Kaffee mit…

Richard Coles, Reverend und Ex-Popstar

Welche Songs sind an jeder anständigen Achtzigerjahre-Party Pflicht? «Take on Me» von A-Ha. Madonnas «Like a Virgin». Vielleicht «Everything Counts» von Depeche Mode. Ganz bestimmt aber Bronski Beats «Smalltown Boy» – die Story eines jungen Mannes, der sich wegen seiner Homosexualität dazu gezwungen sieht, das feindselige Umfeld seiner Heimatstadt zu verlassen, um in London ein freies Leben führen zu können.

«Dieses Lied schildert auch meine Geschichte – und die Geschichte vieler meiner Freunde», erzählt Reverend Richard Coles beim Kaffee im Aura Zürich, wo er gleichentags als Redner am Forum der Schweizerischen Management Gesellschaft auftreten soll. «Im Grossbritannien der Siebzigerjahre war Homosexualität noch immer verpönt.» So gross ist die Scham, dass Coles als Teenager nur einen Ausweg sieht: Suizid. Der Versuch misslingt, doch landet er für einige Wochen in einer Nervenklinik.

Hätte der heute 56-Jährige damals bereits gewusst, auf welch erfülltes Leben er vierzig Jahre später zurückblicken kann – er hätte die Verzweiflungstat wohl kaum in Erwägung gezogen. Als Pfarrer im Städtchen Finedon, Moderator der BBC-Radiosendung «Saturday Live» und erfolgreicher Buchautor geniesst er auf der Insel eine enorme Sympathie, gerade weil er so gar nicht dem typischen Bild eines Priesters entsprechen mag. Seinen Humor stellt Coles etwa in der Tanzsendung «Strictly Come Dancing» unter Beweis, die er zum Leidwesen der Zuschauer nach einem miserablen Paso Doble bereits in der dritten Runde verlassen muss.

Dass Coles Leben in den Achtzigern eine Wende zum Guten nimmt, ist auch der schicksalhaften Begegnung mit Jimmy Somerville zuzuschreiben. Somerville ist Sänger der Popgruppe Bronski Beat, der sich Coles temporär als Saxofonist anschliesst. 1985 verlassen sie gemeinsam die Band und gründen die «Communards», die mit «Don’t Leave Me This Way» oder «Never Can Say Goodbye» gleich mehrere Millionenseller landen.

Coles lässt sich nicht zweimal bitten, geniesst Ruhm und Reichtum in vollen Zügen. «Ich nahm jede Droge, die ich finden konnte», schreibt er dazu in seiner schonungslos offenen Autobiografie. Wie etwa 1989 auf einer mehrwöchigen Ibiza-Ferienreise, wo er sich im Vollrausch mal eben ein Motorboot kauft, nur um es später in irgendeiner Bucht zurückzulassen.

Bald jedoch werden die Exzesse zu viel. «Was ich im Spiegel sah, stiess mich immer mehr ab.» Er zieht die Notbremse und findet Zuflucht im Glauben. «Als Knabe habe ich im Chor gesungen, wuchs also praktisch im Schoss der Kirche auf. In gewisser Hinsicht fühlte es sich wie eine Rückkehr an einen vertrauten Ort an – auch wenn es eine radikale Neugestaltung meines Lebens nötig machte.»

Hätte denn nicht auch etwas anderes die Leere in seinem Leben füllen können? «Ich war neugierig und wollte meinen Hunger stillen. Am Ende offerierte mir die Kirche das beste Mahl. Ich begann zu essen – und tue dies heute noch», sagt Coles und lacht. Die Ironie, jetzt freiwillig Teil einer Institution zu sein, die in Sachen Homosexualität kaum mit Progressivität glänzt, bereitet ihm keine Probleme. «Es fühlt sich nicht wie ein Konflikt an, denn ich bin überzeugt: Gott ist meine sexuelle Ausrichtung wurst.» Klar, ganz so einfach sei die Sache nicht, ergänzt Coles. «Es gibt noch immer einen konservativen Kirchenteil, der die Bibel als einzige Quelle von Autorität sieht und es als unmöglich erachtet, den Glauben mit anderen Formen der Sexualität in Einklang zu bringen. Das ist extrem frustrierend.»

Neben der Kirche spielt Musik in Coles Leben nach wie vor eine wichtige Rolle. «Ich nutze elektronische Plattformen wie Spotify. Doch ich vermisse es definitiv, Vinyl zu kaufen, das Artwork zu studieren und die Platte von der A- auf die B-Seite zu drehen.» Was ist denn das letzte Album, das er sich gegönnt hat? «Ich mochte Joni Mitchell eigentlich schon immer. Inzwischen bin ich aber richtiggehend besessen von ihr. Etwas in ihrer Kunst spricht mich gerade jetzt an, als Mann in seinen Fünfzigern – eine Lebensphase, die wahrlich kein Zuckerschlecken ist.»

Eine Rückkehr von Coles ins Musikgeschäft dürfe man allerdings kaum erwarten. «Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Zwar werden Jimmy und ich immer wieder mal wegen einer Reunion angefragt. Aber keiner von uns beiden möchte das. Gewisse Dinge sollte man auf sich beruhen lassen.» Wie ist denn der Kontakt zu Jimmy? «Mit jemandem in einer Band zu sein, ist, wie eine schwierige Ehe zu führen», meint Coles nachdenklich. Die nach dem Ende der «Communards» lange Jahre zerrüttete Beziehung habe sich inzwischen jedoch merklich verbessert. «Die Zeit hat viele Wunden geheilt. Wenn wir uns heute treffen, reden wir fast wie alte Soldaten miteinander.» Coles schmunzelt – und man merkt ihm die tiefe Sympathie an, die er für seinen langjährigen Weggefährten nach wie vor hegt.

Vor kurzem habe ihn eine 16-Jährige kontaktiert. Sie und ihre Kollegin liebten Eighties-Musik und würden ihn gerne interviewen. «Beide sahen aus wie direkt einem Achtzigerjahre-Videoclip entsprungen», erzählt Coles. «Ich fragte sie: ‹Warum schätzt ihr Eighties-Musik überhaupt?›» Es sei Pop mit Niveau und dem Anspruch, die Welt zu verändern, so ihre Antwort. «Ich hakte nach: ‹Mögt Ihr denn jemanden im Speziellen?› Und wissen Sie, was sie erwidert haben? ‹Ja, Kylie Minogue!›» Coles prustet los: «Definitiv die falsche Antwort!»