Kaffee mit…

Nicholas Hänny und Robin Gnehm, Firmengründer

«Übrigens: Am Nebentisch feierten wir am 11. Dezember 2016 unseren ersten Release», meint Robin Gnehm, kurz nachdem wir es uns an einem der Tische im «Rathaus Café» in Lenzburg gemütlich gemacht haben. Im Hintergrund läuft der Musiktitel «The Final Countdown», wie passend, denn tatsächlich war diese erste Produktlancierung der Firma Nikin der Startschuss zu einem kometenhaften Aufstieg des jungen Unternehmens.

Man kennt sich in diesem kleinstädtischen Café, das Nicholas Hänny und Robin Gnehm zu Beginn der Firmengründung als Sitzungszimmer diente. Im Oktober 2016 hatten sie über einem Bier in einem Pub die Idee, Stil mit Nutzen zu verbinden – sie wollten tragbare Kleidung für die Freizeit herstellen, die Design und Nachhaltigkeit verbindet. «Unser Ziel ist es, die breite Masse anzusprechen. Wir wollen Bekleidung anbieten, die wir selbst auch gerne tragen», meint Hänny, der nebenbei noch Student der Wirtschaftswissenschaften ist. Gnehm ergänzt: «Wir haben wahrscheinlich nicht die nachhaltigsten Produkte der Schweiz, aber wir haben immer auch die Kosten im Auge. Der Umwelt bringt es mehr, wenn viele etwas nachhaltiger konsumieren, als wenn sich wenige Kunden den Luxus der absoluten Nachhaltigkeit leisten.»

Tatsächlich haben sie die Masse erreicht. Heutzutage sind sie «die mit den Bäumen» und sind knapp drei Jahre nach der Bierrunde im Pub bei mindestens 80 000 Schweizern bekannt. Das ist in etwa die Zahl der Kunden im Inland, und diese bestellen immer wieder. Dazu kommt eine wachsende Anhängerschaft im Ausland. Für jedes verkaufte Produkt pflanzt die Partnerfirma OneTreePlanted (OTP), eine amerikanische Non-Profit-Organisation, einen Baum. Das Logo des Tannenbaums, Gnehms Design, das auch als Label auf die Produkte aufgenäht und gedruckt wird, ist mittlerweile sehr bekannt. «Wir waren beide zusammen in der Pfadi, und die Natur liegt uns schon immer sehr am Herzen.»

So ist aus 5000 Fr. Startkapital bereits 2017 ein Umsatz von 300 000 Fr. geworden, im letzten Jahr lag er bei 7,2 Mio. Fr. Hänny wurde zum «Aargauer des Jahres 2019» gewählt, was ihm fast schon unangenehm ist, denn dieser persönliche Preis sollte auch an seinen guten Kollegen Gnehm gehen, mit dem er schon im Sandkasten gesessen habe. Die Väter der beiden Jungunternehmer sind ebenfalls beste Freunde und jeweils der Götti eines Kindes des anderen. Und der Erfolg zieht Kreise. Social Media sind ein wichtiger Kanal, um die Marke auch international bekannter zu machen. «Natürlich haben wir auch vom Greta-Boom profitiert», gestehen sie ein. Greta Thunberg haben sie auf Instagram getaggt, bis jetzt kam noch keine Reaktion. Auch Kapitalgeber aus dem Ausland haben bei Nikin schon angeklopft. Das kommt für die beiden im Moment aber nicht in Frage.

Tatsächlich war die Firma von Anfang an sehr familiär organisiert. Freunde und Familie packten an, wo immer es ging. «Ich glaube, meine Mutter hat bei mindestens 5000 Mützen die Labels aufgenäht, auch in Nachtschichten», erinnert sich Gnehm an die Anfangszeiten. Inzwischen hat er sein Studium des Industriedesigns unterbrochen, da die eigene Firma immer mehr Zeiteinsatz forderte. Die erste Produktlancierung bestand aus siebzig Mützen, die in zwei Tagen ausverkauft waren. Inzwischen werden alle ausser einem Produkt von Gesellschaften in Europa hergestellt. In Ländern wie Bulgarien, Polen, der Türkei und Portugal. Die meisten Produzenten sind zertifiziert, oft sind es auch Familienunternehmen. Hänny und Gnehm haben fast alle Fertigungsstätten besucht, um sich selbst ein Bild von den Arbeitsverhältnissen vor Ort zu machen.

Als Nächstes werden Bikinis und Badehosen lanciert. Die sind aus Econyl, rezykliertem Nylon, wie etwa von ausgedienten Fischernetzen. Die Produktpalette wächst zusehends, fortan werden vier saisonale Kollektionen entworfen. Mittlerweile beschäftigt Nikin dreissig Mitarbeiter. Die Firma ist überaus beliebt als Arbeitgeber, vor allem viele junge Leute klopfen an die Tür. «Ein Interessent erschien sogar mit einem selbst gebackenen Nikin-Kuchen, um den Job zu bekommen», schmunzelt Hänny. Leider hat es mit der Anstellung trotzdem nicht geklappt. Die Büroräumlichkeiten und das Lager in Lenzburg werden langsam zu klein. Bald kann Nikin weiteren Raum im selben Gebäude zumieten. Man fragt sich insgeheim, wo das Wachstum noch hinführen soll. «In den drei Jahren haben wir in allen Bereichen so viel gelernt wie im ganzen Leben vorher nicht.»