Kaffee mit…

Thomas Kovacs, Finanzblogger

Punkt halb neun treffen wir uns vor dem Starbucks am Stauffacher in Zürich. Viel los ist noch nicht. Thomas Kovacs bestellt zwei heisse Schokoladen, die er beide bezahlt. «Ich sage mir immer: Wenn ich hierherkomme, reinvestiere ich meine Dividenden», meint der Finanzblogger, der Aktien der US-Kaffeekette hält. Die Atmosphäre gefalle ihm so gut, dass er Starbucks-Filialen regelmässig als Coworking Space benutze.

Der 22-Jährige gehört zu den Vertretern der Fire-Bewegung – ein Akronym für Financial Independence, Retire Early. Sein persönlich formuliertes Ziel ist es, mit dreissig eine Million auf dem Konto zu haben und von den Zinsen und dem Dividendenertrag leben zu können. Ein ambitionierter Vorsatz. Den Weg dorthin beschreibt Kovacs auf seinem Finanzblog «Sparkojote».

Zum Gespräch erscheint er in dunklem Hemd, hellen Hosen und hat einen Rucksack mit einem MacBook dabei. Genau 67 Kleidungsstücke besitze er. Davon entfalle nur schon ein Drittel auf Unterhosen und Socken. Zwei lange Hosen und eine kurze, mehr brauche er nicht, meint Kovacs. Man merkt schnell, er ist ein Fan des Minimalismus.

Kovacs lebt mit seiner Freundin am Zollikerberg in einer fünfzig Quadratmeter grossen Wohnung. «Meine Partnerin steht voll und ganz hinter meinem Blog. Die Beiträge liest sie aber, glaube ich, nicht», gibt er offen zu. «Wir haben gerade vor zwei Wochen eine neue Futonmatratze gekauft.» Das Schlafen auf dem Boden sei gesund und eine Kultur für sich. «Eigentlich ist das Schlafzimmer eine reine Platzverschwendung. Jetzt rollen wir jeden Morgen die Matratze auf und gewinnen einen neuen Raum dazu.»

«Früher, als ich noch bei meinen Eltern in Zürich wohnte, habe ich 1200 Fr. zu Hause abgegeben», sagt der Sparkojote und fügt an: «Weil ich und meine Freundin die Kosten teilen, kommt es mich nur unwesentlich teurer zu stehen.» Die neu gewonnene Freiheit nach der Lehre war es ihm wert, diesen Schritt zu machen.

Für den Sparkojoten steht nicht die finanzielle Freiheit im Fokus, sondern vielmehr, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und das machen zu können, was ihm Spass bereitet. So fügt er denn auch an, dass die Million bis dreissig nur ein monetäres Ziel sei, das er sich gesetzt habe. «Ob mir dies gelingt, ist eine andere Frage.»

Dass er vor kurzem seinen Job als Informatiker bei einer Grossbank an den Nagel gehängt hat, macht das Erreichen seines Ziels nicht unbedingt leichter. Schon damals hätte eine durchschnittliche Jahresrendite von 8% rausspringen müssen. Nicht zu unterschätzen mit eher defensiven Dividendenpapieren, wie sie im Depot des Sparkojoten zu finden sind. «Die Dividende muss über zehn Jahre stetig erhöht worden sein.» Wird dieses Kriterium nicht mehr erfüllt, zögert Kovacs nicht, auch mal einen Titel zu veräussern. «Man sollte sich nicht an den Gebühren aufhängen. Langfristig betrachtet sind sie vernichtend klein, obwohl ich persönlich Käufe zwischen 5000 und 6000 Fr. tätige.»

Vorerst möchte Kovacs auf etwas anderes fokussieren – den weiteren Aufbau seines Blogs und die Steigerung der Klicks. «Ich will jeden Monat um die zehn Beiträge schreiben und drei bis vier Videos online schalten.» Bis jetzt scheint der Blog auf Anklang zu stossen. Zählte der Sparkojote letztes Jahr 130 000 Zugriffe, waren es 2018 bis Ende August bereits 120 000.

Im Gespräch mit Kovacs fällt auf, wie offen und ehrlich er mit dem Thema Finanzen umgeht. Häufig würden ihn die Leute ansprechen, ob er Aktientipps geben könne. «Ich erkläre ihnen dann, ich bin nicht gut im Investieren, sondern unheimlich gut im Sparen. Ich selbst habe eine Sparquote von 40% auf meinem Nettoeinkommen von 64 000 Fr. erreicht.» Er ist sich bewusst, dass dies ein sehr hoher Prozentsatz ist – und deshalb längst nicht für alle zu erreichen sei. «Ich sage immer: 20 bis 25% und drüber sind super, 10% sind eher kritisch.»

Als einen seiner grössten Fehler bezeichnet er die Investition in Kryptowährungen. «Ich war einfach zu gierig und habe nur den Profit gesehen», sagt Kovacs. Aus diesem Fehler habe er aber viel gelernt. So ist es für ihn bei der Titelauswahl zum Beispiel wichtig, dass er nachts ruhig schlafen kann. Deshalb verfolgt der Sparkojote eine Buy-and-Hold-Strategie, mit dem Ziel, im Optimalfall einen Titel nie verkaufen zu müssen. «Ich bin kein Fan von Day Trading», meint er und fügt an: «Das machen meine Nerven nicht mit.»