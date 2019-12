Kaffee mit…

Philipp Aerni, Direktor Zentrum CCRS an der Universität Zürich

«Es sind Innovationen, die unsere Welt schlussendlich retten werden.» Gefragt nach seiner Idee von Nachhaltigkeit vertritt Philipp Aerni eine klare Meinung. Unternehmen spielen für den 50-Jährigen, der an der Universität Zürich das Zentrum für Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) leitet, bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle. Dass Projekte in Entwicklungsländern längerfristig am besten funktionieren, wenn der Privatsektor daran beteiligt ist, habe er während seiner Zeit bei der Welternährungsorganisation FAO in Rom realisiert. Aerni leitete damals ein Projekt, bei dem es um Zahlungen für Umweltdienstleistungen in Entwicklungsländern ging. Es könne nicht sein, dass afrikanische Staaten von multilateralen Organisationen zwar Subventionen erhalten, dass aber alle nachhaltigen Praktiken für die Bauern ausschliesslich aus dem Ausland importiert würden. Dabei könnten Zulieferer vor Ort etwa selbst umweltfreundliche Setzlinge oder Baumschulen produzieren. Idealerweise entstehen daraus lokale Märkte, von denen die Bevölkerung auch wirtschaftlich profitieren kann.

Was heute logisch erscheint, fand in der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit lange kaum Beachtung. Aerni, der ursprünglich Geografie studiert hat, entwickelte aufgrund dessen bei der FAO Public Private Partnerships, aus denen finanziell nachhaltige Projekte entstanden sind. «Das ist wichtig. Denn wenn Projekte rentieren, werden sie auch weitergeführt, wenn die Hilfsorganisationen nicht mehr vor Ort sind.» Findet diese Einbindung nicht statt, würden eine Art Offshore-Inseln in den Entwicklungsländern entstehen, die mit der lokalen Wirtschaft überhaupt nichts zu tun haben. Aerni spricht schnell, springt rasch zwischen den Themen hin und her. Zwischendurch nimmt er einen Schluck Cappuccino. Das «Chez Marion» am Zähringerplatz gegenüber der Zürcher Zentralbibliothek ist am frühen Morgen noch fast leer. Das Servicepersonal verteilt Speisekarten und Körbchen mit Croissants auf den Tischen.

Nachhaltigkeit und Klimawandel waren in diesem Jahr zentrale Themen. Die Parlamentswahlen vom vergangenen Oktober wurden ja verschiedentlich als Klimawahlen bezeichnet. Profitiert Aerni bei seiner Arbeit davon? Für ihn besteht immer noch grosser Diskussionsbedarf. Ein Engagement für Nachhaltigkeit dürfe aber nicht nur Reputationsmanagement bedeuten. Viele Unternehmen oder NGO würden einfach nach der Devise handeln, bloss ja keine Zusammenarbeit mit einem internationalen Grosskonzern. Das führe bloss zu einem schlechten Rang in den diversen Nachhaltigkeitsrankings: «Im Privatsektor und in der Zivilgesellschaft ist eine gewisse Mutlosigkeit erkennbar.» Für Aerni geht es vielmehr darum, genau hinzuschauen, welche Unternehmen in den Entwicklungs­ländern, in denen sie investiert sind, etwas bewegen. Zum Beispiel ob Menschen den Sprung aus der Armut schaffen oder ob sie mit lokalen ­Zulieferern zusammenarbeiten. «Wohlstand wird vom Privatsektor produziert.» Diesen Diskurs gelte es ebenfalls bei uns zu führen.

Grosses Potenzial sieht Aerni auch in der Biotechnologie. Auch wenn uns die Werbung das mit glücklichen Kühen suggerieren will, natürliche Produktion und Nachhaltigkeit sind nicht gleichzusetzen. «Nehmen Sie synthetisch hergestelltes Palmöl», sagt Aerni. Das habe dieselbe Qualität wie natürliches und sei erst noch billiger. Verwendet wird es bislang erst in Gesundheitsprodukten. Schafft das Produkt jedoch erst einmal den Durchbruch, wäre das viel besser als nachhaltig zertifiziertes Palmöl, das trotzdem auf der Abholzung des Regenwaldes basiert. Klar werde das dazu führen, dass Arbeitsplätze in den Ländern verschwinden, in denen die Palmölindustrie aktiv ist. Es sei jedoch die Aufgabe der Staaten, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und für andere Arbeitsplätze zu sorgen. Damit sich solche Innovationen durchsetzen können, braucht es die Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

International sind vielversprechende Ansätze vorhanden. Es werden zum Beispiel Pflanzen entwickelt, die besser mit den Folgen des Klimawandels umgehen können. Sie nehmen Nährstoffe besser aus dem Boden auf oder sind resistenter gegen Flutkatastrophen. In Deutschland arbeiten Forscher an gentechnisch veränderten Algen, die durch Fotosynthese ausreichend Wasserstoff erzeugen können, damit diese in der Energieversorgung eingesetzt werden können. Solche Ansätze könnten auch in der Schweiz Anwendung finden. Etwa beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Mit Solar- und Windenergie allein kann das Erdöl in der Schweiz nicht ersetzt werden. An der ETH Zürich wird an einem synthetischen Treibstoff gearbeitet, der CO2 als Rohstoff verwendet. Das Projekt ist aber noch nicht marktreif. Für Aerni ist es aber realistisch, dass die Schweiz im nächsten Jahrzehnt auf saubere Treibstoffe umsteigen könnte. Dafür wäre allerdings eine staatliche Unterstützung notwendig.

Auch wenn die meisten dieser Szenarien heute noch Zukunftsmusik sind, die Möglichkeiten der Biotechnologie für den Umgang mit dem Klimawandel sind spannend und regen zum Diskutieren an. So spannend, dass das Gespräch auch noch während einer zweiten Tasse Cappuccino weitergeführt wird.