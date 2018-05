Kaffee mit…

Patrick Hohmann, Uhrenpionier.

Es ist elf Uhr morgens. Im «La Stanza» am Bleicherweg in Zürich dominieren die Krawattenträger. Deutlich weniger förmlich ist Patrick Hohmann unterwegs, der – sportlich-leger – auf seinem Rennrad zum Kaffee erscheint. «Das ‹La Stanza› ist praktisch gelegen. Zudem mag ich es gemütlich», begründet der 45-Jährige die Wahl des Treffpunkts und bestellt an der Bar einen Cappuccino.

Im Leben von Patrick Hohmann dreht sich zurzeit alles um Raketen – respektive um das, was aus fast hundert Kilometern Höhe in die kasachische Steppe zurückfällt: Die Originalteile russischer Sojus-Raketen werden recycelt und unter dem Namen Werenbach zu exklusiven Armbanduhren weiterverarbeitet.

Während im Hintergrund die Kaffeemaschine gurgelt, blickt der studierte Betriebswirt auf die Geburtsstunde von Werenbach zurück. «Es war ein Schock für das gesamte Umfeld – selbst für mich», erklärt Hohmann, der sich dem Wunsch des Vaters widersetzt, in die eigene Firma einzusteigen, und sich stattdessen voll und ganz dem Traum einer Weltraumuhr widmet – freilich ohne jegliche Ahnung von der Uhrenbranche zu haben.

Ein absurder Entscheid, das gibt selbst Hohmann zu. Aber: «Eine abenteuerliche, wilde Seite schlummerte wohl schon immer in mir.» Dass er zu Beginn niemanden in der Industrie kannte, will er nicht als Nachteil verstanden wissen. «So erhält man einen völlig anderen Blickwinkel als die etablierten Wettbewerber.» Doch weshalb gerade Raketen? «Ich bin nicht einmal ein ausgesprochener Weltraumfan. Mir ging es vor allem darum, die Emotionalität der Raumfahrt mit einer Uhr zu verbinden.»

Neue Wege gehen bedeutet allerdings auch, mit Rückschlägen klarzukommen. Den absoluten Tiefpunkt erlebt Hohmann 2016 beim Besuch der Uhrenmesse Baselworld. «Dort wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich mit meinem damaligen Geschäftsmodell absolut keine Chance hatte. Alle traditionellen Vertriebskanäle blieben für mich verschlossen.»

Ein neues Konzept musste her – und Hohmann fand es auf Kickstarter. Binnen kürzester Zeit trug er über die Crowdfunding-Plattform die Summe von rund 770’000 Fr. zusammen, die es ihm ermöglichte, die preisgünstigere Leonov-Kollektion auf den Markt zu bringen.

Was müsste passieren, damit er den Traum Werenbach begräbt? Kommen nie Selbstzweifel auf? Hohmann lacht. «Wenn ich sehe, was ich bereits alles durchgemacht habe: Viele hätten an meiner Stelle wohl den Bettel hingeschmissen. Ich nehme die Anstrengungen aber nicht als Entbehrungen wahr. Ich mache das gern. Nichts ist schlimmer als einfache Projekte.»

Und einfach ist bei Werenbach kaum etwas, auch nicht die Materialbeschaffung. Mit der typisch schweizerischen Mentalität komme man in Kasachstan nicht weit. In erster Linie sei es wichtig, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Es brauche sehr viel Zeit – und diverse Gläschen Wodka –, bis man die ersten Transaktionen aufgleisen könne.

Herausfordernd seien auch die Selektion und der Transfer des Materials. «So ein ausgewachsener Booster passt auf keinen Schwertransporter», sagt Hohmann lachend. Die Teile müssen vor Ort ausgewählt und zerlegt werden, bevor sie in die Schweiz geschafft werden können. So lasse sich zudem mit Bestimmtheit sagen, von welcher Rakete jedes verwendete Teil stamme. Eine Zertifizierung durch eine externe Prüfstelle wäre angesichts des komplexen Prozesses kaum bezahlbar.

Das Abenteuer Werenbach hat Hohmann einiges gelehrt. Rückblickend sei es vermutlich ein Fehler gewesen, mit der teuersten Uhr zu beginnen. Denn: je simpler ein Geschäftsmodell und niedriger der Preis des Produkts, desto besser. «So paradox es klingen mag: Wir hatten anfangs schlichtweg nicht das Know-how, eine günstige Uhr zu fertigen.»

Inzwischen hat sich Hohmann in der Uhrenindustrie durchaus einen Namen gemacht – auch wenn er weiterhin ausserhalb des Branchen-Establishments operiert. Wovon er träumt? «Es wäre grossartig, Raketenteile aus anderen Ländern zu beziehen», erklärt Hohmann. So etwa aus China. Gerade das Reich der Mitte sei allerdings ein deutlich schwierigeres Pflaster als Kasachstan. Er habe sich schon überlegt, ehemalige Bundesräte zu kontaktieren, die als Türöffner fungieren könnten. Immerhin lasse es sich inzwischen einfacher beweisen, tatsächlich ein Uhrenproduzent zu sein – und kein westlicher Spion. «Ich will ja nicht irgendwo in einer dunklen Zelle enden», schmunzelt Hohmann.