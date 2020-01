Kaffee mit…

Ottmar Hitzfeld, Ex-Nati-Trainer

Das Swissôtel am Basler Messeplatz unterscheidet sich nicht von anderen Schlafstätten. Doch für Ottmar Hitzfeld schliesst sich hier ein Kreis seines langen Fussballerlebens. An seiner ersten Profistation als Spieler übernachtete er hier mit dem Team des FC Basel, bevor es ins Trainingslager ging. An seiner letzten Station als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft wurde hier genächtigt, wenn sie im St. Jakob-Park spielte. «Meine Heimat Lörrach ist nur wenige Kilometer entfernt», sagt Hitzfeld. Die süddeutsche Stadt ist längst mit Basel verwachsen.

Der Siebzigjährige nimmt Platz in den bequemen Sesseln der Hotellobby, an diesem Nachmittag gibt es für ihn Cola statt Kaffee. Gerade hat er hier noch seinen alten Freund aus FCB-Tagen getroffen, den Ex-Nati-Verteidiger Otto Demarmels. Oft verabredet er sich mit Weggefährten aus Spielertagen; mit Spielern, die er einst trainierte, dagegen weniger. «Als Trainer ist man Vorgesetzter, man kann nicht befreundet sein», sagt Hitzfeld. Dennoch ist sein Rat von Ex-Spielern, die zu Trainern werden, gesucht. «Sie wollen wissen, was meine Spielphilosophie war, wie ich meine Mannschaften geführt habe.»

Hitzfeld fühlt sich dabei nicht als Lehrmeister, auch wenn er eigentlich Sekundarlehrer für Mathematik und Sport ist. Die Ausbildung machte er zu Hause in Lörrach neben seiner FCB-Karriere Anfang der Siebzigerjahre. «Für mich war es wichtig, neben dem Fussball noch den Lehrerberuf als Perspektive zu haben.» Heute ist das anders, die Verdienstmöglichkeiten im Sport sind weitaus lukrativer. «Nach ein paar Jahren als Profi hat man ausgesorgt», sagt Hitzfeld, «wenn man die richtigen Berater hat.» Spielte Hitzfeld besonders mit den kleinen Mannschaften auf Angriff, ging er mit seinem Vermögen kaum Risiken ein. Aktien haben dabei immer eine Rolle gespielt. «Das ist die beste Anlageklasse, wenn man langfristig denkt.» Er setzt seit Langem auf Vermögensverwalter in Deutschland und der Schweiz und hat dazu bereits in jungen Jahren in Immobilien investiert. Da half es sicher auch, dass Hitzfelds Frau Beatrix Bankangestellte war.

Hitzfeld wirkt nahbar, freundlich und geduldig. Warum er einst den Spitznamen «Der General» verpasst bekam, erschliesst sich nicht sofort. Es liegt wohl eher an seiner korrekten Art. «Ich habe in meiner Karriere nie einen Spieler beleidigt.» Ruhe und Sachlichkeit, darauf war Hitzfeld bedacht. «Es muss immer Respekt da sein, sonst gibt es kein Vertrauensverhältnis.» Sein Einfühlungsvermögen und der respektvolle Umgang auch mit Fans und Journalisten sind der eine Teil von Hitzfelds Erfolgsformel.

Fünf Jahre ist es her, dass er sie zuletzt anwenden konnte. Doch er vermisst die Zeit nicht. Gerade kommt er aus den Ferien in Abu Dhabi mit Sohn und Enkel zurück. Als Privileg bezeichnet er es heute, «unterm Jahr» mit der Familie mehr Zeit verbringen zu dürfen. Als er Trainer war, bestimmte der Rhythmus der Fussballsaison die Agenda. «Der Trainer ist in Gedanken eigentlich immer bei der Mannschaft.» Wichtig war für ihn, mit 65 in Rente gehen zu können. An Angeboten, seine Karriere fortzusetzen, hat es nicht gemangelt. «Ich hätte in China ein Vielfaches von dem verdienen können, was ich bei Bayern München bekommen habe», sagt Hitzfeld, «doch für mich war klar: Ich wollte nicht auf der Trainerbank sterben.»

Der Schlusspunkt seiner Karriere war für ihn «eine Herzensangelegenheit». Als Hitzfeld 2004 bei Bayern aufhörte, war er dem Burn-out nahe: «Sechs Jahre Bayern ist wie zwanzig Jahre bei jedem anderen Verein.» Anschlussangebote schlug er aus, auch dasjenige, deutscher Nationaltrainer zu werden. Dann trat das Land, in dem er die längste Zeit als Spieler verbrachte und als Trainer durchstartete, an ihn heran. Ab 2008 trainierte er die Schweizer Nationalmannschaft, die unter ihm eine der erfolgreichsten Perioden erlebte. Die Krönung: die Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. «Ich bin als Nationaltrainer zu meinen Wurzeln zurückgekehrt», sagt Hitzfeld, «der Schweiz habe ich so viel zu verdanken.»

Seine Meisterschaften und Cup-Siege mit Aarau und den Grasshoppers als Trainer brachten ihn auf das Radar der grossen deutschen Clubs. Dortmund und Bayern führte er zu Meisterschaften und Champions-League-Titeln. Doch bereits an seiner ersten Trainerstation sorgte er für Aufsehen, als er den kleinen SC Zug in die Nationalliga A führte. Hier kommt der zweite Teil seiner Erfolgsformel ins Spiel. In einer Zeit, in der bei vielen noch das statische Spiel mit Libero und Manndeckung zum Standard zählte, liess Hitzfeld aggressiven Vorwärtsfussball spielen. Pressing, Viererkette und Zonenverteidigung gehörten bereits Anfang der Achtzigerjahre zu seinem Repertoire. Andere, grössere Clubs spielten erst in den Neunzigern so.

Heute verfolgt Hitzfeld Fussball noch als Zuschauer. In der Bundesliga drückt er seinen Ex-Clubs Bayern und Dortmund die Daumen. Aber auch dem heimischen SC Freiburg gehört seine Bewunderung. «Christian Streich ist für mich in jeder Saison Trainer des Jahres.» Mit kleinem Budget und wechselnden Besetzungen forme Streich immer wieder gute Mannschaften, auch dank der einzigartigen Jugendarbeit des SC. Mit solchen Teams Siege zu erringen, ist schöner, als mit den Grossen die prognostizierten Titel zu holen. Als besonderer Traumsieg ist Hitzfeld denn auch sein erster Titel als Trainer im Gedächtnis: der Schweizer Cup mit dem FC Aarau 1985 – sein erst zweites Jahr als Profitrainer.