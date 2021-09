Kaffee mit…

Manuela Weichelt, Nationalrätin

Am kommenden Montag jährt sich das Attentat von Zug zum zwanzigsten Mal. 2 Minuten und 34 Sekunden dauerte eines der schlimmsten Gewaltverbrechen, das sich in der Schweiz jemals ereignete. Dann waren 14 Menschen im Regierungsgebäude tot, 18 wurden teils schwer verletzt.

Im Saal war auch Manuela Weichelt. Sie und die anderen Überlebenden warfen sich zu Boden, suchten Schutz zwischen den Sitzreihen im Saal. Körperlich blieb die ehemalige Kantonsrätin unverletzt. Selbst heute denke sie noch jeden Tag an den Amoklauf zurück, auch wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde sei. Es sei ein Attentat auf die Politik und die Demokratie gewesen. Ausgeführt wurde es von jemandem, der seine ­Unzufriedenheit gegen die Behörden und den Staat richtete, erinnert sich Weichelt. Das Treffen mit ihr findet in den Wandelhallen des Bundeshauses in Bern statt. Seit den Parlamentswahlen 2019 sitzt die 54-Jährige für den Kanton Zug im Nationalrat.

Die Ereignisse vom 27. September 2001 lösten national und international grosse Betroffenheit aus. Schulklassen schickten den Überlebenden Zeichnungen, in denen sie das Ereignis thematisierten, in Zug trafen sich die Menschen nächtelang auf dem Landsgemeindeplatz. «Mir persönlich hat die öffentliche Anteilnahme sehr geholfen», sagt Weichelt.

Einiges hat sich in der Schweiz seither verändert: Verschärft wurde etwa die zuvor laxe Waffengesetzgebung. Der Täter, Friedrich Leibacher, ein ­aktenkundiger Querulant und Verbrecher, konnte mangels eines nationalen Waffenregisters noch wenige Tage vor seinem Amoklauf eine neue Waffe ohne Waffenschein privat kaufen. Polizei und Behörden fehlten deswegen die Informationen, um überhaupt frühzeitig reagieren zu können. Auch waren damals im Handel Magazine mit dreissig Schuss erhältlich. ­Weichelt: «Nur so war es ihm überhaupt möglich, in zweieinhalb Minuten einundneunzig Schuss abzugeben.» Das Maximum liegt heute bei zehn. Verstärkt wurde auch der Schutz von Regierungsgebäuden. Im Kanton Zug war es früher möglich, ohne Badge und Zugangskontrolle in jedes ­Regierungsratsbüro reinzulaufen. Heute ist das anders. Vor dem Eingang müssen Kontrollen wie vor einer Flugreise durchlaufen werden.

Das Gewaltverbrechen hat aber auch die politische Arbeit von ­Manuela Weichelt beeinflusst.«Die Erfahrung hat mich dafür sensibilisiert, wie wichtig es ist, ein Trauma zu verarbeiten», sagt Weichelt, die vor ihrem Schritt in die Politik im Gesundheitsbereich gearbeitet hatte und zusätzlich noch über einen Master of Public Health verfügt. Als sie noch in Zug politisierte, habe sie sich etwa dafür eingesetzt, dass Flüchtlinge, die das möchten, Zugang zu Traumatherapie bekommen. «Es ist essenziell, dass solche Ereignisse verarbeitet werden können und nicht noch an die nächste Generation weitergegeben werden.» Leider gäbe es dafür in der Schweiz noch zu wenig Plätze. Weichelt fordert, dass Kapazitäten dafür ausgebaut werden.

Ob sie sich nach dem Attentat überlegt habe, die Politik zu verlassen? Ihr sei es damals wichtig gewesen, die laufende Legislaturperiode noch abzuschliessen. Dann nahm sie eine Auszeit. «Ich habe realisiert, dass ich es nicht schaffe, mein persönliches Trauma zu verarbeiten und gleichzeitig in der Politik zu bleiben.» Nach zwei Jahren merkte Weichelt jedoch, dass ihr die politische Arbeit fehlt, sie übernahm das Präsidium der Partei Alternative – die Grünen. 2006 wurde sie in den Regierungsrat gewählt und in ihrem zweiten Amtsjahr kam ihre zweite Tochter zur Welt. 2016 wurde sie für zwei Jahre Frau Landamman.

Lässt sich ein solch schreckliches ­Ereignis wie das Attentat in Zug überhaupt abschliessend verarbeiten? «Die Wunden verheilen, aber die Narben bleiben.» Vielmehr gehe es ­darum, das Geschehene in das eigene Leben zu integrieren, als Teil davon. So etwas braucht jedoch Zeit. Eine posttraumatische Störung lässt sich nicht von heute auf morgen verarbeiten. Erst nach neun Monaten war Weichelt wieder voll erwerbstätig, mehr als ein Jahr dauerte es, bis die Traumatherapie abgeschlossen war.

Zur persönlichen kam noch die ­öffentliche Aufarbeitung. 2003 veröffentlichte das Untersuchungsrichteramt im Kanton Zug einen Schlussbericht. Diesen zu lesen, sei für sie ebenfalls wichtig gewesen. Weichelt kann sich beispielsweise kaum an ein ­Geräusch während des Attentats mehr erinnern. Andere Überlebende ­dagegen hatten Schreie und Schüsse deutlich präsent. Durch das Zusammenführen verschiedener Perspektiven schafft der Bericht eine gewisse Objektivität. «Das war wichtig für mich, um weitermachen zu können.»

Weitergemacht hat auch die Politik. Nach wie vor tagt das Zuger Kantonsparlament im selben Sitzungssaal wie vor 20 Jahren. Um zu vermeiden, dass Überlebende dadurch erneut traumatisiert werden, wurden ­jedoch die Sitzordnungen geändert. Links vom Eingang sassen zuvor die Vertreter der linken Parteien, rechts die Bürgerlichen. Nun haben die Parlamentarier ihre Plätze getauscht.

Wie jedes Jahr findet auch heuer eine Gedenkfeier statt. Aus Anlass des 20. Jahrestages in einem grösseren Rahmen als sonst. Auch Bundespräsident Guy Parmelin wird in Zug erwartet. Manuela Weichelt wird ebenfalls teilnehmen. Um sicher rechtzeitig aus Bern einzutreffen, will sie das Parlament am Montag vor Sessionsende verlassen.