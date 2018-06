Kaffee mit…

Hannes Schmid, Fotokünstler und Social Entrepreneur

Die Energie sprüht buchstäblich aus ihm heraus, als er gegen 13.30 Uhr das «George» in Zürich betritt. «Nein danke, ich möchte nichts essen, ich habe kein Geld», sagt Hannes Schmid zur Kellnerin, legt die Speisekarte auf die Seite, bestellt einen Espresso und ein Mineralwasser. Das mit dem Geld stimmt so natürlich nicht. Und doch ist der 71-jährige Zürcher permanent auf der Jagd danach und pendelt dazu pausenlos zwischen Kambodscha und der Schweiz. Dass er täglich maximal vier Stunden schläft, sieht man ihm nicht an, und er fühlt sich auch wohl dabei. «Die Arbeit belastet mich nicht, die Verantwortung schon», gibt er aber zu.

Mit seinem eigentlichen Beruf als Werbe- und Modefotograf sowie Fotokünstler – Schmid machte unter anderem mit dem Konzept des «Marlboro Man» Furore – hat das Ganze direkt nichts zu tun. Indirekt aber schon. Denn es waren Erlebnisse als Fotograf, die ihn dazu bewogen hatten, nicht länger tatenlos zuzusehen, wie Menschen in Slums dahinvegetieren und sich das Elend von Generation zu Generation fortsetzt. Das war in Phnom Penh. «Zu beobachten, wie Eltern ihr fünf- oder achtjähriges Kind in die Prostitution verkaufen, nur um zu überleben, löste bei mir einen Prozess aus», erzählt er.

«Der Geissebueb usem Toggenburg fragte sich, eieiei, was macht ihr denn da?», erzählt Schmid – und meint damit, wie Regierungen und NGO über Jahrzehnte hinweg Milliarden an Entwicklungsländer verschenken, ohne jeglichen Nutzen. Bald kam er zur Überzeugung, was das Kernproblem ist: «Es gibt in den Ländern kein System. Daher nutzen punktuelle Projekte nichts, nur ganzheitliche Lösungen können etwas bringen.» Sein Konzept: «Smart Villages» bauen, eine Existenzgrundlage bilden, damit weniger Menschen vom Land in die Stadt ziehen.

2012 gründete er den gemeinnützigen Verein Smiling Gecko. Schmid sieht sich als Mediator zwischen Projekten respektive ihrer Trägerschaft und potenziellen Spendern. Im Frühjahr rüttelte er im Hilti Headquarter in Schaan an dem von ihm initiierten Liechtenstein Dialogue for Development rund 200 Teilnehmer auf. Zentral ist der ganzheitliche Cluster, eine Art Dorf, mit den sechs Säulen Schule und Ausbildung, Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus, Industrie und Gewerbe.

«Hilfe zur Selbsthilfe reicht nicht, wenn am Ende Familien ein paar Hühner halten und etwas Gemüse für den Eigenbedarf anbauen», konstatiert Schmid. Man müsse viel und das Richtige produzieren, um profitabel zu sein. Nur so reicht das Geld, um beispielsweise die Kinder in die Schule zu schicken oder eine gesundheitliche Versorgung zu finanzieren. Smiling Gecko betreibt auf rund sechzig Hektar Biolandwirtschaft und verkauft Biofleisch und -gemüse beispielsweise an grosse Hotelketten.

Philanthropie müsse mit Ökonomie verknüpft werden. Allzu gross scheint der Erfolg von Smiling Gecko in Schaan aber nicht gewesen zu sein. «Kontakte sind geknüpft, aber es braucht ein zweites, ein drittes Mal, um etwas zu erreichen», resümiert Schmid. Und schon kommt er wieder auf Touren: «Wir haben keine Zeit. Es geht nicht um morgen, es geht um heute.» Als Nächstes will er sich Millennials vorknöpfen, 25- bis 35-Jährige von Hongkong, den USA oder Europa aus reichem Haus. Die holt er demnächst nach Zermatt – «dann wird gewandert und diskutiert».

Insgesamt rund 10 bis 12 Mio. $ an Investitionen stehen noch an. Die Mittel sind für den Bau einer Reismühle und den Aufbau eines industriellen Bambusgeschäfts vorgesehen. Damit soll dann der gesamte Cluster ab Ende 2019 selbsttragend sein.

Schmid gehört zu den bedeutendsten Fotografen respektive Fotokünstlern der Schweiz. Er arbeitete zunächst vier Jahre in Afrika, danach weitere vier Jahre in Südostasien. Dann, 1978 bis 1984, begleitete er über 250 Rock- und Popbands, etwa Pink Floyd, Genesis, AC/DC oder ABBA. Mit dem darauffolgenden Schritt in die Modebranche sei er erstmals so richtig mit Wirtschaftlichkeit konfrontiert worden, denn dort gehe es ums Geld. «In dieser Zeit entdeckte ich mein Talent zur Inszenierung. So kam es, dass ich bald in die Werbebranche wechselte», erzählt er.

Seit den Neunzigerjahren wird sein Name weltweit mit dem «Marlboro Man» verbunden. Den gab es zwar vorher schon. Aber nur mittels Hut und Kaffeebecher die Idee des amerikanischen Traums von Freiheit zu vermitteln, den Mythos zu verfeinern und zu reduzieren, diese Idee hat er konzipiert und umgesetzt, rund zehn Jahre lang, bis 2003. «Ein Shooting konnte fünf Tage dauern, mit einem Budget von bis zu einer Million», erinnert sich Schmid, «vom Künstlerischen her war das das Wahnsinnigste, was ich gemacht habe.» Es sei dabei gar nie um Zigaretten gegangen.

Smiling Gecko und die Fotokunst laufen parallel, aktuell sind Ausstellungen geplant in der Mitchell Algus Gallery, New York, oder auch in Kuala Lumpur in der Galerie der Petronas Twin Towers. «Viele Leute verstehen das nicht und sagen, ich müsse mich entscheiden, Künstler oder Social Entrepreneur. Aber ich sehe da gar nicht so grosse Unterschiede. Beides erfordert freies Denken und Kreativität.» Er sei auch nie richtig sesshaft geworden, sondern immer umhergezogen, konstatiert Schmid. Geblieben ist seine Leidenschaft für das Skifahren.