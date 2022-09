Kaffee mit…

Lina Gafner, Co-Leiterin Gosteli-Stiftung

Vierzig Jahre – so alt sind Lina Gafner, Simona Isler und die Stiftung, deren Leitung die beiden promovierten Historikerinnen am 1. August übernommen haben: die Gosteli-Stiftung und ihr Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung in Worblaufen bei Bern. «Es ist eine Umstellung, aus der Forschung und Lehre die Rolle zu wechseln», sagt Gafner bei Gurkenlimonade und Eiskaffee im Löscher, einem Restaurant in der ehemaligen Feuerwehrkaserne im Berner Breitenrainquartier. Gafner ist spezialisiert auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: «Das 19. Jahrhundert war eine Zeit vieler Umbrüche, nur wer diese kennt, kann das 20. Jahrhundert und somit auch die heutige Zeit verstehen – das gilt auch für die Geschichte der Frauenbewegung.»

Als Beispiel nennt sie das Fabrikgesetz, das in der Schweiz 1878 in Kraft trat. Es legte den Grundstein für die Rechte der Arbeiter – und der Arbeiterinnen, denn auch die Frauen kämpften für bessere Arbeitsbedingungen. Rund um das Gesetz entflammte die Debatte, ob Frauen einen besonderen arbeitsrechtlichen Schutz brauchen oder nicht. Eine heute noch brennende Diskussion. Historische Dokumente dazu finden sich im Gosteli-Archiv, benannt nach der 1917 geborenen Marthe Gosteli. «Sie war Bauerntochter und arbeitete während dem 2. Weltkrieg für die Presseabteilung des Armeestabs und nach dem Krieg beim Informationsdienst der US-Botschaft in Bern», erzählt Gafner. In den Sechzigerjahren setzte Gosteli sich an vorderster Front in Bern für die Einführung des Frauenstimmrechts ein, später wurde sie Vizepräsidentin des Bundes der Schweizerischen Frauenvereine (BSF). «Der BSF bündelte die Kräfte verschiedener Frauenorganisationen und war massgeblich daran beteiligt, dass 1971 das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene angenommen wurde», erklärt Gafner.

Frauen konnten nun endlich ins Bundesparlament gewählt werden, die Kämpferinnen für politische Mitsprache verteilten sich auf die verschiedenen Parteien. «Dass die überparteiliche Schlagkraft des BSF und der ganzen Frauenbewegung mit der Einführung des Stimm- und Wahlrechts schwand, hat Gosteli festgestellt und bedauert», sagt Gafner. Zudem sah Gosteli, wie die Geschichte der Frauenbewegung zu verschwinden drohte. Also nutzte sie ihr Talent, Informationen zu ordnen und zu bewahren und gründete 1982 ihr eigenes Archiv zur schweizerischen Frauengeschichte. Der Nachlass des BSF bildet den Kern des Archivs, laufend ergänzt durch die Papiere weiterer Frauenorganisationen sowie dem persönlichen Nachlass von wichtigen Schweizer Frauen.

Erst im hohen Alter zog Gosteli vom «Stöckli» des elterlichen Hofes ins Haus, wo bis heute die Mehrheit des Nachlasses gelagert wird. «Sie bewohnte nur ein Zimmer, der Rest des Hauses wurde vom Archiv in Beschlag genommen», erzählt Gafner. Die Kämpferin für Frauenrechte und SVP-Ehrenmitglied Marthe Gosteli starb 2017 im Alter von hundert Jahren. Das Schicksal der Stiftung stand damals auf der Kippe. Gosteli hatte das Archiv primär durch ihr Erbe finanziert. Um weiter bestehen zu können, mussten neue Mittel her. Das ermöglichte 2020 ein Bundesbeschluss, der die Stiftung zur «Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung» erklärte. Der Bund sprach 2,2 Mio. Fr. und der Kanton Bern erhöhte seinen jährlichen Beitrag massiv. «Das war ein überparteilicher Entscheid des Grossen Rats, das hätte Gosteli sicher gefreut», blickt Gafner zurück.

Die gesicherte Finanzierung brachte Erleichterung – und Aufbruchstimmung. «Wir wollen wachsen», sagt Gafner, die bereits nach zusätzlichen Räumlichkeiten für das Archiv sucht. «Alle Schweizer Organisationen, die sich für die Sache der Frau einsetzen, sollen auf unsere Ressourcen und Erfahrung zurückgreifen können.» Die Stiftung soll zum Kompetenzzentrum werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Digitalisierung, sowohl der bestehenden Akten als auch bei neuen Lösungen, damit das Archiv rein digitalen Nachlass in den Bestand aufnehmen kann. Ebenfalls sehr am Herzen liegt Gafner die Vermittlung des vorhandenen Wissens: «Es ist schön, dass wir einen physischen Ort haben. Unser Archiv soll nicht nur ein Speicher von Informationen sein, sondern ein politischer Begegnungsort.» Alle, die an der Geschichte der Schweizer Frauenbewegung interessiert sind, sollen sich in der Gosteli-Stiftung willkommen fühlen und informiert durch die Vergangenheit die Fragen der Gegenwart diskutieren – ganz im Sinne von Marthe Gosteli.