Kaffee mit…

Lea Hungerbühler, Anwältin und Gründerin von AsyLex

Es waren die Berichte in den Medien über die Flüchtlingskrise, die Lea Hungerbühler 2015 dazu gebracht haben, sich in der Betreuung von Asylsuchenden zu engagieren. «Ich bin in meiner Freizeit mit Geflüchteten Fahrrad gefahren oder wir haben gemeinsam Weihnachten gefeiert.» Rasch sprach sich jedoch herum, dass die 30-Jährige von Beruf Anwältin ist, und plötzlich musste sie auch bei rechtlichen Problemen den Menschen zur Seite stehen. Solche Anfragen nahmen immer stärker zu. 2017 gründete Hungerbühler dann die auf Asylrecht spezialisierte NGO AsyLex.

Finanzmarktrecht, ihr juristisches Spezialgebiet, sei zwar spannend, wirklich erfüllend war die Arbeit aber nicht, sagt sie und erzählt beim Treffen im Zürcher Café «Sphères» von einem Schlüsselerlebnis während eines Australienurlaubs. «Eine Freundin von mir, die als Ärztin arbeitet, versuchte nach einem Badeunfall jemanden während einer Dreiviertelstunde wiederzubeleben.» Während der gesamten Zeit stand sie selber daneben, ohne Möglichkeit helfen zu können. Da sei ihr klar geworden, dass sie ihr rechtliches Wissen sinnvoll einsetzen und sich für Asylsuchende engagieren will.

AsyLex ist seit der Gründung stark gewachsen. Der spendenfinanzierte Verein bietet kostenlose Onlineberatung für Asylsuchende an. Mehr als 1600 Klienten waren es bislang. Neben Hungerbühler, die zusätzlich als selbstständige Anwältin in einer Zürcher Kanzlei ihr Geld verdient, arbeiten rund 60 Freiwillige mit. Es sind Anwälte, Spezialisten für Asylverfahren und Menschenrechte oder Expertinnen für die Rechte von unbegleiteten Minderjährigen. Angeboten werden auch Übersetzungsdienste. Ein wichtiger Punkt, denn nicht immer sind Gerichtsdokumente oder Schreiben von Anwälten für Menschen, die nicht deutscher Muttersprache sind, einfach zu verstehen. Ziel der Freiwilligen ist, dass jede Person, welche in der Schweiz einen Asylantrag stellt, das Verfahren in seinen Grundzügen versteht und jederzeit Zugang zu einer kostenlosen Rechtsberatung hat.

Die meisten ihrer Klienten kommen aus Eritrea oder Afghanistan, immer mehr aber auch Menschen aus der Türkei. «Es sind überdurchschnittlich viele Frauen», sagt Hungerbühler. Dazu trage sicher auch der niederschwellige Zugang zu AsyLex via sozialer Netzwerke bei. Das kann helfen, etwa wenn jemand seine Wohnung nicht verlassen darf, weil männliche Familienmitglieder das verbieten. Typischerweise werden die Asylsuchenden auf ihre Verfahren vorbereitet und von den Freiwilligen auch zu den Interviews bei den Behörden begleitet. Wird ein Asylgesuch abgelehnt, hilft der Verein auch beim Einreichen einer Beschwerde. Seit dem vergangenen Sommer hat AsyLex sein Angebot ausgebaut und vertritt auch Menschen, die in Ausschaffungshaft sitzen. Grundsätzlich sind die Themen aber weit gefasst. «Manchmal müssen wir auch Arbeitgeber betreiben, die Migranten ihr Gehalt nicht bezahlen wollen.»

Finanzen sind für Asylsuchende sowieso ein wichtiges Thema. Für viele ist es nämlich nach wie vor fast unmöglich, in der Schweiz ein eigenes Bankkonto zu eröffnen – für die Juristin eine erstaunliche Tatsache, «immerhin leben wir in einem der wichtigsten globalen Finanzplätze». Gespräche mit der Finanzmarktaufsicht (Finma) sowie einzelnen Banken sollen dabei helfen, diesen Missstand zu beheben. Die Finma sieht die Ausweise der Asylsuchenden eigentlich als ausreichende Identifikation. Die Banken stellen sich jedoch quer. Eigene Risikoüberlegungen oder auch wirtschaftliche Gründe dürften dabei eine Rolle spielen. Denn auch wenn sie arbeiten dürfen, verdienen Asylsuchende meist nur wenig. Eine kurzfristige Argumentation, findet die Juristin. Könnten sich diese Menschen in den Arbeitsprozess integrieren, bringen sie auf längere Sicht auch den Banken mehr Geschäft. Oft ist es jedoch ein Teufelskreis: «Ohne Bankkonto kann sich zum Beispiel niemand für eine Ausbildung einschreiben, geschweige denn ein Handyabonnement lösen.» Vieles, was Integration überhaupt erst ermöglicht oder zumindest erleichtert, ist ohne Bankverbindung unmöglich zu bekommen. Die Anwältin sieht die Unternehmen in der Pflicht. Viele sprechen gern von Nachhaltigkeit, soziale Aspekte wie die finanzielle Inklusion würden da oft noch wenig beachtet. Das gilt auch für die beiden Schweizer Grossbanken. In den Schwellenländern schmücken sie sich gerne mit solchen Projekten. Zu Hause wird dagegen eine ganze Bevölkerungsgruppe ausgeschlossen.