…

Jonas Köppel, Stefan Hofmann und Christopher Iff (v.l.), Uhrenproduzenten.

Am Ostersonntag standen ohne Vorwarnung drei goldene Eier auf dem Herrenacker, dem Platz in der Altstadt von Schaffhausen. Wer durch ein Guckloch in das Ei in der Mitte hineinschaute, konnte eine Armbanduhr im klassischen Design sehen.

Dank Spiegeleffekten sah es so aus, als würde die Uhr auf einem unendlich in die Tiefe gehenden Podest liegen. «An Ostern musste unsere Kampagne bereit sein – dabei haben wir erst ab Anfang Februar geplant», erzählt Christopher Iff. Zusammen mit Jonas Köppel und Stefan Hofmann hat Iff in der Uhrenstadt Schaffhausen eine neue Marke für die Zeitmesser gegründet – Novel.

Das Motto: «Von und für Schaffhauser.» Der 31-jährige Hofmann und der 32-jährige Köppel haben das Uhrmacherhandwerk bei IWC gelernt und arbeiten noch in der Uhrenmanufaktur H. Moser & Cie. Iff ist ein 32-jähriger Designer mit einer eigenen Werbeagentur. Ist der Plan der drei Schaffhauser erfolgreich, wird Novel für einen anderen Beruf kaum Zeit lassen. Die drei haben sich für ihren Eiskaffee an dem heissen Sommertag die Crêperie Luna am Rhein ausgesucht.

Zuvor zeigen sie ihr Atelier im benachbarten Flurlingen. Dort haben die Start-up-Gründer über zwei Jahre an ihrer neuen Kollektion gearbeitet. Ein Dutzend Bestellungen für ihr erstes Modell MK1, das 3690 Fr. kostet, ist bereits eingegangen. Knapp hundert Stück des Typs will man verkaufen.

Hofmann ist überzeugt: «Die Schaffhauser sind Uhrennarren.» Alle Kunden sind bisher im Atelier vorbeigekommen. Dort bekommt man die gesamte Uhrenproduktion auf kleinstem Raum zu sehen – ohne die Industrialisierung, die auch in der Luxusuhrenbranche Eingang gefunden hat.

Hofmann hatte lange den Wunsch einer Uhr nach eigenen Ideen mit sich herumgetragen. «Vor kurzem sind mir meine ersten Entwürfe des Zifferblatts in die Hände gefallen», berichtet Hofmann. Gemalt in MS Paint. «Ich habe sie damals gut gefunden – aber einen Designer wie Christopher kann ich damit natürlich nicht beeindrucken», lacht er.

Für die Uhren schleifen Hofmann und Köppel winzige Zahnrädchen mit einer Diamantscheibe, bis die gewünschte Sonnenschattierung erreicht ist. Ölen den 0,2 Millimeter dicken Zapfen in einem winzigen Rubin, Lagerstein für das Automatikwerk. Feilen, schleifen und polieren die Kanten der Brücken am Uhrwerk ab, um einen visuellen Effekt zu erzielen.

In grossen Manufakturen gibt es für solche Tätigkeiten teils eigene Abteilungen. Es ist der wahrgewordene Traum eines Uhrmachers. Köppel sagt: «Wir haben über Jahre die nötigen Maschinen und Werkzeuge, oft als Occasionen, zusammengesucht und restauriert.» Neben einer kleinen, jahrzehntealten Uhrmacherdrehbank gibt es moderne Geräte wie einen 3-D-Drucker. Daraus kommen Kunststoffhalterungen, die das Uhrwerk bei der Montage fixieren.

Viele Techniken mussten sich die zwei Fachmänner selbst beibringen. «In der Lehre hat man uns traditionelle Handbearbeitung nur theoretisch erklärt – in einer modernen Herstellung macht man das als Uhrmacher gar nicht.» Schnell sind die zwei trotz ihrer Motivation an Grenzen gestossen, was man allein schaffen kann. Etwa die Polituren an selbst hergestellten Gehäusekomponenten anzubringen. Es sollte perfekt werden. «Wir haben es tagelang selbst versucht», erzählt Hofmann. Aber es sei eine eigene Wissenschaft, die sie Spezialisten überlassen müssten.

Nach dem Atelier geht es zur Crêperie am rasch dahinfliessenden Rhein. Die Crêperie ist ein Imbissstand in einem alten metallenen Citroën-Lastwagen. Man sitzt unter Schirmen gemütlich direkt am Fluss. Im Hintergrund thront der massive Munot-Turm. Die drei finden Musse, an die Zukunft zu denken.

Kommt von Novel einmal eine MK2? Stefan Hofmann bejaht: «Jetzt haben wir ja nur eine Datumsanzeige. Aber für uns sind komplexere Uhrwerke natürlich eine schöne Herausforderung.» Doch nun muss erst einmal die jetzige Kollektion fertig erstellt werden.

In der Anfangsphase wurde neben ihrem Hauptjob oft nächtelang nachgedacht und diskutiert. «Manchmal haben wir um drei Uhr nachts noch Ideen als E-Mails verschickt – und waren erstaunt, wenn der andere geantwortet hat», erinnert sich Iff. Von Neid anderer Uhrmacher in Schaffhausen spüren die drei nichts.

Auch die Platzhirsche IWC und Moser seien den Innovatoren wohlgesinnt. «Wir sind ja keine Konkurrenz. Es gibt aber viel Neugierde», berichtet Köppel. Angestachelt auch durch ein Werbeplakat, das man provokativ direkt gegenüber von IWC aufgehängt hat. Doch die Fachkollegen verstünden gut, wie viel Arbeit in dem Projekt stecke – «damit will niemand tauschen», lacht Köppel.

Der Traum jeder kleinen Uhrenmarke ist ein Stand an der Baselworld. «Manche Marken können dort 90% des Jahresumsatzes erzielen», berichtet Iff. Doch vorerst bleibt es wohl beim Wunsch: «Das könnten wir nicht selbst finanzieren.» Was dagegen schon feststeht: Es gibt gute Chancen, dass Novel auch bald Touristen als Kunden gewinnen wird.

Im Hannibal, einem der am meisten frequentierten Uhrengeschäfte in Schaffhausen, werden in Kürze Novel-Uhren ausgestellt. «Auch wenn wir wachsen, bleiben wir Schaffhausen verbunden», verspricht Iff.