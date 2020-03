Kaffee mit…

Mujinga Kambundji, Leichtathletin

«Morgen könnte ich kein Rennen laufen. Ich wäre überhaupt nicht in meinem Wettkampfmodus», sagt Mujinga Kambundji. Das muss die Leichtathletin, die vor wenigen Tagen vom Trainingslager aus Teneriffa zurückgekehrt ist, auch nicht. Doch die Vorbereitungen für die kommende Saison sind bereits in vollem Gange. Nichtsdestotrotz nimmt sich die 27-Jährige Ende Februar im Restaurant Rosengarten in Bern Zeit für eine Kaffeestunde. Mit den kommenden Olympischen Spielen, die diesen Sommer in Tokio stattfinden, rückt für die Bernerin ein Langzeitziel näher. Einerseits gehöre die Leichtathletik am Turnier zu den Hauptsportarten, andererseits merkt sie an: «Mehr als zwei Mal in der Karriere machen das die wenigsten. Die anstehenden Spiele werden wohl die sein, an denen ich auf meinem besten Niveau laufen werde.»

Seit sie wieder in der Schweiz lebe, während ihre Trainingsgruppe und ihr Trainer in London weilten, trainiere sie meist allein. Im Jahr 2013 zog sie für ihre Karriere nach Deutschland. Die darauffolgenden Jahre pendelte sie zwischen Mannheim und Bern, wo sie damals noch studierte. Das bedeutete wöchentlich zwei Mal eine gut dreistündige Zug- beziehungsweise Autofahrt. So sei sie über die letzten Jahre hinweg permanent unterwegs gewesen, bevor sie 2017 in die Schweiz zurückgezogen sei. Wenn sie ihre Leistung steigern wollte, habe sie damals gemerkt, würde es nicht reichen, in der Schweiz zu bleiben. So verschlug es sie nach Mannheim. «In Deutschland habe ich mich einer Trainingsgruppe angeschlossen, die für mich grössere Konkurrenz darstellte, und fand dort einen Profitrainer. Ausserdem ist die Infrastruktur im Ausland einfach klar besser als hier in der Schweiz.»

Bereits im Folgejahr 2014 zahlte sich die Veränderung aus, als sie an den Europameisterschaften in Zürich über hundert und über zweihundert Meter die Finalrunde erreichte. «Es gibt ein vor 2014 und ein nach 2014», meint sie und löffelt etwas Schaum von ihrem Cappuccino. Diese Erfolge bedeuteten ihren sportlichen Durchbruch und machten sie zum Vollprofi. Vorher habe man sie nicht gekannt, zumindest nicht in der Schweiz. Sie habe sich zwar schon qualifiziert für eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, habe aber nicht zu den Favoritinnen gehört. An eine Leistungsgrenze stiess sie erneut 2017, was sie dazu bewog, in die Schweiz zurückzukehren. Es sei nicht so gewesen, dass ihre Resultate schlechter geworden wären. Sie habe eine angenehme Routine gehabt in Mannheim im Zusammenleben mit ihrer Mitbewohnerin und dem Trainingsaufbau. «Die Frage ist einfach, habe ich noch mehr Potenzial oder nicht. Das wollte ich herausfinden.»

Heute hält Kambundji Schweizerrekorde über sechzig, hundert und zweihundert Meter. Letzte Saison konnte sie von der Weltmeisterschaft in Doha gar mit Bronze über zweihundert Meter heimkehren. Um solche Leistung abzurufen, trainiert sie im Aufbau sechs Mal die Woche. Einen Ernährungsplan habe sie glücklicherweise keinen, lacht sie. Eine ausgewogene Ernährung sei zwar wichtig, doch einen idealen Sprintkörper gebe es nicht. Unterschiedlicher Körperbau biete verschiedene Pluspunkte. Unter Sprinterinnen finde man kleine und muskulöse wie auch grosse und wenig muskulöse Körper. «Daher passt auch nicht jeder Athletin die gleiche Trainingsart.» Sie achte einzig darauf, nicht zu viele Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Auf eine professionelle mentale Vorbereitung verzichtet Kambundji. Dies stelle sich im Vorfeld eines Wettkampfs von allein ein. Die Anspannung vor dem Start sei jeweils enorm. «Ich denke aber nie, dass ich lieber nicht starten würde.»

Ob sie eine Lieblingsdistanz habe? «Nicht wirklich. Es wäre blöd, müsste ich mich entscheiden.» Hundert Meter gälten zwar als Königsdistanz, aber auch zweihundert Meter hätten ihren Reiz. Ebenso die sechzig Meter in der Halle. Der Staffellauf – jeweils vier Mal hundert Meter – sei nochmals etwas ganz anderes. Hierbei beeinflusse die eigene Leistung immer das ganze Team und umgekehrt, da sei sie auch immer auf ganz andere Art nervös. Nach einer intensiven Saison zur Ruhe zu kommen, falle ihr überhaupt nicht schwer. «Es ist in erster Linie nicht der Körper, der erschöpft ist, sondern das Nervensystem.» Die Anspannung bei einem Wettkampf sei so gross, dass man am Abend danach jeweils völlig fertig sei, auch wenn die Sprintdistanz lediglich sechzig Meter betragen habe. Der Körper bräuchte vielleicht eine Woche oder zehn Tage. Um sich wirklich zu erholen, brauche sie aber mindestens vier Wochen, manchmal auch etwas länger, schmunzelt sie. «Dann mache ich überhaupt keinen Sport. Ich habe auch keine Lust dazu.» Sie komme gern an den Punkt, an dem sie den Drang verspüre, wieder zu trainieren.

Während sie an manchen Orten, wo sie Wettkämpfe bestreite, gerade mal den Flughafen und das Sportgelände sehe, habe sie in den Ferien Zeit zum Reisen. Von Verzicht möchte sie dabei nicht sprechen, aber sie könne im Alltag leider nicht einfach mal einen Städtetrip machen, daher ziehe es sie über die Ferien auch meist in die Ferne oder auch mal in die Berge. Auf die kommende Zeit blickt die Bernerin mit Aufregung und Zuversicht. Das Training funktioniere gut, sie sei fit und bereit. «Die Olympischen Spiele sind dieses Jahr schon das absolute Highlight.»