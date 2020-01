Kaffee mit…

Tony Rinaudo, Umweltschützer

Mit seiner Frau und zwei Vertretern der Nichtregierungsorganisation World Vision macht es sich Tony Rinaudo im Café «Felix» am Bellevue in Zürich gemütlich. Die Rosen im Hintergrund sind sinnbildlich für die Geschichte, die der 63-Jährige zu erzählen hat. Seit Mitte der Achtzigerjahre verfolgt er das Ziel, in Afrika durch das Pflanzen von Bäumen aus ausgetrocknetem Farmland wieder fruchtbares Land und damit Lebensraum zu schaffen. So einfach wie das klingen mag, war es allerdings nicht. Gut dreissig Jahre dauerte es, bis seine Arbeit die Aufmerksamkeit der Medien erlangte und er 2018 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Von World Vision wird der Australier als «Forest Maker» bezeichnet, als «Waldmacher». Mit der Organisation arbeitet Rinaudo zusammen und reist als ihr Sprecher um die Welt. Auch die Schweiz ist für ihn ein Zwischenstopp, bevor es nach Berlin weitergeht, wo er sich unter anderem mit der grünen Partei trifft. Die Kooperation ermöglicht es, Aufforstungsprojekte in 25 Ländern – überwiegend in Afrika – anzutreiben. Es gebe jedoch beachtliche Unterschiede hinsichtlich Grösse und Fortschritt der Projekte.

Hinter der Idee, ausgetrocknete Böden wieder zu beleben, steht die Methode FMNR (Farmer Managed Natural Regeneration). Bei dieser Wiederaufforstungstechnik werden Baumstümpfe und -wurzeln verwendet. Die Wurzeln speichern bei Regen die Feuchtigkeit in der Erde, was das Aufziehen von Sprösslingen zu kräftigen Bäumen ermöglicht. Das Laub dieser Bäume spendet Schatten und begünstigt das Entstehen neuer Humusschichten. Die Wurzeln schützen den Boden vor Erosion. Auch können alte Äste als Brenn- und Bauholz verwendet werden.

«Meine alltäglichen Aufgaben sind stark davon abhängig, wo ich arbeite», meint Rinaudo über den Rand seiner heissen Schokolade hinweg. In Europa und den USA erledige er Medienarbeit und sei Sprecher für World Vision. Bei der Reise in die Projektländer betrachte er die Entwicklung der Projekte, berate die Bauern und gebe Weiterbildungskurse für die Regierungen und die lokale Bevölkerung. Zuhause in Melbourne funktioniere er als Korrespondent, kümmere sich um die Finanzierung, stelle ein Online-Training zur Verfügung, gebe Interviews, schreibe Artikel und bereite sich auf die Feldarbeit in den Projektländern vor.

Nebst der Zusammenarbeit mit den Regierungen in den Projektländern seien gute Beziehungen zu westlichen Staaten finanziell lukrativ. So wird World Vision von einigen Regierungen unterstützt. Die Hauptfinanzierungsquelle seien allerdings individuelle Unterstützer.

Hinsichtlich der Finanzierung kommt die Organisation aber in Rechtfertigungszwang. Es geht es um die Frage, ob westliche Regierungen durch die Unterstützung solcher Projekte ihren CO2-Ausstoss kompensieren dürften – handelt es sich doch um Projekte, welche Rinaudo als kostengünstige Selbstläufer bezeichnet, also solche, welche auch ohne Unterstützungsgelder durchgeführt würden. Zweitens propagiert das Hilfswerk, Kinder zu unterstützen. Hier schaltet sich ein Sprecher von World Vision ins Gespräch ein und argumentiert, dass es wichtig sei, der gesamten lokalen Gemeinschaft Hand zu bieten, um damit den jungen Menschen eine Zukunft zu ermöglichen.

«Schon als Kind haben mich die prekären Umweltverhältnisse in Australien beschäftigt», sagt Rinaudo. «Speziell die Landwirtschaft auf trockenem Boden weckte mein Interesse.» So zog es ihn mit einer christlichen Mission in den Niger, wo er Bauern dazu zu bewegen versuchte, ihre ausgetrockneten Äcker zu bepflanzen. Wieso nicht in Australien? Darauf erwidert der 63-Jährige vage, dass es sich in Australien um andere ökonomische Umstände handle. Die Landwirtschaft dort sei ein entwickeltes Business, in welchem die FMNR wirtschaftlich nicht rentabel sei.

Doch auch in Niger sei die Aufforstung keineswegs ein einfaches Unterfangen gewesen. Schliesslich erforderte die Bepflanzung ein Umdenken der Einheimischen, die jahrelang von weissen, westlichen Männern dazu ermuntert wurden, ihren Äckern möglichst grosse Ernte abzugewinnen. Nun sei er – als weisser, westlicher Mann – gekommen und erzähle den Bauern, sie sollten genau das Gegenteil tun.

Der erste Aufforstungsversuch scheiterte. Die Setzlinge vertrockneten. Die Einheimischen nannten ihn «the crazy white farmer». Was hat ihn davor bewahrt, aufzugeben? Und was führte dazu, dass das Unternehmen dennoch glückte? «Es war sehr frustrierend zu sehen, wie das Projekt am Klima und am Willen der einheimischen Bevölkerung scheiterte», sagt Rinaudo. Ironischerweise hätte ausgerechnet eine extreme Dürre der FMNR-Methode in Niger zum Erfolg verholfen. Damals habe sich die Regierung geweigert, Nahrungsrationen gratis zu verteilen – nach dem Motto: keine Arbeit, keine Mahlzeit. Dadurch liessen sich einige Bauern darauf ein, für Rinaudo zu arbeiten und ihre Äcker zu bepflanzen. Ihm sei es aber darum gegangen, nicht lediglich Essen verteilen zu können, sondern auch eine Botschaft zu übermitteln. Der Grossteil der Bauern habe ihre Bäume nach der überstandenen Dürre wieder gefällt. Andere hätten sich aber anstecken lassen und liessen ebenfalls Bäume wachsen. So sei die Aktion bald ein Selbstläufer geworden.