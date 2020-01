Kaffee mit…

Leslie Nooteboom, Start-up-Gründer

Als der Holländer Leslie Nooteboom fürs Studium nach London zog, ärgerte sich der gewohnheitsmässig Fahrrad Fahrende über die Gefahren im hektischen Verkehr der britischen Metropole. «Das hat mich und Studienfreunde auf die Idee gebracht, diese Gefährdung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zu entschärfen», sagt der 27-Jährige. Ambition war, zur Entwicklung autonom fahrender Autos beizutragen. Der Geschäftsplan für das Technologie-Start-up Humanising Autonomy war rasch geschrieben, und gleich wurde eine Wettbewerbsausschreibung gewonnen. Damals hätten sie sich mit Software-Programmierung die Finger wund gearbeitet, erzählt Nooteboom an der Bar im «Schmatz», einem trendigen Eventlokal im Basler Logistikviertel Dreispitz. Jetzt hat der schlaksige Twen das Gewinnerlächeln im Gesicht. An einer Veranstaltung des Versicherers Baloise steht er kurz davor, wie die Vertreter weiterer zehn Jungunternehmen, seinen Businessplan vorzustellen.

Beim Barista bestellt sich Nooteboom nur ein stilles Wasser. Ruhig und nüchtern bleiben, besonders in geschäftlichen Dingen, haben er und die Mitgründer auf die harte Tour lernen müssen. «Wenn wir unser Produkt wie beabsichtigt gänzlich auf autonom fahrende Autos ausgerichtet hätten, wären wir längst verhungert», erklärt er. Die Business Angels, die das Start-up 2017 finanzierten, verlangten eine Planänderung. Alles musste angepasst werden für einen Anwendungsmarkt, der sofort erste Umsätze versprach. Zusammen mit den Co-Gründern Raunaq Bose und Maya Pindeus richtete er Humanising Autonomy auf Fahrassistenzsysteme für Automodelle aus, die bald in Serienproduktion gehen würden. So konnte der deutsche Daimler-Konzern als Kunde gewonnen werden. Das war zugleich das Eintrittsticket zu einer Kapitalerhöhung, mit der Venture-Investoren die Jungfirma auf die Rolle brachten.

Das Produkt hielt, was versprochen war, und rasch mussten erfahrene Ingenieure und Produktentwickler angeworben werden, um die nächsten Meilensteine zu schaffen. Bereits sind zwanzig Arbeitsstellen geschaffen. Stolz ist Nooteboom besonders darauf, dass von Beginn weg beide Geschlechter gleichberechtigt und paritätisch im technischen wie im kommerziellen Team vertreten sind. An der Spitze steht mit der Co-Gründerin Maya Pindeus eine weibliche CEO. «Eigentlich nur folgerichtig», meint Nooteboom, sind doch gerade Mütter mit Kindern im Strassenverkehr besonders gefährdet. Für sie wie auch für betagte oder mobilitätsbehinderte Menschen die Bewegungssicherheit im öffentlichen Raum zu steigern, ist wesentliche Motivation der Jungunternehmer – und auch der Grund für den etwas gestelzt wirkenden Firmennamen.

Den Erfolgsbeweis holte sich das Fahrassistenzsystem beim Einsatz in Bussen des öffentlichen Verkehrs von London. «Unsere Bildauswertungen erkennen potenziell gefährliche Verkehrssituationen zwei Sekunden früher als die meisten Busfahrer und schärfen durch ein Warnsignal die Aufmerksamkeit des Lenkers», beschreibt Nooteboom, dessen Visitenkarte die Bezeichnung Chief Product Officer ziert.

Begonnen hatte alles damals, als die Studierenden des Londoner Imperial College begannen, auf dem Weg zu den Hörsälen während des Fahrradfahrens zu filmen, wie sich Fussgänger entlang der Stadtstrassen auf dem Gehsteig und vor dem Überqueren der Fahrbahn verhielten. Die Auswertung der grossen Menge gepixelter Bilder liess typische Bewegungsmuster erkennen, die einem Wechsel der Strassenseite und dem Betreten der Fahrbahn vorangehen: die Veränderung der Schritte, die Haltung des Kopfes und der Arme, eine Drehung des Rumpfes. Entschlüsselt ist folglich, was die Bewegungsautonomie der Menschen im komplexen grossstädtischen Verkehr ausmacht.

Längst ist die in London entwickelte und erfolgreich eingesetzte Bewegungsinterpretation in weiteren Ländern getestet und für die dortigen Verhältnisse kalibriert worden, etwa bezogen auf die artig regelkonformen Passantenströme in der japanischen Hauptstadt Tokio oder auf das wuselige Verkehrsdurcheinander der indischen Metropole Mumbai. Die globale Ausbreitung erforderte eine neuerliche Kapitalerhöhung. Als Mitinvestor eingestiegen ist das Venture-Capital-Haus Anthemis, das im Auftrag des Versicherers Baloise ein Portfolio minderheitlicher Beteiligungen an Start-ups mit Ausrichtung auf Risikomanagement und Schadensbegrenzung aufbaut. Der Basler Konzern investiert in die Gründerszene, um frühzeitig bei geschäftlichen Ideen mit Bezug zum Versicherungsgeschäft involviert zu sein.

Jetzt gewinnt Humanising Autonomy zunehmend Weltformat. Vor wenigen Wochen ist die Jungfirma offiziell ins Netzwerk des WEF World Economic Forum aufgenommen worden, als Teil des in San Francisco angesiedelten WEF Centre for the Fourth Industrial Revolution. Näher rückt damit Nootebooms persönliche Ambition, nämlich dass seine Produktentwicklung zum globalen Standardbestandteil der Fahrassistenzsysteme wird. Wenn dieser Traum zur Wirklichkeit wird, haben sich seine anfänglich harten Erfahrungen als Radfahrer auf Londons gefährlichen Strassen nicht nur für ihn gelohnt.