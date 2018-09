Kaffee mit…

Renato Sannio, Drehbuchautor

Italiens Filmgeschäft blüht wieder. Eine neue Generation von Regisseuren, Schauspielern und Drehbuchautoren zeichnet für Produktionen verantwortlich, die auch international Erfolge feiern. Zu ihnen zählt Renato Sannio. Wir treffen uns auf einen Kaffee bei «Fiorini» im römischen Stadtteil Monteverde, nahe der grössten grünen Oase der Stadt: dem Park Villa Pamphilj. Der übliche Einstieg in fast jedes Gespräch in der italienischen Hauptstadt – die Frage, wie die Parkplatzsuche verlaufen sei – erübrigt sich. Sannio wohnt gleich um die Ecke.

Der 37-Jährige hat die Drehbücher für einige der erfrischendsten Kinokomödien der letzten Jahre geschrieben. Sein letztes Werk, «Io c’è», handelt von dem Betreiber einer Ferienpension, der sein Geschäft in eine religiöse Einrichtung umdeklariert und dazu eigens eine eigene Religion gründet, nur um auf diese Weise Steuern zu sparen. «Mich reizt es, die komische Seite in dramatischen Situationen zu finden», sagt Sannio. Gleichzeitig geht es in Filmen wie «Io c’è» darum, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Die hohen Steuern, die in Italien gezahlt werden? Nein, antwortet Sannio, die Neigung, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Probleme nicht zu lösen, weil das oft schmerzhafte Veränderungen mit sich bringt, sondern den kürzesten Ausweg zu suchen und die Schuld anderen zuzuschieben.

Sannio bringt das Publikum zum Lachen, und wenn er es zum Nachdenken anregt, dann umso besser. Moralische Botschaften gehören nicht zu seinem Metier. Dafür sei er auch der Falsche: Er sei überzeugter Atheist und Materialist, wenn auch unglücklich, schliesst er das Thema mit einer Pointe, die aus einem Film stammen könnte.

Bei welchen Themen versagt die humorvolle Perspektive? Sannio überlegt kurz und antwortet: «Eine Komödie sollte nicht etwas erzählen, das von sich aus schon heiter und unbeschwert ist.» Das klinge zunächst vielleicht paradox. Aber es wäre für ihn unmöglich, den ersten Teil des Romans «Amerikanisches Idyll» von Philip Roth, in dem die Familie ein glückliches, zufriedenes Leben führt, als Komödie zu adaptieren. Erst nachdem die Tochter das Attentat begannen hat, eröffneten sich Möglichkeiten für das Absurde und das Komische. Wo Drama sei, sei immer auch Komödie. Aber wenn das Drama fehle, gebe es auch keine Grundlage für Komödie.

Gute Filme überzeugen durch ihre Story, den dramatischen Bogen, der bis zum Finale reicht, aber mindestens genauso sehr durch lebendige Dialoge. Filmdialoge lebten davon, dass sie das Wesentliche verheimlichten. Wenn in einer Szene eine Person die andere nicht möge, dann könne sie ihr nicht sagen, sie finde sie unsympathisch. Sondern es werde anders erzählt: A fragt B, was für ein Getränk er für ihn an der Bar holen kann. B antwortet: einen Fruchtsaft. Was für einen? B sagt Ananas oder Pfirsich, nur wenn gar nichts anderes da ist: auch Birne. A geht zur Bar, bestellt direkt einen Birnensaft und bringt ihn B mit der Entschuldigung, Ananas und Pfirsich seien aus gewesen. Der Zuschauer verstehe so die Beziehung zwischen den beiden Figuren, ohne dass das im Dialog explizit gesagt wurde.

Wie die meisten Drehbuchautoren schwört Sannio auf Teamarbeit. In unzähligen Gesprächen und Konferenzen werde die Handlung entwickelt. Beim eigentlichen Schreiben will er allerdings allein bleiben.

Trotz seines Erfolgs bleibt Sannio auf dem Teppich. Drehbuchautoren seien bestenfalls gute Handwerker, aber keine Künstler. Sein Metier erlernte er beim Fernsehen. In jungen Jahren trat er als Schauspieler in Sitcoms auf und schrieb schon damals Folgen. Für den Disney Channel produzierte und schrieb er dann Fernsehserien. 26 Episoden wurden in Orlando gedreht, 52 weitere in Madrid. Das ganze wurde auf Englisch aufgenommen mit US-Schauspielern. Es sei eine tolle Erfahrung gewesen.

Vor fünf Jahren kehrte er nach Italien zurück und schrieb dort das Drehbuch für die bislang letzte Regiearbeit von Edoardo Leo, der als Schauspieler gegenwärtig einer der grössten Publikumsmagnete Italiens ist. Die Zusammenarbeit mit ihm hält bis heute an. Die Dreharbeiten für Renato Sannios neueste Komödie haben soeben begonnen. Sie nimmt die wahre Geschichte eines schiefgelaufenen Postraubs in Turin in den Neunzigerjahren auf.

Bereits arbeitet er am nächsten Projekt. «Ich darf dazu nichts sagen. Nur so viel: Es handelt sich um eine Krimiserie fürs Fernsehen», rückt er heraus. Für einmal ein ernster Stoff also. Es wird nicht die letzte Herausforderung des vielversprechenden Autors bleiben.