Kaffee mit…

Oliver Keller, Stuntman in Hollywood.

Den richtigen Beruf zu finden, fällt vielen nicht leicht. Oliver Keller hatte damit nie ein Problem. Schon als Primarschüler wusste er genau, dass er Stuntman werden wollte. Auf dem Weg zum Traumjob zunächst oft als «Mr. Hollywood» belächelt, arbeitet er nun seit bald drei Jahrzehnten in der Filmindustrie. Von globalen Kinohits wie «Spider-Man» über Komödien wie «Brüno» bis hin zu TV-Produktionen wie «True Detectives» hat er bei unzähligen Actionszenen mitgewirkt.

«Es existiert wohl kein Stunt, den ich nicht gemacht habe», sagt Keller, während er sich in einer Sitznische von Jerry’s Famous Deli zurücklehnt und einen schwarzen Kaffee bestellt. Hinter den getönten Fenstern des Restaurants am Ventura Boulevard, knapp eine Autostunde von Downtown Los Angeles entfernt, ist noch wenig los. Einst häufig von Stars frequentiert, ist es ein Ort, an den Keller immer wieder gerne kommt, seit er im Frühjahr 2000 in die Filmmetropole gezogen ist. Jerry’s ist für den unkomplizierten Zürcher quasi in der Nähe des «Büros». Im Stadtteil Studio City gelegen, ist das Lokal gleich neben dem Gelände des TV-Netzwerks CBS, wo er bereits oft gedreht hat. Momentan ist er für die Krimiserie «NCSI: New Orleans» tätig. Bald gehen die Arbeiten am TV-Drama «Bosch» los. Daneben verfolgt er ein eigenes Projekt, das in Amerika und der Schweiz spielt.

«Die Leute glauben, dass mein Beruf dauernd aufregend und gefährlich ist. Die Arbeit als Stuntman kann aber auch langweilig sein», erzählt Keller, während er an der Tasse nippt. Nicht selten brauche es viel Geduld, etwa, wenn eine Szene zigmal wiederholt werde. Auch könne es unangenehm werden. Zum Beispiel, wenn man als Double lange Zeit in einem kalten Fluss sitzen müsse, weil der Schauspieler das nicht machen wolle.

Natürlich hat er aber schon manche prekäre Situation erlebt. Bei den Aufnahmen zum Kriegsfilm «Behind Enemy Lines» wäre er im Dschungel von Puerto Rico fast ums Leben gekommen, als ein Jeep über ihn hinwegschlingerte und erst über seinem Kopf zum Stehen kam. «Da wurde mir klar, dass es Schutzengel gibt», erinnert er sich. Während eines anderen Drehs zog er sich Verbrennungen zu. Einmal sei er sogar fast aus sechzig Metern vom Helikopter gefallen, weil sein Tragseil nicht einklinkte.

«Meine Hände werden feucht, wenn ich daran denke», sagt er und lässt sich etwas Kaffee nachschenken. Grundsätzlich sei er jedoch alles andere als ein Adrenalin-Junkie. «Wir machen zwar halsbrecherische Sachen. Selbst bei einem Fallschirmsprung oder einer wüsten Verfolgungsjagd mit dem Auto geht mein Puls aber selten über neunzig», hält er fest.

Entscheidend sei in seinem Beruf, Restrisiken zu minimieren, erklärt der über 1,90 Meter grosse Hüne. Zum Vorteil gereicht ihm dabei lange Erfahrung. In der Fliegerstadt Kloten aufgewachsen, nahm er bereits als Teenager Actioneinlagen mit der Videokamera seines Vaters auf. Später besuchte er jeweils am Wochenende eine Stuntschule in Deutschland, während er in einem Sportladen arbeitete. Sein erstes Geld in der Branche verdiente er in Werbespots für Migros und wirkte unter anderem beim Film «Komiker» von Beat Schlatter mit. Im Alter von 24 wanderte er nach L.A. aus, wo er unter seinem Mentor Bob Yerkes trainierte und sich mit der Zeit ein Kontaktnetz in ganz Hollywood aufbaute.

Daraus sind viele Verbindungen entstanden, die über das Berufliche hinausgehen. Rund 90% seines Freundeskreises arbeiteten in der Branche, sagt der schweiz-amerikanische Doppelbürger, als die Kellnerin die Rechnung bringt. Besonders herzlich ist sein Verhältnis zum Schauspieler Joe Manganiello, der seine Tochter zum Geburtstag einmal mit einer Riesenpackung Barbie-Puppen überraschte und ihn später zur Hochzeit mit Sofia Vergara einlud. Auch zu anderen Stars wie Pierce Brosnan, Jim Carrey und Sacha Baron Cohen hat der 42-Jährige einen guten Draht.

«Es ist ein tolles Gefühl, etwas zu tun, was nicht jeder kann. Man muss aber auch realisieren, dass man nicht sein Leben lang als Stuntman arbeiten kann», ist sich Keller bewusst. Mit seiner Firma Kstunts arbeitet er deshalb vermehrt als Stuntkoordinator, wobei er demnächst bei einer Produktion mit Jim Caviezel mithelfen wird. Um in diesem Bereich noch mehr Aufträge zu gewinnen, strebt er die Mitgliedschaft in der Branchenvereinigung Directors Gilde of America an. «Es ist wichtig, sich selbst Arbeit zu kreieren», sagt er dazu. «Schliesslich kann man nicht nur immer warten, bis der nächste Anruf für einen Job kommt.»