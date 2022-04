Kaffee mit…

Lena Häcki, Biathletin

Ich muss jeden Tag für eine fixe Stunde angeben, wo ich mich zu der entsprechenden Zeit aufhalte», demonstriert mir Lena Häcki, Biathletin im Schweizer Weltcup-Team, anhand der Anti-Doping-App auf ihrem Handy, wie der Zugriff durch die Anti-Doping-Agenturen auf die Athleten organisiert wird. Häcki hat die Stunde zwischen sechs und sieben Uhr morgens aktiviert. Allerdings können die Kontrolleure jederzeit auftauchen, die angegebene Pflichtstunde in der App ist nicht bindend. Zudem müssen die Athleten täglich angeben, wo sie übernachten. Kontrollen werden in der Regel einmal im Monat durchgeführt. Überraschungsbesuche bei einem gemütlichen Znacht mit Kollegen gab es auch schon. Bis das Prozedere mit den Blut- und Urinproben über die Bühne gegangen war, hatte sich der Lammbraten im Ofen von einer zartrosa Färbung weit entfernt.

Als Schweizer Top-Athletin, die mit dem Biathlon-Skizirkus an den Weltcup-Rennen unterwegs ist und an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilnimmt, greift auch die World Anti-Doping Agency (Wada) auf ihre Angaben in der App zu. «Dieser Einschnitt in die Privatsphäre ist ein notwendiges Übel», meint Häcki. Schliesslich sei insbesondere den Athleten daran gelegen, dass ihr Sport sauber sei.

Den Morgen unseres Treffens in Engelberg konnte die Biathletin ausnahmsweise geruhsam angehen lassen. Sie hat gerade erst eine Coronaerkrankung überstanden und musste somit auf das morgendliche Training verzichten. Der Blick aus dem Fenster des «The Tea Room» auf die wolkenverhangene Bergstation lässt zudem Zweifel aufkommen, ob sie sich am Nachmittag tatsächlich noch in die Bergbahn schwingen wird, um die Skipisten ihres Heimatdorfs zu geniessen. Das Saisonende ist nahe. Körper und Geist der 26-jährigen Innerschweizerin brauchen nach der langen Saison eine Pause.

Wenn sie nicht gerade an den Wettkampforten in ganz Europa oder eben Peking unterwegs ist, teilt sie ihr Leben zwischen Engelberg und Ruhpolding in Oberbayern auf. Dort lebt sie mit ihrem Verlobten Marco Gross, einem deutschen Biathleten, und ihrem Schäferhundmischling aus dem Tierschutz. Ihr Fazit zu den Olympischen Spielen in Peking fällt zufriedenstellend aus. Sie konnte solide Ergebnisse im Mittelfeld aufweisen, die Ausreisser nach oben und unten fehlten. Sowohl der Streckenverlauf als auch die Bedingungen am Schiessstand waren in China extrem herausfordernd. Höhe und Kälte des Austragungsortes sorgten dafür, dass die Lunge nach den Rennen brannte und jeder Atemzug wehtat.

Gefragt nach den Rahmenbedingungen bei den umstrittenen Spielen in Peking, sieht Häcki, was das Erlebnis für die Athleten betrifft, keinen gravierenden Unterschied zur Olympiade in Pjöngjang vier Jahre vorher, wo sie ebenfalls am Start war. «Wir Biathleten haben sechs Wettkämpfe ­innerhalb von zwei Wochen und leben selbst im Olympischen Dorf in ­dieser Zeit sehr zurückgezogen», erläutert Häcki. Erst danach hat man Gelegenheit, den Rest des olympischen Geschehens zu geniessen, aber meist reicht es dann nur noch zur Abschlussfeier. Der Speisesaal in Peking war riesig, ebenso die Auswahl an Gerichten. Dennoch reisen manche Teams mit einem eigenen Koch an, die deutschen Athleten hatten einen Bäcker dabei, der für knuspriges Brot sorgte. Die Biathleten verstehen sich nationenübergreifend als grosse Familie. Es ist auch schon vorgekommen, dass eine Gruppe von Sportlern aus allen möglichen Ländern im Sommer zusammen in die Ferien gefahren ist.

Die Augen der Sportlerin leuchten ganz besonders, als die Rede auf den ersten Biathlon-Weltcup in der Schweiz kommt. Im Dezember 2023 wird es so weit sein, in der Lenzerheide. 2025 wird dort sogar die Weltmeisterschaft ausgetragen. Dies sollte die Popularität der Sportart auch hierzulande fördern. Zudem möchte Häcki auch bei den nächsten Olympischen Spielen wieder dabei sein, die in Cortina d’Ampezzo und Milano statt­finden werden. Die Biathleten bestreiten dann ihre Rennen in der Arena von Antholz, einem kleinen Ort in Südtirol auf 1600 Metern, der sowieso Fixpunkt im jährlichen Weltcup-Kalender ist.

Die Saison 2021/22 fand für die Engelbergerin mit den Schweizer Meisterschaften in Realp, Kanton Uri, ein sehr erfolgreiches Ende. In der Disziplin Sprint, die über eine Strecke von 7,5 Kilometern führt und zwei Schiesseinlagen umfasst, holte sie sich in überlegener Manier mit grossem Vorsprung auf die Verfolgerinnen die Goldmedaille und damit den Meistertitel. Im Massenstart, der über eine Strecke von 12,5 Kilometern geht, mit viermaligem Schiessen, sicherte sie sich die Silbermedaille.

Seit 2018 ist Häcki zudem Zeitsoldatin beim Militär, wo sie primär repräsentative Aufgaben hat. Nur so kann sie sich das anspruchsvolle Trainingspensum leisten. Nach der Karriere möchte sie als Trainerin in der Nachwuchsförderung arbeiten. Dazu belegt sie jetzt schon neben dem eigenen Training und den Wettkämpfen etliche Kurse. Doch jetzt brechen erst einmal die Ferien an: Bald wird Häcki das Flugzeug Richtung Kapstadt besteigen. Drei Wochen Fahrt ins Blaue durch Weinanbaugebiete und ­entlang der Garden Route erwarten die Athletin. Dann liegt auch mal ein Glas Wein drin statt des Kamillentees im Tea Room