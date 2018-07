Raphael Knopf, Imker

Das Stadtleben ist nichts für Raphael Knopf. An diesem Sommertag im Juni ist er zum ersten Mal in Zürich, angereist ist er mit dem Zug aus Fribourg. Das Zuhause des gebürtigen Westschweizers liegt allerdings mehr als 18 000 Kilometer entfernt, in Hunterville, auf der Nordinsel Neuseelands. Wildnis, Natur und die Arbeit mit seinen Honigbienen – dafür schlägt das Herz von Knopf.

Das Abenteuer Auswanderung begann als Schnapsidee, an einem Abend im Pub in Hunterville. Im «Spitz», direkt hinter dem Zürcher Hauptbahnhof, sitzt Knopf bei einem Kaffee mit Milch im Schatten und erzählt seine Geschichte. Im Hintergrund ragt das Landesmuseum in den Himmel. «Ein Bekannter fragte mich, ob ich auf seiner Farm Kühe melken wolle», erinnert er sich. Knopf, damals Anfang zwanzig, zögerte nicht lange und zog ans andere Ende der Welt. Seit jenem Kneipenbesuch sind rund fünfzehn Jahre vergangen. Heute hat sich der bärtige Landwirt als erfolgreicher Produzent von Manuka-Honig in Neuseeland etabliert. «Wir produzieren 6 bis 10% des neuseeländischen Honigs», erklärt er.

Ursprünglich ist Knopf für ein Jahr nach Down Under aufgebrochen. Zuvor hatte er in der Schweiz die Lehre als Landwirt abgeschlossen und eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht. Das Leben in Australien und Neuseeland finanzierte er mit Gelegenheitsjobs. «Ich wusste nicht genau, was ich mit meiner Zukunft anfangen soll, aber ich wusste, ich will in die Landwirtschaft.» Der Job auf der Milchfarm bot die Gelegenheit dazu. In jener Zeit kaufte Knopf die ersten zwei Bienenstöcke und versuchte sich als Imker. Das Wissen im Umgang mit den Bienen eignete er sich selbst an. Der umtriebige Schweizer weitete seine Aktivitäten in den folgenden Jahren stetig aus. So kaufte er ein Stück Wald in South Taranaki, das rund eineinhalb Fahrstunden von Hunterville entfernt an der Westküste liegt, und verarbeitete das Holz in der eigenen Sägemühle.

Damit war der Grundstein für das eigene Unternehmen gelegt. «2011 machte ich mich mit hundert Bienenstöcken und einer Sägemühle selbständig», erzählt der Imker. Er merkte schnell, dass das Geschäft mit dem goldenen Nektar lukrativer ist als die Holzverarbeitung, und setzte alles auf eine Karte. Mittlerweile besitzt Knopfhoney 8500 Bienenstöcke und den Boden, auf dem sie stehen. «Eigentlich plante ich nur 800 Bienenstöcke, damit ich die Arbeit allein bewältigen kann», meint Knopf. Doch er habe früh realisiert, dass er mit grossen Imkern konkurriere. Da habe ein kleiner Betrieb kaum Überlebenschancen. Heute beschäftigt das Kleinunternehmen 26 Angestellte.

Doch weshalb ist der Manuka-Honig so besonders? «In Neuseeland wurde der Honig traditionell zur Behandlung von Wunden eingesetzt», erklärt Knopf, denn das Naturprodukt wirke antiseptisch und entzündungshemmend. Mit dem Siegeszug des Penicillins während des Zweiten Weltkriegs sei der Honig allerdings in Vergessenheit geraten. Nun erwache das Interesse langsam wieder. «Durch den massiven Einsatz von Medikamenten bei Mensch und Tier haben sich Resistenzen gebildet», kritisiert Knopf. Der Einsatz von Manuka-Honig in der Medizin gewinne daher an Bedeutung, auch in der Forschung. Heute wird der Nektar beispielsweise zur Behandlung von Brandwunden verwendet.

Die Chance zur Expansion will sich Knopf nicht entgehen lassen. Er beabsichtigt, noch in diesem Jahr eine Linie für die Produktion von medizinischem Honig in Betrieb zu nehmen. Die Zeit für Investitionen sei günstig, meint Knopf. Die rot-grüne Regierung in Neuseeland wolle die Treibhausgasbilanz verbessern. «Dazu will sie 1 Mrd. Bäume pflanzen – Manuka-Bäume stehen ganz oben auf der Liste», erklärt Knopf. Möglich sei das nur, wenn die Bauern durch Subventionen dazu animiert würden, denn der Boden sei knapp. «Das hilft unserem Betrieb», ist der Landwirt überzeugt.

Das Geschäft zu verkaufen, ist kein Thema. Zwar habe er schon Kaufangebote auf dem Tisch gehabt, so Knopf. «Ich müsste nicht mehr arbeiten. Aber das interessiert mich nicht, ich will die Mehrheit an meinem Unternehmen behalten.» In den kommenden Monaten will er eine Bäckerei eröffnen, zusätzlich zur Milch- und Käseproduktion, mit der im Frühling begonnen wurde. Die Winter überbrückt der Betrieb mit dem Verkauf von Feuerholz. Für das nächste Jahr plant Knopf, fünf weitere Mitarbeiter anzustellen. «Work hard, play hard – so funktioniert das Leben in Neuseeland noch heute, und das mag ich.»