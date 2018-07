Kaffee mit…

Nora Wilhelm, Social Entrepreneur

Millennials haben mit diversen Vorurteilen zu kämpfen. Politisch desinteressiert seien sie. Vor allem auf den eigenen Genuss bedacht. Unfähig, sich voll und ganz einer Sache zu widmen. Wer so denkt, hat wahrscheinlich Nora Wilhelm noch nicht getroffen: Wenige Minuten mit der 25-Jährigen reichen aus, ihr grosses Engagement zu erkennen, den Drive, nicht bloss herumzusitzen, sondern etwas Gutes in der Welt zu bewirken.

«Wir alle sollten unseren Beitrag leisten, egal, was es ist. Das kann auch in kleinem Rahmen geschehen», wird sie später im Verlauf des Gesprächs sagen – lässt ihren Worten aber bereits zu Beginn Taten folgen: Aus ihrer Tasche zaubert sie zwei Mehrwegbecher hervor, die wir im «Grande» am Zürcher Limmatquai mit Cappuccino füllen lassen, bevor wir uns bei schönstem Sommerwetter auf einem kleinen Steg auf der anderen Flussseite niederlassen.

«Ich fühle mich ein bisschen wie ein heimatloses Schweizer Kind», erzählt Wilhelm lachend. Die ersten fünf Lebensjahre verbringt sie im aargauischen Buchs, wächst dann aber hauptsächlich in Genf auf, wo sie früh die internationale Seite der Stadt kennenlernt. Als Teenager absolviert sie Praktika, etwa beim Roten Kreuz und bei Terre des Hommes, bevor sie mit neunzehn beginnt, in St. Gallen internationale Beziehungen zu studieren.

Inzwischen kann Wilhelm einen CV vorweisen, der selbst einem Mittvierziger gut zu Gesicht stünde. Zwischen 2014 und 2016 präsidiert sie das Europäische Jugendparlament der Schweiz und übernimmt in dieser Funktion die Projektleitung einer internationalen Session in Laax, die – unter der Schirmherrschaft von Bundesrat Didier Burkhalter – über 350 Teilnehmer aus ganz Europa zusammenführt.

Seit letztem Jahr ist Wilhelm nun Leiterin der von ihr mitgegründeten Collaboratio Helvetica, einer von «Engagement Migros» unterstützten Plattform, die Akteure aus allen Sektoren an einen Tisch bringt. Auf diesem Weg soll das Erreichen der Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung – dazu gehören etwa Klimaschutz, Gleichstellung der Geschlechter und Bildung für alle – gefördert werden. «Wir wollen den Dialog und die Zusammenarbeit in der Schweiz ankurbeln, indem wir den Akteuren quasi das Spielfeld und die nötigen Werkzeuge zur Verfügung stellen.»

Woher kommt ihre Motivation, sich an so vielen Fronten zu engagieren? Gibt es ein spezielles Erlebnis, das sie geprägt und politisiert hat? Wilhelm muss kurz überlegen. «Als ich fünfzehn war, ging ich für drei Wochen nach Kanada in einen Sprachaufenthalt. Dort habe ich unter anderem die Frau des Kommandeurs der Blauhelmtruppen während des Ruanda-Genozids getroffen, die an unserer High School eine Rede gehalten hat. Ihre Schilderungen haben bei mir tiefen Eindruck hinterlassen.»

Gleichzeitig nimmt Wilhelm an mehreren Studentenclubs teil, in denen wichtige soziale, politische und ökologische Themen diskutiert werden – darunter etwa humanitäre Probleme oder die voranschreitende Abholzung des Regenwalds. «Das war das erste Mal, dass ich mich mit diesen Fragen auf persönlicher Ebene konfrontiert sah. Die Dissonanz zwischen meinem komfortablen Leben und den Dingen, die ausserhalb dieser geschützten Blase passieren, hat mich stark beschäftigt – und letztlich meine Einstellung geformt, dass wir alle unseren Beitrag leisten sollten.» Gibt es denn ein Ereignis in der Schweiz, das sie besonders aufgerüttelt hat? «Das war die Masseneinwanderungsinitiative. Im Vorfeld der Abstimmung habe ich mir gesagt: Sollte sie tatsächlich angenommen werden, wandere ich entweder aus oder beginne mich politisch zu engagieren.»

Sieht sie sich als Ausnahmeerscheinung? Haben Pessimisten recht, die den Millennials Apathie vorwerfen? Wie schätzt sie das soziale und politische Engagement der Zwanzig- bis Dreissigjährigen hierzulande ein? Ein Grundproblem ortet Wilhelm im Schweizer Bildungssystem. Es sei zwar bestens dazu geeignet, leistungsfähige Arbeitnehmer zu schaffen. Doch es trage wenig dazu bei, unabhängiges Denken zu fördern und ethische Grundsätze zu vermitteln. «Wenn man über zwanzig Jahre den Bildungsweg durchläuft, sich während des gesamten Prozesses aber nie die Frage stellen muss, wie man im eigenen Umfeld etwas Positives bewirken kann, dann läuft meiner Meinung nach etwas falsch.» Die ganze jugendliche Energie werde in Leistungsbahnen gelenkt. Es sei deshalb auch kaum verwunderlich, dass es ab und zu an Engagement mangle.

Dennoch erkennt Wilhelm nicht nur Negatives. «Es braucht heutzutage deutlich weniger, um etwas in der Welt zu bewirken. Die Kommunikationsplattformen haben sich verändert. Innerhalb einer Nacht kann man eine Seite auf Facebook erstellen, ein Logo entwerfen, ein Video drehen und – bum! – Tausende von Leuten erreichen. Das gibt jungen Leuten, die etwas verändern wollen, neue Möglichkeiten, sich ausserhalb des traditionellen Systems Gehör zu verschaffen.»

Hat sie denn Angst, dass ihr inneres Feuer irgendwann erlischt? «Die Frage ist: Wie messe ich überhaupt den Erfolg und meinen Beitrag? Wenn ich mir das Ziel setze, alles verändern zu müssen, dann habe ich bereits von vornherein verloren.» Wichtig sei, dass man zumindest das Menschenmögliche versuche. «Integrität ist mir sehr wichtig. Ich denke, es müsste schon etwas Extremes in meinem Leben passieren, dass mir die Dinge plötzlich egal wären.»