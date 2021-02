Kaffee mit…

Severin Dressen, Zoodirektor

Seit klar ist, dass Zoos Anfang März wieder öffnen dürfen, herrscht auf dem Zürichberg eine gelöste Stimmung. «Wir freuen uns», sagt Severin Dressen während eines Telefonats nach dem Entscheid des Bundesrats. Seit Ende Dezember war der Tierpark zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geschlossen. Schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres. Erst im Sommer durfte er seine Tore wieder öffnen. Es sei schwierig zu verstehen gewesen, warum Tierparks erst zwei Monate nach Coiffeuren und ­Tattoostudios aufsperren durften, sagt der 32-Jährige. Ein Wermutstropfen bleibt auch jetzt: Besucher dürfen nur die Aussenanlagen benutzen, eine unverständliche Regelung für den gebürtigen Deutschen. Vergan­genes Jahr wurden Zählsysteme bei den einzelnen Tierhäusern installiert, zu Menschenansammlungen komme es so sicher nicht. «Uns bleibt aber keine Wahl, wir müssen den Entscheid akzeptieren».

Drei Wochen zuvor, mitten im tiefsten Winter, ist der Fahrplan für mögliche Lockerungen noch unklar. Wir treffen den Zoodirektor für einen Rundgang durch den ungewohnt stillen Tierpark. «Kommen Sie, wir besuchen die Koalas», sagt Dressen und schliesst die Tür zum Haus auf, in dem die australischen Beuteltiere untergebracht sind. Zu normalen Zeiten sind sie ein Publikumsmagnet, nun sind wir beide die beiden Einzigen, die die Koalas betrachten. Stören lassen sich die zwei Weibchen mit ihrem Jungtier nicht. Dabei ist das graue Kerlchen mit den schwarzen Knopfaugen eine Schweizer Premiere: Uki, wie der Kleine getauft wurde, ist der erste Koala, der hierzulande geboren wurde. Wegen Corona hat er sich bislang aber nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit entwickelt.

Das Ausbleiben von Besuchern belastet den Tierpark. Die Umsatz­einbussen durch die beiden Schliessungen beziffert der Direktor auf rund 18,5 Mio. Fr. Normalerweise erwirtschaftet der Zoo während der Sommermonate rund 1 Mio. Fr. Umsatz pro Woche. Dem stehen Fix­kosten von rund 105 000 Fr. pro Tag gegenüber. «Den grössten Anteil haben die Kosten für die Energie und das Personal», sagt der Zoodirektor. Senken lassen sie sich auch ohne Publikumsverkehr kaum. Die Tiere müssen ja schliesslich weiter versorgt werden.

Die rund 400 Angestellten des Zoos auf Kurzarbeit zu schicken, ist für Dressen daher keine Option, mit Ausnahme des Personals für die Restaurants und die Kassen. Unterstützung von staatlicher Stelle hat der Tierpark bislang keine erhalten. Für die in einer eigenen GmbH zusammengefassten Zoorestaurants hat er beim Kanton Zürich nun Härtefallgelder beantragt. Der Zoo als Ganzes ist davon aber ausgeschlossen, da Stadt und Kanton Zürich zu je 12,5% an der Zoo Zürich AG beteiligt sind.

Doch trotz gewisser Unstimmigkeiten in Bezug auf die Lockerung der Einschränkungen ist Dressen in Zürich zufrieden. «Die Zusammenarbeit mit Kanton und Stadt ist sehr gut.» Auch den Rückhalt, den die Institution Zoo innerhalb der Bevölkerung geniesst, empfindet er als grossartig. Vor allem der Einsatz der rund 350 Freiwilligen, die normalerweise Besuchern die Tiere erklären und etwa Kinder auch Schlangen streicheln lassen, sei aussergewöhnlich. Er habe noch in keinem anderen Zoo, in dem er gearbeitet habe, Ähnliches erlebt.

Der studierte Zoologe hat bereits in Berlin, Frankfurt und zuletzt im Zoo Wuppertal gearbeitet, wo er stellvertretender Direktor war. Im vergangenen Jahr ist er mit seiner Frau und seinem Sohn nach Zürich umgezogen. Seit damals ist noch ein zweites Kind dazu gekommen. Auf dem Zürichberg war ihm aber kein leichter Einstand vergönnt. Nicht nur wegen der Pandemie. Im Juli, wenige Tage nachdem er das Amt als Zoodirektor von seinem Vorgänger Alex Rübel übernommen hatte, kam es zu einem tödlichen Vorfall. Ein Tigerin griff eine Tierpflegerin an. Ein solches Ereignis sei für einen Zoo eine der schlimmsten vorstellbaren Katastrophen. Vollständig schützen könne man sich dagegen aber nicht. Bei der Arbeit mit wilden Tieren besteht laut Dressen immer ein gewisses Restrisiko. «Für unser Team war der Vorfall aber fast schlimmer als Corona.»

Zoodirektor Severin Dressen mit Giraffe Luna. Infobox öffnen

Spätestens ab nächster Woche, wenn erneut Betrieb zwischen Elefanten, Pinguinen und den Giraffen in der neuen Lewa-Savanne herrscht, ist das Krisenjahr aber hoffentlich endgültig Vergangenheit. Bleibt das Wetter warm, sollten Besucher draussen auch was zu sehen bekommen. Kommt erneut ein Wintereinbruch, müssen diverse Arten aber drinnen bleiben. Nicht unbedingt wegen der Kälte, erklärt der Zoodirektor. Auf Eis und Schnee hätten beispielsweise Giraffen mit ihren langen Beinen ein erhebliches Verletzungsrisiko. Auch während unseres Rundgang sind die Giraffen in ihrer Behausung, beschnuppern ihren Direktor allerdings neugierig. Nebenan könnten schon bald die Zürcher Gorillas einziehen. Für sie ist als eines der nächsten Bauprojekte eine moderne Anlage geplant.

Den Zoo fit für die Zukunft zu machen, ist Dressen ein zentrales Anliegen. Nur so könne der Tierpark seiner Aufgabe nachkommen, Tiere in einer möglichst natürlichen Umgebung zu zeigen, die vom Aussterben ­bedroht sind. «Die Edukation über das Verhältnis von Mensch und Natur ist eine unserer wichtigsten Aufgaben.»